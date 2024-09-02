У «Матч ТВ» появился маскот – енот Шоня: «Еноты перегрызли кабели в Геленджике в прошлом году – мы сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен жить с нашим брендом»

У «Матч ТВ» появился маскот.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что новым маскотом « » станет енот по имени Шоня.

«История с енотами началась в прошлом году и широко завирусилась в интернете. Еноты чуть не сорвали нам трансляцию, перегрызя трансляционные кабели в Геленджике. Мы с нашими пиарщиками сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен продолжать жить вместе с брендом «Матч ТВ». Мы взяли под опеку енота Шоню в Московском зоопарке. Имя решили не менять.

Теперь Шоня получил свой цифровой образ, который будет жить в заставках нашего эфира, социальных сетях, стадионах и сопровождать наши мероприятия. И, конечно, вместе с коллегами из анимационной компании «Ярко» мы интегрировали Шоню в мультсериал «Команда Матч!», где он играет начинающего спортивного журналиста», – написал Тащин в телеграм-канале.

Фото: t.me/tashcin