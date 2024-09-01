Ренат Лайшев: «Камила Валиева поступила в МГИМО, это престижно и радостно. Пойдет работать на Первый канал»
Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Валиева будет работать на Первом канале
«Камила Валиева поступила в МГИМО – это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.
В любом случае это уже престижно и радостно для Валиевой, ее родителей, наставников и школы «Самбо-70», – сказал экс-руководитель центра спорта и образования.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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