Лантратов сбил Кордобу, пытаясь вынести мяч из штрафной после неудачной обработки паса назад. «Локо» из-за ошибок вратаря пропустил от «Краснодара» два гола в 1-м тайме

Илья Лантратов отметился двумя результативными ошибками в игре с «Краснодаром».

На 45-й минуте голкипер « » получил передачу от защитника и слишком далеко отпустил мяч перед тем, как вынести его вперед. Форвард Джон сумел сделать перехват в штрафной площади и сразу же был сбит вратарем.

Главный судья назначил пенальти в ворота железнодорожников. Эдуард Сперцян успешно его реализовал – 2:0.

Первый гол был забит после того, как Лантратов выронил мяч, столкнувшись с Кордобой.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Сперцян и Жоао Виктор забили после ошибок Лантратова. Онлайн-трансляция