«Спартак» предложил «Фенербахче» 8 млн евро за экс-вингера «Ромы» Ундера. Турки хотят 10 млн (Takvim)

«Спартак» интересуется вингером «Фенербахче» Дженгизом Ундером.

По данным Takvim, « » предложил 8 млн евро за 27-летнего экс-игрока «Ромы» и «Марселя». «Фенербахче», как отмечается, хочет 10 млн.

выступает за « » с лета 2023 года. За это время он поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.