Потеря Майну привела к 3-му голу «Ливерпуля». В 1-м тайме «МЮ» дважды пропустил после ошибок Каземиро
«Манчестер Юнайтед» пропустил 3-й гол от «Ливерпуля» после ошибки Кобби Майну.
В 3-м туре АПЛ «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.
Атака мерсисайдцев, завершившаяся голом Мохамеда Салаха на 56-й минуте, началась после перехвата мяча Алексисом Мак Аллистером у Майну в центре поля.
В первом тайме вингер «Ливерпуля» Луис Диас дважды забил после ошибок Каземиро – бразилец сначала сделал неточную передачу, а затем потерял мяч в борьбе. Опорник «МЮ» был заменен в перерыве.
Маккалистера и Гравенбаха тож накрывали, но их спины всегда были прикрыты командой.
Сравнивать это дерево с гением Бускетсом преступление!
По идее, Каз должен присесть
а Каземиро - нет