Новичка «Наполи» Нереса ограбили в Неаполе. Преступники разбили стекло машины и отняли у игрока Rolex, угрожая пистолетом
Новичка «Наполи» Давида Нереса ограбили в Неаполе после матча.
Вчера команда Антонио Контре одержала победу над «Пармой» со счетом 2:1 в рамках 3-го тура Серии А. Бразильский вингер отдал результативную передачу на победный гол. Игрок присоединился к «адзурри» 21 августа, перейдя из «Бенфики». Перед началом матча он был представлен болельщикам в качестве нового игрока клуба вместе с Ромелу Лукаку, Скотом Мактоминеем и Билли Гилмором.
После игры футболист возвращался в отель с женой и дочкой. Неподалеку от стадиона двое мужчин на мотоцикле остановили их автомобиль, разбили стекло и, направив на Нереса пистолет, отняли у него часы Rolex, сообщает Calciomercato.
После произошедшего игрок поспешил в отель, не поехав на встречу с фанатами. Позднее его жена Киры Вайнона извинилась перед болельщикам в соцсетях, рассказав об инциденте.
Каморра вернет часы по почте вместе с фото слегка покалеченного грабителя.
Оставляйте тут все драгоценное, и нечего с собой не таскать, а то больше не увидете.
Только несколько денег с собой взяли и телефон.
Все ехали в группу а не по одному
Военный каждые 30 метров стояли.
Хотя это нормально, там где много людей стоят Военные