«Барселона» о статье Diario Sport про желание Деку уйти: «Осуждаем атаку, предпринятую в конце трансферного окна. Клуб абсолютно доволен работой спортдиректора»

«Барселона» отреагировала на публикацию о возможном уходе Деку.

« » категорически опровергает новость, появившуюся 1 сентября в цифровой версии газеты Diario Sport и ставящую под сомнение продолжение нашим спортивным директором работы в клубе.

В ответ на статью под заголовком «Деку, разочарованный, размышляет о своем будущем» «Барселона» заявляет, что абсолютно довольна работой, которую выполняет Деку, и осуждает эту атаку со стороны Diario Sport, предпринятую именно в конце трансферного окна», – сказано в сообщении на сайте «блауграны».

Деку хочет уйти из «Барселоны». Спортдиректор разочарован финансовыми ограничениями и невыполненными обещаниями Лапорты (Diario Sport)