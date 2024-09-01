«Спартак» предложил «Фенербахче» 8 млн евро за экс-вингера «Ромы» Ундера. Турки хотят 10 млн (Takvim)
«Спартак» интересуется вингером «Фенербахче» Дженгизом Ундером.
По данным Takvim, «Спартак» предложил 8 млн евро за 27-летнего экс-игрока «Ромы» и «Марселя». «Фенербахче», как отмечается, хочет 10 млн.
Ундер выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. За это время он поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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