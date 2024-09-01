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  • Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале, «Динамо» и «Торпедо» поспорят за 3-е место, «Автомобилист» и «Витязь» – за 5-е
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Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале, «Динамо» и «Торпедо» поспорят за 3-е место, «Автомобилист» и «Витязь» – за 5-е

1 сентября пройдут заключительные матчи перед стартом Фонбет Чемпионата КХЛ

Сегодня завершится Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы

Матч за 5-е место

«Автомобилист» – «Витязь» – 12:00

Матч за 3-е место

«Динамо» – «Торпедо» – 15:30

Финал

«Спартак» – ЦСКА – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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результаты матчей
Кубок мэра Москвы
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