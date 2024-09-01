Новичка «Наполи» Нереса ограбили в Неаполе. Преступники разбили стекло машины и отняли у игрока Rolex, угрожая пистолетом

Теги Парма серия А Италия происшествия болельщики Наполи Давид Нерес Футбол

Новичка «Наполи» Давида Нереса ограбили в Неаполе после матча.

Вчера команда Антонио Контре одержала победу над «Пармой» со счетом 2:1 в рамках 3-го тура Серии А. Бразильский вингер отдал результативную передачу на победный гол. Игрок присоединился к «адзурри» 21 августа, перейдя из «Бенфики». Перед началом матча он был представлен болельщикам в качестве нового игрока клуба вместе с Ромелу Лукаку, Скотом Мактоминеем и Билли Гилмором.

После игры футболист возвращался в отель с женой и дочкой. Неподалеку от стадиона двое мужчин на мотоцикле остановили их автомобиль, разбили стекло и, направив на Нереса пистолет, отняли у него часы Rolex, сообщает Calciomercato.

После произошедшего игрок поспешил в отель, не поехав на встречу с фанатами. Позднее его жена Киры Вайнона извинилась перед болельщикам в соцсетях, рассказав об инциденте.

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84 комментария
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Это формальная процедура при переходе в Наполи
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Играет по первым матчам неплохо, думаю камора его за две голевые отблагодарит решением этой проблемы
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Ответ Сэр-НеХер
Играет по первым матчам неплохо, думаю камора его за две голевые отблагодарит решением этой проблемы
Проблема таких ситуаций не в том, что преступник будет наказан, а страх, который на подсознании останется навсегда.
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Ужасный город, был там на футболе, грязь, весь город в граффити и мусоре
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Ответ @rtrblk
Это формальная процедура при переходе в Наполи
Традиционный обряд для нового игрока Наполи.
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Ответ Buzya
За хаер или лук давно не объяснялся? Или за то, что не куришь не били? Читаешь новости про РФ, а там в 90% про понаехов и их диаспоры пишут, как толпой одного отпинали за замечание вести себя культурно и так далее. Везде есть свои идиоты и не признавать это.... ну, я хз...
Какая разница, что в своей стране преступность высокая, где "новая элита" грабит, убивает, насилует, ведь главное что в Европе плохо
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Турист, которого не ограбили - это не настоящий турист 😁
+13
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ужасный город, был там на футболе, грязь, весь город в граффити и мусоре
Смотрел тут чуваков, которые сначала из России убежали в Аргентину, потом разочаровались там в безопасности и решили переехать в южную италию. Ржал с них в голос, думаю доедут до Сомали )
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Знаменитая неаполитанская традиция уточнять время
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Ответ иди поплачь
Зато пицца вкусная. Вкуснее чем там, не ел нигде
«Зато мороженное по 3 копейки»
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Некрасиво вышло после победного паса.
Каморра вернет часы по почте вместе с фото слегка покалеченного грабителя.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ужасный город, был там на футболе, грязь, весь город в граффити и мусоре
Зато пицца вкусная. Вкуснее чем там, не ел нигде
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Ответ rigobersong
Сейчас в Сомали безопаснее находиться, чем в центре Европы:))
Давно в Сомали были?
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
В Неаполе всегда процветала уличная преступность
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Добро пожаловать.
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Ответ Max Maximus
Комментарий удален модератором
Так уже есть объяснение тому факту что в РБ и РФ чисто и спокойно. "В обществе воцарилась атмосфера страха ибо в этих странах диктатура и авторитаризм".
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Ответ Max Maximus
Комментарий удален модератором
За хаер или лук давно не объяснялся? Или за то, что не куришь не били? Читаешь новости про РФ, а там в 90% про понаехов и их диаспоры пишут, как толпой одного отпинали за замечание вести себя культурно и так далее. Везде есть свои идиоты и не признавать это.... ну, я хз...
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+4
Ответ БолельщикСоСтажем
Ужасный город, был там на футболе, грязь, весь город в граффити и мусоре
Город сумасшедших контрастов. Есть грязные, страшные районы, а есть прекрасные, с чистейшим побережьем и офигенной инфрастурой. Это и есть Неаполь, до сих пор оставил огромное впечатление в Душе!
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Ответ rigobersong
Сейчас в Сомали безопаснее находиться, чем в центре Европы:))
Неаполь, конечно, флагман Европы ага, а не всеми признанный город-помойка
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Неаполь. Неаполь никогда не меняется.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Ну вот что-то про Кьезу в Ливерпуле нет таких новостей, например))
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Ответ Dexter Morgan
У них в Европе вообще бардак. Дома грабят, на ровном месте и при всём честном народе преступления совершают. В России, в Беларуси, в Казахг я вообще не могу ничего подобного представить. Спокойно и куда угодно ходишь в любое время дня и ночи. И везде безопасно.
Был бы Марадоной под дулом пистолета подарили бы ещё Ролекс да и пистолет пожалуй
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Ответ Buzya
За хаер или лук давно не объяснялся? Или за то, что не куришь не били? Читаешь новости про РФ, а там в 90% про понаехов и их диаспоры пишут, как толпой одного отпинали за замечание вести себя культурно и так далее. Везде есть свои идиоты и не признавать это.... ну, я хз...
Ну дык у нас мировозренческие столкновения. По зову сердца и из соображения совести.))) А у них там грабят ибо работа такая.))
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а мог бы попивать пенное у Исакиевского.
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Ответ Born is the King
Добро пожаловать в Неаполь
Я который там с классам был в экскурсии. Нам сразу в автобусе преподаватель сказали.
Оставляйте тут все драгоценное, и нечего с собой не таскать, а то больше не увидете.
Только несколько денег с собой взяли и телефон.
Все ехали в группу а не по одному
Военный каждые 30 метров стояли.
Хотя это нормально, там где много людей стоят Военные
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Ответ Buzya
За хаер или лук давно не объяснялся? Или за то, что не куришь не били? Читаешь новости про РФ, а там в 90% про понаехов и их диаспоры пишут, как толпой одного отпинали за замечание вести себя культурно и так далее. Везде есть свои идиоты и не признавать это.... ну, я хз...
Ни разу не объяснялся, прикинь)
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Ответ Balt
Традиционный обряд для нового игрока Наполи.
Это вам не песню в раздевалке петь
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Он думал, в сказку попал!
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Добро пожаловать в Неаполь!
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