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US Open. 4-й круг. Рублев встретится с Димитровым, Зверев – с Накашимой, Рууд – с Фрицем

Андрей Рублев сыграет с Григором Димитровым в четвертом круге US Open

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 75 миллионов долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
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