Лантратов сбил Кордобу, пытаясь вынести мяч из штрафной после неудачной обработки паса назад. «Локо» из-за ошибок вратаря пропустил от «Краснодара» два гола в 1-м тайме

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Илья Лантратов Джон Кордоба Эдуард Сперцян Футбол

Илья Лантратов отметился двумя результативными ошибками в игре с «Краснодаром».

На 45-й минуте голкипер «Локомотива» получил передачу от защитника и слишком далеко отпустил мяч перед тем, как вынести его вперед. Форвард Джон Кордоба сумел сделать перехват в штрафной площади и сразу же был сбит вратарем.

Главный судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота железнодорожников. Эдуард Сперцян успешно его реализовал – 2:0.

Первый гол был забит после того, как Лантратов выронил мяч, столкнувшись с Кордобой.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Сперцян и Жоао Виктор забили после ошибок Лантратова. Онлайн-трансляция

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34 комментария
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На Лантратова навели порчу, похоже на то
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На повторе было даже страшно за ноги Джона Кордобы, будто косой срезал...
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Что с ним сегодня? Диарея?
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Илюха, мы все простим, ты столько тащил!!! Поправляйся!!!
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Ответ luu
Зенит заплатил, не иначе, как заговор.
Я сам лично переводил деньги на счёт🤭
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Ответ Сергей Жарковский
На повторе было даже страшно за ноги Джона Кордобы, будто косой срезал...
за такое красную нужно давать. Пожалели вратарщика
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Только что накатали простыню про крутой Локомотив на главной. И тут такое...
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Ответ kickass
Только что накатали простыню про крутой Локомотив на главной. И тут такое...
так это классика спортса. Хвалебная статья перед матчем как черная метка
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Наверное ставку сделал
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Сочувствую болелам Локо, два ляпа это слишком, конечно. Надеюсь второй тайм будет интересным
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Он с бодуна что ли сегодня?
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Да бывает такое - "не твой день" называется. Зря только сам замену не попросил в перерыве
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Зенит заплатил, не иначе, как заговор.
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Если бы Кордоба поставил ногу полностью на газон был бы жесткий перелом. Удар бы страшной силы. Повезло
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Страшная ошибка вратаря , очень повезло что Кордоба не получил серьёзную травму .
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А люди тут еще писали: «Лантратов сильнее Латышонка, почему его исключили из состава сборной, а Латышонка и Максименко оставили?»
Еще вопросы есть?
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Ответ sashka.loker
так это классика спортса. Хвалебная статья перед матчем как черная метка
Тоже об этом думал перед матчем...есть статья на спортсе, значит точно проиграют
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Ответ Casey White
Матч сливает походу. Не знаю, за деньги или сам захотел, но за такие ошибки до конца контракта можно на банку присесть. Даже Лещук и другие привозилы так не пропускали
Бауманн в Фрайбурге три привез за матч, прям привозы жутчайшие. Поехал на Евро прошлый
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Ответ Наталья Ларионова
А как же два подряд одинаковых поивоза Лещука в матче со Спартаком?
три в двух матчах
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Ответ Casey White
Матч сливает походу. Не знаю, за деньги или сам захотел, но за такие ошибки до конца контракта можно на банку присесть. Даже Лещук и другие привозилы так не пропускали
А как же два подряд одинаковых поивоза Лещука в матче со Спартаком?
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Ответ Пушка_Кутепова
Что с ним сегодня? Диарея?
Энурез
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Если у Шуфутинского и снова 3 сентября, то Лантратов долго будет вспоминать 1 сентября...
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В случае с Кордобой Лантратов должен быть удалён.У нас вообще трусливые судьи.Всё думают о последствиях...Ты СУДЬЯ!!!Чего ты ссышь????Нельзя,нельзя!!!Только так становятся легендами....
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Выглядело жутковато, будто "Прости, Кордоба, но всю жизнь мечтал так сделать..."
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Хотел вынести мяч, а вынес...соперника.
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ну нет)
и ты Лантратов..
слава Лещука не дает тебе покоя 🤣
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