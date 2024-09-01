Минспорт сообщил, что уровень обеспеченности регионов России объектами спорта достиг 64,5%

Уровень обеспеченности регионов России объектами спорта достиг 64,5%

Об этом сообщило Министерство спорта России.

«Два года назад это показатель составлял 61%. Улучшение показателя стало возможным, в том числе, благодаря реализации двух федеральных проектов: «Спорт — норма жизни» и «Бизнес‑спринт (Я выбираю спорт)», – говорится в сообщении.

«2024 году в рамках «Спорт — норма жизни» осуществляется строительство по 85 объектам спорта. Для этого выделено 5,4 млрд рублей — средства направляются на возведение физкультурно‑оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, крытых ледовых катков, футбольных манежей и плоскостных сооружений.

В текущем году уже введены в эксплуатацию 11 спортивных объектов в Республиках Ингушетия, Крым, Карачаево‑Черкесской, Марий Эл, Хакасия, Пензенской, Новосибирской, Сахалинской областях, Пермском, Приморском, Алтайском краях.

Работа в этом направлении поможет выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, — увеличить долю людей, регулярно занимающихся спортом», – сказал вице‑премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Одной из гарантий социальных обязательств в рамках строительства объектов по линии государственно‑частного партнерства по поручению президента России Владимира Владимировича Путина является бесплатное время для занятий с детьми.

В начале лета в Калужской области мы открыли ледовую арену. По решению компании‑инвестора в лице прославленного тренера и фигуриста Ильи Авербуха там заработала бесплатная детско‑юношеская школа.

Такие объекты являются хорошим примером ГЧП, когда государство выступает партнером для частного бизнеса. Эту линию мы будем продолжать и опыт тиражировать на всю страну, - сообщил министр спорта Михаил Дегтярев .