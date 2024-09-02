У «Матч ТВ» появился маскот – енот Шоня: «Еноты перегрызли кабели в Геленджике в прошлом году – мы сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен жить с нашим брендом»

Теги премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Футбол

У «Матч ТВ» появился маскот.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что новым маскотом «Матч ТВ» станет енот по имени Шоня.

«История с енотами началась в прошлом году и широко завирусилась в интернете. Еноты чуть не сорвали нам трансляцию, перегрызя трансляционные кабели в Геленджике. Мы с нашими пиарщиками сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен продолжать жить вместе с брендом «Матч ТВ». Мы взяли под опеку енота Шоню в Московском зоопарке. Имя решили не менять.

Теперь Шоня получил свой цифровой образ, который будет жить в заставках нашего эфира, социальных сетях, стадионах и сопровождать наши мероприятия. И, конечно, вместе с коллегами из анимационной компании «Ярко» мы интегрировали Шоню в мультсериал «Команда Матч!», где он играет начинающего спортивного журналиста», – написал Тащин в телеграм-канале.

Фото: t.me/tashcin

36 комментариев
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Какой-то рахит, что полностью соответствует данному телеканалу.
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+37
Ответ Биомеханоид
Какой-то рахит, что полностью соответствует данному телеканалу.
Похож на Черданцева кстати 😁
+31
-2
+29
Жалко, что не Шмоня
+23
-3
+20
Окко подписывает эксклюзив на 3 года еврокубков, матч-презентует Шоню…
В целом, это все что нужно знать о Матч тв
+22
-3
+19
Ответ Serkan_Ballboy
Жалко, что не Шмоня
Чмоня
+19
-2
+17
Ответ Биомеханоид
Какой-то рахит, что полностью соответствует данному телеканалу.
Про канал в точку, но анимированного енота-то за что так обижать. И, кстати, реально точь-в-точь Чердак)
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Нездоровый взгляд у этого Енота, наверное, ставки делает.
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Почему Шоня? Может, Шняка?
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Енот-электрик. Любит когда шерсть дыбом от прогрызанного кабеля
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Ответ Папа Футбола
Похож на Черданцева кстати 😁
Шоня Ипотека.🦝🦝🦝
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Папироску бы ещё в пальцы,для полноты картины, и было бы вообще огонь 😄
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бред какой) уже не знают как освоить госбюджет. Лучше б комментаторов обучили русскому языку
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Ну какой канал, такой и маскот, говорит, наверное, голосом Неценко. Одна проблема, не уверен, что это енот
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Ужос
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Чмоня
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Страшненькое.
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Это он перегрыз сегодня провода ?
3 матч италии (3 неделя подряд)
телеканал показывает с 3 ,5 , 6 минуты
я понимаю что реклама дает вам на покушать
но имейте советь топовый матч вечер рома-ювентус
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А енот у Васи Уткина был. Могли бы для проформы упомянуть это, в знак уважения к покойному, столько всего сделавшему для спортивной журналистики, как ни крути.
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Вот так всегда, сделаешь что-нибудь говёное на Руси и вознесут тебя
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Дзюба нашёл таки работу?)))
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Шоня? Это на каком языке?
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Еноты те еще террористы. Если выбрались с палаткой на природу, и рядом еноты, вам тупо конец. Погуглите про них, будете в шоке:)
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Они же понимают, что его будут звать Чмоня, и никак иначе?
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Машоня
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Ответ no_one_perfect
Окко подписывает эксклюзив на 3 года еврокубков, матч-презентует Шоню… В целом, это все что нужно знать о Матч тв
Матч ТВ далекоооо не идеальный канал, но ЛЧ - это единственное чем может похвастать этот ОККО) не еврокубки, а именно ЛЧ
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Ответ леннорыч-абрамович
Нездоровый взгляд у этого Енота, наверное, ставки делает.
Энергетики точно лакает!
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Ответ Семен Клейменов
А енот у Васи Уткина был. Могли бы для проформы упомянуть это, в знак уважения к покойному, столько всего сделавшему для спортивной журналистики, как ни крути.
Ага, упомянули бы Уткина, обвиняли бы в лицемерии.
Да и это ещё бредовее, чем енот из Геленджика
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