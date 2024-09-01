Несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Отказ был скорее шутливым, конфликта нет («Чемпионат»)
С Александром Соболевым не захотели сидеть рядом в раздевалке «Зенита».
Несколько россиян из состава петербургского клуба отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке команды, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Третий собеседник подтвердил, что разговор о местах в раздевалке был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьезном конфликте речи сейчас нет.
30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трехлетнего контракта с Соболевым с опцией продления на сезон.
⚡️ Ду Кейрос отказался возвращаться в Зенит, пока там есть Соболев. Об этом мне сообщили три источника. Четвёртый добавил, что первые три источника просто не знают португальский язык, а Ду Кейрос на самом деле сказал, что дела у него хорошо.
--
«Лучше сидеть во Франции, чем рядом с Соболевым», — Павел Дуров.