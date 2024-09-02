Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь. Ему было 86 лет
2 сентября ушел из жизни советский борец вольного стиля Александр Медведь.
Ему было 86 лет. Медведь являлся трехкратным олимпийским чемпионом (1964, 1968, 1972), семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта СССР.
Экс-борец был вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, тренером олимпийской сборной страны по вольной борьбе, президентом Белорусской федерации борьбы.
Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования родным и близким Медведя и мировому борцовскому сообществу.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФСБР
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