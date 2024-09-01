US Open. 4-й круг. Соболенко сыграет с Мертенс, Гауфф – с Наварро, Циньвэнь Чжэн – с Векич
Арина Соболенко поборется с Элизой Мертенс за выход в четвертьфинал US Open
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 75 миллионов долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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