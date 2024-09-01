Потеря Майну привела к 3-му голу «Ливерпуля». В 1-м тайме «МЮ» дважды пропустил после ошибок Каземиро

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Каземиро Мохамед Салах Алексис Мак Аллистер Луис Диас Кобби Майну Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил 3-й гол от «Ливерпуля» после ошибки Кобби Майну.

В 3-м туре АПЛ «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

Атака мерсисайдцев, завершившаяся голом Мохамеда Салаха на 56-й минуте, началась после перехвата мяча Алексисом Мак Аллистером у Майну в центре поля.

В первом тайме вингер «Ливерпуля» Луис Диас дважды забил после ошибок Каземиро – бразилец сначала сделал неточную передачу, а затем потерял мяч в борьбе. Опорник «МЮ» был заменен в перерыве.

33 комментария
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Манчестер сегодня красный... от стыда
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+47
Юнайтед слишком растянут. Между атакой и линией обороны огромные разрывы. Из-за чего "крайними" становятся игроки центральной зоны полузащиты. Им приходиться покрывать огромные пространства, чтоб успевать и там, и там. Если помножить на классный прессинг и организацию игры Ливерпуля. Накрывают, перекрывают, не дают ничего сделать, то это нельзя считать ошибками Каземиро и Майну, это ошибки в организации игры Манчестера.

Маккалистера и Гравенбаха тож накрывали, но их спины всегда были прикрыты командой.
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-1
+23
Ответ Gornostaev
Манчестер сегодня красный... от стыда
Манчестер сегодня жёлтый..от Ливерпуля
+22
-9
+13
Майну ошибся, но играл он неплохо, Каземиро - как дедуля на пляже, и он такой уже второй сезон. Надеюсь, не увижу его в старте больше.
+9
-3
+6
Ответ Gornostaev
Манчестер сегодня красный... от стыда
Манчестер скорее коричневый сегодня, так как жидко обделался
+8
-3
+5
После того, как каземиро потерял в реакции, скорости он просто деревяшка!
Сравнивать это дерево с гением Бускетсом преступление!
+5
-3
+2
Игроки МЮ таким образом решили слить Тен Хага
+4
-2
+2
Каземиро, кончено, крут/велик и все дела, но очевидно не молодеет. При этом всем руководство отпустило Мактоминея в Наполи - где логика? Такого цепного пса (в хорошем смысле) с бойцовскими качествами который умеет разрушать, отбирать мячи, да и голы забивать.. ну не знаю. Да, есть талантливый Майну, но ему всего 19, опыта не так много
+4
-3
+1
Ответ tangier
Каземиро, кончено, крут/велик и все дела, но очевидно не молодеет. При этом всем руководство отпустило Мактоминея в Наполи - где логика? Такого цепного пса (в хорошем смысле) с бойцовскими качествами который умеет разрушать, отбирать мячи, да и голы забивать.. ну не знаю. Да, есть талантливый Майну, но ему всего 19, опыта не так много
Который раз десять спас Хака от уважения! И был джокером и отлично с этим справлялся.
+2
-1
+1
Ответ tangier
Каземиро, кончено, крут/велик и все дела, но очевидно не молодеет. При этом всем руководство отпустило Мактоминея в Наполи - где логика? Такого цепного пса (в хорошем смысле) с бойцовскими качествами который умеет разрушать, отбирать мячи, да и голы забивать.. ну не знаю. Да, есть талантливый Майну, но ему всего 19, опыта не так много
Угартэ же взяли.
По идее, Каз должен присесть
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Ответ Dred
Угартэ же взяли. По идее, Каз должен присесть
Спасибо за информацию! Выпал как-то из поля зрения этот трансфер. Интересно будет посмотреть за уругвайцем в ни сколько в системе МЮ, сколько в самой АПЛ
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Ответ Muhammad Juraev
После того, как каземиро потерял в реакции, скорости он просто деревяшка! Сравнивать это дерево с гением Бускетсом преступление!
Бускетс на голову техничнее. Ему не повезло играть в эпоху,иньесты,месси и хави. Недооценен
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Ответ Виталий Ан
Который раз десять спас Хака от уважения! И был джокером и отлично с этим справлялся.
От уважения, вот уж оговорочка по Фрейду
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Ответ tangier
Каземиро, кончено, крут/велик и все дела, но очевидно не молодеет. При этом всем руководство отпустило Мактоминея в Наполи - где логика? Такого цепного пса (в хорошем смысле) с бойцовскими качествами который умеет разрушать, отбирать мячи, да и голы забивать.. ну не знаю. Да, есть талантливый Майну, но ему всего 19, опыта не так много
Не умеет Мактоминей разрушать и отбирать мячи. Его игра это поиск свободных зон.
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Ответ zzakichh
нельзя считать ошибками когда игроки не могут дать нормальный пас? маккалистера и гравенбаха накрывали, только они не теряют мяч настолько тупо.
и Макалистер сегодня несколько раз мяч терял, только не смогли манки ничего из этого извлечь
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Ответ vel
Юнайтед слишком растянут. Между атакой и линией обороны огромные разрывы. Из-за чего "крайними" становятся игроки центральной зоны полузащиты. Им приходиться покрывать огромные пространства, чтоб успевать и там, и там. Если помножить на классный прессинг и организацию игры Ливерпуля. Накрывают, перекрывают, не дают ничего сделать, то это нельзя считать ошибками Каземиро и Майну, это ошибки в организации игры Манчестера. Маккалистера и Гравенбаха тож накрывали, но их спины всегда были прикрыты командой.
если кракто, это ошибки Тенхага
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Ответ vel
Юнайтед слишком растянут. Между атакой и линией обороны огромные разрывы. Из-за чего "крайними" становятся игроки центральной зоны полузащиты. Им приходиться покрывать огромные пространства, чтоб успевать и там, и там. Если помножить на классный прессинг и организацию игры Ливерпуля. Накрывают, перекрывают, не дают ничего сделать, то это нельзя считать ошибками Каземиро и Майну, это ошибки в организации игры Манчестера. Маккалистера и Гравенбаха тож накрывали, но их спины всегда были прикрыты командой.
До гола игра была равной, а после совсем мю посыпался, словно не были готовы, что они пропустят 😄
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Ответ Любезный Коссутий
Майну молодой, ему простительно. а Каземиро - нет
Реал знал с кем расставался, Каза еще в Реале по чуть чуть сдавать начал
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Ответ Born is the King
Серьезно? Сколз тот ещё псих, но походу его опять Гигзи напоил, чтобы сравнить это с зизу
https://www.theguardian.com/football/article/2024/aug/14/paul-scholes-kobbie-mainoo-manchester-united-football#:~:text=%E2%80%9CHe’s%20the%20nearest%20thing%20I,past%20people%2C%E2%80%9D%20Scholes%20says.
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Ответ DolJun
это тот бистяра, что сколз назвал новым зиданом? думаю просто не хватило опытного наставника, скоро вернется легендарная семерка ман юнайтед (и я не про 7хага)
Серьезно? Сколз тот ещё псих, но походу его опять Гигзи напоил, чтобы сравнить это с зизу
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Ответ Отец Абду
Игроки МЮ таким образом решили слить Тен Хага
Или отдать дань уважения Стивену Джи.
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И выходит спасать отчизну Харри, которого выпинывают из клуба, другого уже выпнули который спас лысого шарлатана в прошлом сезоне
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Ещё и бруска Мака продали, совсем ничего святого не осталось
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Каземиро мне кажется ментально сдал, бразилы редко после 30 играют хорошо
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Майну молодой, ему простительно.
а Каземиро - нет
+5
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это тот бистяра, что сколз назвал новым зиданом? думаю просто не хватило опытного наставника, скоро вернется легендарная семерка ман юнайтед (и я не про 7хага)
+3
-3
0
Потеря тренера,стоила Мю очередного поражения
+3
-3
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