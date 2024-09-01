Новичка «Наполи» Нереса ограбили в Неаполе. Преступники разбили стекло машины и отняли у игрока Rolex, угрожая пистолетом

Новичка «Наполи» Давида Нереса ограбили в Неаполе после матча.

Вчера команда Антонио Контре одержала победу над «Пармой» со счетом 2:1 в рамках 3-го тура Серии А. Бразильский вингер отдал результативную передачу на победный гол. Игрок присоединился к «адзурри» 21 августа, перейдя из «Бенфики». Перед началом матча он был представлен болельщикам в качестве нового игрока клуба вместе с Ромелу Лукаку, Скотом Мактоминеем и Билли Гилмором.

После игры футболист возвращался в отель с женой и дочкой. Неподалеку от стадиона двое мужчин на мотоцикле остановили их автомобиль, разбили стекло и, направив на пистолет, отняли у него часы Rolex, сообщает Calciomercato.

После произошедшего игрок поспешил в отель, не поехав на встречу с фанатами. Позднее его жена Киры Вайнона извинилась перед болельщикам в соцсетях, рассказав об инциденте.