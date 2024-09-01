Адиев объявил об уходе из «Ахмата». Команда ни разу не выиграла за 7 туров РПЛ

Магомед Адиев заявил об уходе с поста главного тренера «Ахмата».

В субботу «Ахмат» дома сыграл вничью с «Акроном» (0:0) в 7‑м туре Мир .

«После матча подписали бумаги, я ушел из « ». Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», – сообщил .

Вскоре клуб подтвердил уход 47-летнего специалиста.

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 5 ничьих и 2 поражения.

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел», имеющий матч в запасе.