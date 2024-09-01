Лантратов сбил Кордобу, пытаясь вынести мяч из штрафной после неудачной обработки паса назад. «Локо» из-за ошибок вратаря пропустил от «Краснодара» два гола в 1-м тайме
Илья Лантратов отметился двумя результативными ошибками в игре с «Краснодаром».
На 45-й минуте голкипер «Локомотива» получил передачу от защитника и слишком далеко отпустил мяч перед тем, как вынести его вперед. Форвард Джон Кордоба сумел сделать перехват в штрафной площади и сразу же был сбит вратарем.
Главный судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота железнодорожников. Эдуард Сперцян успешно его реализовал – 2:0.
Первый гол был забит после того, как Лантратов выронил мяч, столкнувшись с Кордобой.
«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Сперцян и Жоао Виктор забили после ошибок Лантратова. Онлайн-трансляция
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и ты Лантратов..
слава Лещука не дает тебе покоя 🤣