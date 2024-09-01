«Выдумки жалких, ничтожных людишек, про которых Бродский писал, что с такими в чистом поле срать не сядет». Медведев про отказ российских игроков «Зенита» сидеть рядом с Соболевым

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев брань Футбол

Александр Медведев назвал выдумкой новость об Александре Соболеве.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Один источник отметил, что отказ был скорее шутливым, конфликта нет.

«[Это выдумки] жалких, ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Бродский писал, что с такими «в чистом поле срать не сяду», – заявил председатель правления «Зенита».

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77 комментариев
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Бородавочник, как всегда, на нервах, с надрывом. Ни разу не ответил невозмутимо
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какой же он мерзкий
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Сразу видно культурная столица )))
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Саша, так Бродский про тебя и таких как ты же писал. Ты перепутал.
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Ответ Burel
Бородавочник, как всегда, на нервах, с надрывом. Ни разу не ответил невозмутимо
бородавочник😂😂😂😂😂а я то думал, кого он мне напоминает😂😂😂
+41
-5
+36
Походу самый неадекватный трансфер в Зенит, который можно было бы представить 😅
+41
-5
+36
Ответ Max Maximus
Походу самый неадекватный трансфер в Зенит, который можно было бы представить 😅
Медведев туда не свободным агентом перешел разве?)
+40
-5
+35
Каким же лицемерием несет, когда такие люди вспоминают Бродского. Такие как вы его травили, определяли в психбольницу, выживали из страны.
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Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий скрыт
Дед, ты почему такой агрессивный?
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Что бы Бродский про Медведева сказал?
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Что-то старый пердун на любимую тему разговорился.
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скорее в одном дельфинарии плавать не стану
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Загитова, пожалуйста, вернись на главную страницу, расскажи про душики и кремчики, я все прощу
+10
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+9
Ответ [$] LIL B [$]
какой же он мерзкий
Мерзопакостный... 🤭
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Ответ Captain_Noname
Дед, ты почему такой агрессивный?
Потому что бородавочник
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культурную столицу сразу видно
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Да и с Бродским немало народа на одном поле не присело бы
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Подозреваю, не сел бы в поле Бродский с такими как ты
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Бродский не писал это про "людишек". Это прямая речь из стихотворения "Представление". Она ни к кому конкретно не относилась. Нелепая отсылка.
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Медведев с такими как ты никто и не сядет.Такой же вор как и генералы МО и болтун
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Какой интелегентный руководитель у Зенита, поэтов цитирует.
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Правильно, где скажут там и сядут, надо показывать кто в доме хозяин, а то футболисты с их агентами совсем обнаглели
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Взяв Соболева они конечно знатно разворошили ситуацию внутри команды.
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Бомбануло
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Дай колхознику (в самом плохом смысле)денег получишь бородавочника
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Информация из новых "инсайдерских" источников: "Александр Медведев подтвердил, что несколько россиян из "Зенита" не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке".
Также он добавил, что эти футболисты обосновали причину такого своего поступка словами Бродского: "Мы с Соболевым в чистом поле срать не сядем, не говоря уже о том, чтобы сидеть рядом с ним в одной раздевалке".
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Зенит Соболева 😎
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Не такая уж и большая честь какать с вами на одном поле.
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приятно видеть как полыхает у самодовольного хряка) понятно дело новость из пальца высосана, но дед же не может адекватно среагировать, либо злоба либо напыщенность, третьего не дано
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Опять Медведев пытается за ленинградца сойти....
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