Адиев объявил об уходе из «Ахмата». Команда ни разу не выиграла за 7 туров РПЛ

Теги премьер-лига Россия Ахмат отставки Магомед Адиев Матч ТВ Футбол

Магомед Адиев заявил об уходе с поста главного тренера «Ахмата».

В субботу «Ахмат» дома сыграл вничью с «Акроном» (0:0) в 7‑м туре Мир РПЛ.

«После матча подписали бумаги, я ушел из «Ахмата». Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», – сообщил Адиев.

Вскоре клуб подтвердил уход 47-летнего специалиста.

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 5 ничьих и 2 поражения. 

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел», имеющий матч в запасе.

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62 комментария
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Думаю, Адам уже созрел, чтобы возглавить команду!
+196
-2
+194
Ташуев на выход, Талалаеву подготовиться
+70
0
+70
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ташуев на выход, Талалаеву подготовиться
Юран, не расслабляемся
+63
0
+63
Ответ Noken
Думаю, Адам уже созрел, чтобы возглавить команду!
Рановато. В силу возраста вряд ли успел посмотреть 800 матчей АПЛ
+54
-3
+51
Ответ Santucco
Юран, не расслабляемся
Мостовому быть на связи
+33
0
+33
Думал, что он надолго в Грозный заехал
+16
0
+16
Ответ ziyafeson
Жаль. Я вообще не понял чего он в Ахмат пошел. Знал же как будет и все равно пошел. Хотя может и отказаться возможности не было. И вот. Интересно кто сейчас согласится придти к ним?! Какой тигр?!
Барс) Юран
+16
0
+16
Всё только начиналось, человеку даже не дали шанс…. Как так можно … надо же верить в пускай и единственную победу, но до последнего тура!!! Вы же горцы, нельзя так уходить от трудностей и просто бросать всё в пропасть! Вся страна верила….
+14
-1
+13
Мне казалось, он покинул Ахмат еще после прошлого сезона
+11
-1
+10
Ответ ziyafeson
Жаль. Я вообще не понял чего он в Ахмат пошел. Знал же как будет и все равно пошел. Хотя может и отказаться возможности не было. И вот. Интересно кто сейчас согласится придти к ним?! Какой тигр?!
Мостовой, пожалуйста🙏🙏🙏
+10
0
+10
Жаль. Я вообще не понял чего он в Ахмат пошел. Знал же как будет и все равно пошел. Хотя может и отказаться возможности не было. И вот. Интересно кто сейчас согласится придти к ним?! Какой тигр?!
+12
-3
+9
Обратно в Казахстан, если у Черчесова совсем не пойдет?
+8
0
+8
Ответ Bartez1986
Рановато. В силу возраста вряд ли успел посмотреть 800 матчей АПЛ
Может просто хайлайтами обойтись, парень то талантливее Ротенберга.
+8
-1
+7
Зачем уходил из Казахстана
+5
0
+5
Ответ Алексей Колесников
я бы на место губеров свернул финансирование в плодь до закрытия команд в рпл сейчас не до футбола а свободные деньги пусть на пенсии пенсионерам детят и прочим
Еще бы чуть-чуть "денег" потратить на изучение русского языка. Лично тебе.
+4
0
+4
Вот и стоило ради этого покидать сборную Казахстана...
+4
0
+4
Эх, жаль, так хорошо шли в лучшую лигу мира
+5
-1
+4
Ответ E.V.P.
Мостовому быть на связи
Тарханову отключить телефон
+3
0
+3
Ответ Иван Буренков
Обратно в Казахстан, если у Черчесова совсем не пойдет?
да вот вообще смысл было дергаться, и Стас в полпозиции, и Мага теперь у корыта разбитого
+3
0
+3
Рано ушел, надо было ещё пять-семь туров работать
+3
0
+3
Имя следующего тренера Адам или Ахмат по принципу Рома в Питере)))
+4
-2
+2
Ни Ташуев, ни Юран, ни Игнашевич, ничего не исправят. Судя по всему, дону сейчас не до футбола. Финансирование, судя по всему, сократилось. Премий, бонусов нет. По той простой причине, что само финансирование Чечни урезали. Мотивация финансовая у игроков отсутствует. В конце сезона многие разберутся, скорее всего.
+1
0
+1
Ахмату надо снять команду с чемпионата, и показать пример другим... Не те времена, чтобы катать мячик по полю за большие деньги, ведь главное дерби-битва на юге России.
+2
-1
+1
Ответ Эдуард Глянцев
Мне казалось, он покинул Ахмат еще после прошлого сезона
Судя по результатам, мысленно, он именно так и сделал.
+1
0
+1
Ответ ziyafeson
Жаль. Я вообще не понял чего он в Ахмат пошел. Знал же как будет и все равно пошел. Хотя может и отказаться возможности не было. И вот. Интересно кто сейчас согласится придти к ним?! Какой тигр?!
Приходил, чтобы Агаларова продать.
+1
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На самом деле- отличная новость, поскольку Адиев весьма хороший тренер.
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Чай на выход!
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Тренер отличный, ставит атакующий зрелищный футбол, но подбор игроков в Ахмате под автобус +контратаки, было бы интересно глянуть его в команде где любят атаковать, тот же Краснодар, например
0
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Ответ Алексей Колесников
я бы на место губеров свернул финансирование в плодь до закрытия команд в рпл сейчас не до футбола а свободные деньги пусть на пенсии пенсионерам детят и прочим
в плодь - это хорошо!
0
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0
Ответ ziyafeson
Жаль. Я вообще не понял чего он в Ахмат пошел. Знал же как будет и все равно пошел. Хотя может и отказаться возможности не было. И вот. Интересно кто сейчас согласится придти к ним?! Какой тигр?!
Пора Рууда Гуллита звать))
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