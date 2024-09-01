Несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Отказ был скорее шутливым, конфликта нет («Чемпионат»)

С Александром Соболевым не захотели сидеть рядом в раздевалке «Зенита».

Несколько россиян из состава петербургского клуба отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке команды, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Третий собеседник подтвердил, что разговор о местах в раздевалке был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьезном конфликте речи сейчас нет.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трехлетнего контракта с Соболевым с опцией продления на сезон.