«Барселона» о статье Diario Sport про желание Деку уйти: «Осуждаем атаку, предпринятую в конце трансферного окна. Клуб абсолютно доволен работой спортдиректора»
«Барселона» отреагировала на публикацию о возможном уходе Деку.
«Барселона» категорически опровергает новость, появившуюся 1 сентября в цифровой версии газеты Diario Sport и ставящую под сомнение продолжение нашим спортивным директором работы в клубе.
В ответ на статью под заголовком «Деку, разочарованный, размышляет о своем будущем» «Барселона» заявляет, что абсолютно довольна работой, которую выполняет Деку, и осуждает эту атаку со стороны Diario Sport, предпринятую именно в конце трансферного окна», – сказано в сообщении на сайте «блауграны».
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Дедулька Фло очень грамотно использует админ ресурс,просто великолепно