«Спартак» предложил «Фенербахче» 8 млн евро за экс-вингера «Ромы» Ундера. Турки хотят 10 млн (Takvim)

Теги Спартак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Дженгиз Ундер Футбол

«Спартак» интересуется вингером «Фенербахче» Дженгизом Ундером.

По данным Takvim, «Спартак» предложил 8 млн евро за 27-летнего экс-игрока «Ромы» и «Марселя». «Фенербахче», как отмечается, хочет 10 млн.

Ундер выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. За это время он поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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54 комментария
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Турки знают что у спартака неожиданные 10 млн появилось
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Дабы не тратить наше время, напишу следующую новость сразу:
Спартак договорился с Ундером, клубы обсуждают сумму трансфера
Спартак договорился с Фенербахче, игрок готов вылететь на медосмотр
⚡Ундер переходит в Спартак
Ундер взял паузу для того чтобы обсудить с семьей переезд в Россию
Ундер не перейдет в Спартак
Агент: Мы не прекратили обсуждать переезд Ундера в Спартак
Клубы возобновили переговоры по Ундеру
Президент Фенербахче: Мы не контактировали с представителями Спартака
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Ответ Григорий Гашников
следующая книга Рабинера: как убивали Спартак, 20+ сезонов без опорника
Ну уж не двадцать, Фернандо все таки был в свое время
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Не видел его давно в деле, но в "Роме" Дженгиз был хорош - быстрый, резкий, с классным ударом!
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Ответ Mihail0910
Дабы не тратить наше время, напишу следующую новость сразу: Спартак договорился с Ундером, клубы обсуждают сумму трансфера Спартак договорился с Фенербахче, игрок готов вылететь на медосмотр ⚡Ундер переходит в Спартак Ундер взял паузу для того чтобы обсудить с семьей переезд в Россию Ундер не перейдет в Спартак Агент: Мы не прекратили обсуждать переезд Ундера в Спартак Клубы возобновили переговоры по Ундеру Президент Фенербахче: Мы не контактировали с представителями Спартака
С учетом, что мамкины инсайдеры в среднем зарабатывают с новости один "дошик" - вы одной новостью лишили "инсайдеров" сразу 8 дошиков. Это просто бесчеловечно :)
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Ответ Robb Stark
Пошто ещё один краек, если в центре поля играть некому?
На три позиции, опорника и двух восьмёрок: Умяров, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Барко, Зорин
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Он в Марселе в сезоне 21/22 - забил 10 голов.
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Пошто ещё один краек, если в центре поля играть некому?
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Ответ waleri
Не видел его давно в деле, но в "Роме" Дженгиз был хорош - быстрый, резкий, с классным ударом!
Та же реакция была. Как-то после "Ромы" за ним совсем не следил, подумал, неужели Шынгыс настолько сдал, что за него всего восьмёрку сейчас предлагают.
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Ответ Mihail0910
Дабы не тратить наше время, напишу следующую новость сразу: Спартак договорился с Ундером, клубы обсуждают сумму трансфера Спартак договорился с Фенербахче, игрок готов вылететь на медосмотр ⚡Ундер переходит в Спартак Ундер взял паузу для того чтобы обсудить с семьей переезд в Россию Ундер не перейдет в Спартак Агент: Мы не прекратили обсуждать переезд Ундера в Спартак Клубы возобновили переговоры по Ундеру Президент Фенербахче: Мы не контактировали с представителями Спартака
Нужно добавить:
Уедена хочет перехватить у Спартака Зенит
Оказывается Ундера хочет перехватить Локомотив
Ундер не захотел переезжать в РФ
Завтра Ундер вылетает на медосмотр
Сделка по Ундеру может сорваться в последний момент из-за агента игрока
Малышев: А кто такой Ундер? Амарал мне ничего не рассказывал!
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Ответ Owen_the_Simple
Фенер его год назад брал за 15. Это как же он плохо должен был бы этот год провести, чтоб уйти за 8?
Есть такое понятие, как заканчивающийся контракт, который без сомнений сказывается на стоимости трансфера.
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Ответ Nogoi89
А, что с ним не так? Почему в Роме не пошло? Хорошо же играл? Травма?
Его, кстати, и Зенит хотел взять, когда я последний раз его видел, хорошо играл
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Спасибо. Ждали твоего разрешения.
На здоровье. Понимаю, обидно что ваше некомпетентное руководство продолжает набирать игроков ненужных даже европейским середнякам. За долгое время только два дельных приобретений - Барко и Бабич. Спартак играет не на классе, а на старании, эмоциях и везении.
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Ундер - сильный чел.
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Надо было 6 предлагать
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Отбой, он уже отказал Спартаку, семья против.
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Ответ Тралл из Питера
Его, кстати, и Зенит хотел взять, когда я последний раз его видел, хорошо играл
Было такое. Причем год назад, после ухода Малкома. Готовы были 15-20 млн. евро за него отдать. Но что-то не срослось
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Слабый игрок. Карьера по нисходящей - Рома -Лестер -Олимпик - Фенер. Статистика хуже некуда, около 250 матчей за карьеру, 47 голов. Забирайте.
Спасибо. Ждали твоего разрешения.
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Ответ Mihail0910
Дабы не тратить наше время, напишу следующую новость сразу: Спартак договорился с Ундером, клубы обсуждают сумму трансфера Спартак договорился с Фенербахче, игрок готов вылететь на медосмотр ⚡Ундер переходит в Спартак Ундер взял паузу для того чтобы обсудить с семьей переезд в Россию Ундер не перейдет в Спартак Агент: Мы не прекратили обсуждать переезд Ундера в Спартак Клубы возобновили переговоры по Ундеру Президент Фенербахче: Мы не контактировали с представителями Спартака
Как сказал бы Бейл: вот в таком порядке
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На здоровье. Понимаю, обидно что ваше некомпетентное руководство продолжает набирать игроков ненужных даже европейским середнякам. За долгое время только два дельных приобретений - Барко и Бабич. Спартак играет не на классе, а на старании, эмоциях и везении.
Спасибо. По полочкам разложил. Дорский затрясся от появления такого то конкурента.
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Ответ Robb Stark
Ну уж не двадцать, Фернандо все таки был в свое время
При всём уважении, Фернандо действительно не был классическим опорником. Из игроков этого амплуа на ум при ходят Онопко, Вернблум, может быть Денисов. Сейчас таким является только Барриос.
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Ответ Vanek1411
Та же реакция была. Как-то после "Ромы" за ним совсем не следил, подумал, неужели Шынгыс настолько сдал, что за него всего восьмёрку сейчас предлагают.
Шынгыс - это ты. А Ундер Чингиз.
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Ответ Vanek1411
Та же реакция была. Как-то после "Ромы" за ним совсем не следил, подумал, неужели Шынгыс настолько сдал, что за него всего восьмёрку сейчас предлагают.
Ну Фенер Чингиза за 15 покупал, может с Жозе Марино не складываются отношения 🤷
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А, что с ним не так? Почему в Роме не пошло? Хорошо же играл? Травма?
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Ответ юра георгиевский
Зачем наш спартачок тратит деньги … ?! Всё равно займёт 7-8 место в таблице РПЛ. Какая разница каким составом занимать 7-8 место. Что за блажь … ?! Нашему спартачку делать нечего, это как коту делать нечего, то яйки лижет.
Юрко, ты уже поздравил Дельфина с переходом ?
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Ответ z.e.r.o
На три позиции, опорника и двух восьмёрок: Умяров, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Барко, Зорин
Но из них качества, чтобы играть в прессинг, позиционку и вскрывать автобусы есть только у Литвинова, который играет ЦЗ, Умярова, Пруцева и Барко плюс Зорин потенциально. Т.е. 3,5 человека на 3 позиции.
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Ответ Robb Stark
Пошто ещё один краек, если в центре поля играть некому?
похоже,от Мудины будут избавляться.
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Я только ЗА хороших легов в РПЛ и конкуренцию, но почему никто не пишет, что Спартак разбазаривает народные деньги, как и Зенит? ))
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Сильный для РПЛ игрок!
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Надо брать, если пойдёт
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