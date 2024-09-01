Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале, «Динамо» и «Торпедо» поспорят за 3-е место, «Автомобилист» и «Витязь» – за 5-е
1 сентября пройдут заключительные матчи перед стартом Фонбет Чемпионата КХЛ
Сегодня завершится Кубок мэра Москвы.
Кубок мэра Москвы
Матч за 5-е место
«Автомобилист» – «Витязь» – 12:00
Матч за 3-е место
«Динамо» – «Торпедо» – 15:30
Финал
«Спартак» – ЦСКА – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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