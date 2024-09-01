«Выдумки жалких, ничтожных людишек, про которых Бродский писал, что с такими в чистом поле срать не сядет». Медведев про отказ российских игроков «Зенита» сидеть рядом с Соболевым
Александр Медведев назвал выдумкой новость об Александре Соболеве.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Один источник отметил, что отказ был скорее шутливым, конфликта нет.
«[Это выдумки] жалких, ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Бродский писал, что с такими «в чистом поле срать не сяду», – заявил председатель правления «Зенита».
Также он добавил, что эти футболисты обосновали причину такого своего поступка словами Бродского: "Мы с Соболевым в чистом поле срать не сядем, не говоря уже о том, чтобы сидеть рядом с ним в одной раздевалке".