Несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Отказ был скорее шутливым, конфликта нет («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

С Александром Соболевым не захотели сидеть рядом в раздевалке «Зенита».

Несколько россиян из состава петербургского клуба отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке команды, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Третий собеседник подтвердил, что разговор о местах в раздевалке был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьезном конфликте речи сейчас нет.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трехлетнего контракта с Соболевым с опцией продления на сезон.

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59 комментариев
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Ответ ZarvuR2020
Я конечно всё понимаю, но такое сочинять - это уже перебор.
согласен. откуда в Зените несколько россиян? бред же
+74
-4
+70
От него селёдкой пахнет😂
+34
-4
+30
Токсичен.
+12
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+8
Скандалы, интриги, расследования
⚡️ Ду Кейрос отказался возвращаться в Зенит, пока там есть Соболев. Об этом мне сообщили три источника. Четвёртый добавил, что первые три источника просто не знают португальский язык, а Ду Кейрос на самом деле сказал, что дела у него хорошо.
--
«Лучше сидеть во Франции, чем рядом с Соболевым», — Павел Дуров.
+11
-3
+8
Я конечно всё понимаю, но такое сочинять - это уже перебор.
+19
-12
+7
Они ещё в раздевалке не пересекались, но уже отказались сидеть. Верю.
+8
-4
+4
Ответ Slavnov
соболев,глушенков,раздевалка зенита,снова превращается в интересное медийное место
Без Дзюбы любая раздевалка не раздевалка
+5
-1
+4
Как смешно. А Сергеев сразу вернулся в Крылья. Так же не хотели остаться из за Соболева -Сутормин, Коваленко, Бакаев😂А с учётом того что команда прилетела вечером и сегодня выходной то решали вопрос по скайпу😂 Где вы такие источники берëте тупые.
+3
0
+3
Ответ Redwhite heart
От него селёдкой пахнет😂
Скорее всего борщом
+10
-7
+3
Ответ Иван Медведев
согласен. откуда в Зените несколько россиян? бред же
это 5)
+4
-1
+3
Странно что это не СЭ придумали, теряют хватку походу...
+2
0
+2
Западло?)
+6
-4
+2
Предлагаю Зениту вернуть Дзюбу, вот это будет бомба.
+1
0
+1
Ответ Зенит-моя судьба!
Ладскрона все высказала. Взяли Гонду и все, но нет взяли ещё это чудо юдо. Позорище у меня нет слов. Убили фанатку и Вираж, а теперь клуб добивают такими трансферами
А Ландскрона в наше время - это что?
+1
0
+1
Рыбой тянет.
+1
0
+1
Ответ Slavnov
соболев,глушенков,раздевалка зенита,снова превращается в интересное медийное место
Осталось Зениту шашлычника подписать
+1
0
+1
Ответ MstAndreev
Наброс качественный, драйвовый. Но вангую, Миллер за такое утопит "Чемпионат" в полный ноль. Даже извиниться не успеют)
Не вангуй, пожалуйста.
+1
-1
0
Ответ Алексей Филиппов
Странно что это не СЭ придумали, теряют хватку походу...
Лучший
0
0
0
Ответ Зенит-моя судьба!
Ладскрона все высказала. Взяли Гонду и все, но нет взяли ещё это чудо юдо. Позорище у меня нет слов. Убили фанатку и Вираж, а теперь клуб добивают такими трансферами
Туда фанатке "спасибо руководству за верность традициям" и дорога
0
0
0
Ответ Зенит-моя судьба!
Зачем его взяли? Это просто неуважение к фанатам, позорище
Какие фанаты? на фанатов всем всё-равно клуб из бюджета питается что с вами что без вас клуб будет существовать
+1
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0
Ответ Иван Медведев
согласен. откуда в Зените несколько россиян? бред же
Это тонко и зачетно 👍
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Разрывная 🤣
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Ответ amadeus_amadeus
Ждём инсайды про драки
и обнесённые шкафчики
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Ответ Алешка Терминатор
Видимо, Соболев, отвечая на стандартный вопрос, выбрал не пики точёны.
Комментарий удален модератором
Глушенков, Волков, им то что, они только что пришли в клуб - так что где-нибудь и будут поблизости с дельфином сидеть)
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0
Ждём инсайды про драки
0
0
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Наброс качественный, драйвовый. Но вангую, Миллер за такое утопит "Чемпионат" в полный ноль. Даже извиниться не успеют)
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Ключевое слово "сейчас".
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В каждой шутке есть доля шутки.
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Один из них Сергеев?
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