«Барселона» о статье Diario Sport про желание Деку уйти: «Осуждаем атаку, предпринятую в конце трансферного окна. Клуб абсолютно доволен работой спортдиректора»

Теги Барселона Деку Ла Лига Футбол

«Барселона» отреагировала на публикацию о возможном уходе Деку.

«Барселона» категорически опровергает новость, появившуюся 1 сентября в цифровой версии газеты Diario Sport и ставящую под сомнение продолжение нашим спортивным директором работы в клубе.

В ответ на статью под заголовком «Деку, разочарованный, размышляет о своем будущем» «Барселона» заявляет, что абсолютно довольна работой, которую выполняет Деку, и осуждает эту атаку со стороны Diario Sport, предпринятую именно в конце трансферного окна», – сказано в сообщении на сайте «блауграны».

Деку хочет уйти из «Барселоны». Спортдиректор разочарован финансовыми ограничениями и невыполненными обещаниями Лапорты (Diario Sport)

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23 комментария
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Через три дня Деку уйдет, приятного просмотра)
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Деку делает вид работы . Тут конечно и Лапорта виноват , так как финансы поют романсы . Ждём возвращения на КампНоу , ведь это сразу будет пополнять бюджет в лучшую сторону !
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Быть довольным работой деку, это абсолютное безумие
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По сути, Деку не привёз в Барсу никого кроме Ольмо. И в этом переходу большую роль сыграло желание Дани вернутся в свой родной клуб.
Мерзко поступили в Гюндоганом,
не смогли продать кого-то за большие деньги (Де Йонг, Араухо, Ферран)
Отпускают воспитанников за гроши
Не смог договориться по трансферам Субименди, Мерино, Уильямса
Работа Деку в команде полнейший провал!
О Деку только и слышно, что он куда-то поехал по своим делам и т.п. То он в Лондоне, то в Лиссабоне, то в Порту.
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Интересная штука получается 🤔 как только у Барсы дела идут гору а у Столичного Кабинета (халаВАРдрид) плохо,сходу всплывают какие-то интриги,якобы какие-то махинации,слухи,мутки.
Дедулька Фло очень грамотно использует админ ресурс,просто великолепно
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Жаль, что diario не прав. Надо возвращать Алемани
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Все эти утечки, раздраи, чего бы они не касались, справедливы или нет они не были бы, всё это только вредит клубу. Что в Баварии это постоянно, что в Барсеооне, это нужно пресекать, по возможности.
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Уже даже сами каталонцы попускают диарею спорт
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Деку просто "удобный" для руководства человек
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Нужно смотреть прежде всего на профессиональные качества специалиста, а сколько он провел в клубе - учитывать только при прочих равных. К сожалению, ореол легенды (хотя Деку ни разу ни легенда клуба, а просто известный в прошлом игрок, важный, но не Хави и не Иньеста) мешает объективно оценивать соответствие человека занимаемой должности. Этим грешит, прежде всего, Спартак, но и Барса со своей ДНК не так далеко ушла.
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Пике: он остается!
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Да хоть Обаму поставь спортдиректором, если у клуба нет денег, откуда он должен брать топовых игроков, только продавать и покупать, что позволяет финансово.Большинство игроков приходят за уступки, за идеи, снижая свои хотелки, потом ещё требуют, то чего невозможно сделать
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Деку не позволяет привести в клуб никого лимит на зарплату в клубе. Толку от возможной покупки, если игрока не зарегистрировать. Еще и игроков добротных приходится отпускать. А так и Ольмо привел, и Гюндогана, и с Нико было всё на мази, только никто уходить не захотел для регистрации новичков.
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Написано, что клуб абсолютно доволен работой Деку. А вот не мог бы клуб поподробнее написать об успехах работы Деку. Вот прям конкретные дела интересны было бы услышать.
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Ответ rigobersong
Деку как раз работает, напомнить кто того же Рафинью в клуб привел?:)
Тот же самый, кто привёл в клуб Витора Роке)
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Ответ Leo_GOAT
Да хоть Обаму поставь спортдиректором, если у клуба нет денег, откуда он должен брать топовых игроков, только продавать и покупать, что позволяет финансово.Большинство игроков приходят за уступки, за идеи, снижая свои хотелки, потом ещё требуют, то чего невозможно сделать
На топовых денег нет но на Ферран Торреса нашли
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