У «Матч ТВ» появился маскот – енот Шоня: «Еноты перегрызли кабели в Геленджике в прошлом году – мы сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен жить с нашим брендом»
У «Матч ТВ» появился маскот.
Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что новым маскотом «Матч ТВ» станет енот по имени Шоня.
«История с енотами началась в прошлом году и широко завирусилась в интернете. Еноты чуть не сорвали нам трансляцию, перегрызя трансляционные кабели в Геленджике. Мы с нашими пиарщиками сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен продолжать жить вместе с брендом «Матч ТВ». Мы взяли под опеку енота Шоню в Московском зоопарке. Имя решили не менять.
Теперь Шоня получил свой цифровой образ, который будет жить в заставках нашего эфира, социальных сетях, стадионах и сопровождать наши мероприятия. И, конечно, вместе с коллегами из анимационной компании «Ярко» мы интегрировали Шоню в мультсериал «Команда Матч!», где он играет начинающего спортивного журналиста», – написал Тащин в телеграм-канале.
Фото: t.me/tashcin
В целом, это все что нужно знать о Матч тв
3 матч италии (3 неделя подряд)
телеканал показывает с 3 ,5 , 6 минуты
я понимаю что реклама дает вам на покушать
но имейте советь топовый матч вечер рома-ювентус
Да и это ещё бредовее, чем енот из Геленджика