Потеря Майну привела к 3-му голу «Ливерпуля». В 1-м тайме «МЮ» дважды пропустил после ошибок Каземиро

«Манчестер Юнайтед» пропустил 3-й гол от «Ливерпуля» после ошибки Кобби Майну.

В 3-м туре «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

Атака мерсисайдцев, завершившаяся голом на 56-й минуте, началась после перехвата мяча у Майну в центре поля.

В первом тайме вингер « » Луис Диас дважды забил после ошибок Каземиро – бразилец сначала сделал неточную передачу, а затем потерял мяч в борьбе. Опорник « » был заменен в перерыве.