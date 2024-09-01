Генпродюсер «Матч ТВ» об отказе показывать Олимпиаду: «Мы убедились, что это правильное решение. ОИ интересны зрителю в части противостояния «наших» и «ненаших»

На «Матч ТВ» объяснили, почему считают правильным отказ от трансляции Олимпиады

Об этом генпродюсер телеканала Александр Тащин высказался в интервью РБК. Олимпийские игры прошли с 26 июля по 11 августа в Париже, соревнования не показывали на российском ТВ.

«Оглядываясь назад, мы убедились, что это было правильное решение. Начиная от церемонии открытия и заканчивая скандальными победами в женском боксе, Игры в Париже точно нельзя назвать продолжением того олимпийского движения, которое формировал Пьер де Кубертен», – отметил Тащин.

По словам генпродюсера «Матч ТВ», приобретать права на всю Олимпиаду было нецелесообразно не только с точки зрения аудитории, но и экономически. У канала был вариант купить права на отдельные трансляции со спортсменами из России (правообладатель в стране – «Телеспорт »), но такой возможности не возникло.

«У «Телеспорта» есть обязательства перед МОК (Международным олимпийским комитетом) по количеству эфирного времени на бесплатном федеральном канале – 100 часов. Когда мы думали, что поедут и борцы, и дзюдоисты, мы ожидали, что сможем что-то приближенное к этому объему показать.

Но по тем дисциплинам, в которых наши спортсмены в итоге были представлены, мы не смогли бы обеспечить необходимый объем часов. А церемонии открытия и закрытия без нашей сборной мы не планировали показывать с самого начала», – объяснил Тащин.

Также он отметил, что рейтинги были бы значительно ниже без участия россиян в соревнованиях, что подтверждается, в частности, Кубком мира по биатлону и чемпионатом мира по лыжам.

«Такие крупные соревнования, как Олимпийские игры, интересны массовому зрителю в части противостояния «наших» и «ненаших».

В целом аудитория так или иначе следила за тем, что происходит в Париже, но больше в контексте каких-то скандалов, турецкого стрелка , качества воды в реке Сене и так далее», – заявил генпродюсер.

На Олимпиаде выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственной медалью стало серебро теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в парном разряде.