Семенов о том, сколько ему и семье нужно для комфортной жизни: «Тысяч 600-700. Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Андрей Семенов деньги Футбол

Андрей Семенов сказал, сколько денег ему необходимо для комфортной жизни.

– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

– Тяжело сказать... Именно мне или моей семье?

– Семье, конечно.

– Тысяч 600-700 нужно.

– Некоторые говорят, что им 50 тысяч хватит.

– Мне это нереально. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тысяч. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч, – заявил экс-защитник «Ахмата» и сборной России в интервью «Коммент.Шоу».

Вратарь «Крыльев» Ломаев о тратах в месяц: «250 тысяч рублей. В Москве для комфортной жизни нужно больше. Не понимаю, когда типы говорят, что на 50-100 можно прожить»

Андрей Мостовой о футболистах: «Ребята тратят 150 тысяч в месяц – ну это же бред, тем более в Москве. Всегда смеялся над этим, не верю»

Дьяков о тратах в месяц: «Помню, сказал, что могу прожить на 300 тысяч, знакомые говорили: «Да ты охренел». Не смогу прожить ни на 50, ни на 100 тысяч»

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18 комментариев
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Семёнов живёт же в Чечне, единственный что ли кто платит коммуналку за всех)
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Это человек с другой планеты.
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ну и к чему тут эта "новость"? ясное дело, что каждый живёт в меру своих финансовых возможностей. Если условным индусам сказать, что среднестатистический россиянин живёт не на 1 доллар в день, а на 700 в месяц, они тоже скажут "зажрались!"
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человек из народа
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Прав. Живёт сегодняшним днём

Здесь в комментариях люди остались в 2010-м с новыми фольксвагенами по 600 т.р. и квартирами по 5 млн в москве
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Ага это ему нужно тысяч шестьсот или семьсот! А у нас в Донбассе есть на 15 тысяч в месяц люди живут, тоесть выживают!
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Ну если каждый раз в магазине тратить 20к, то это явно ювелирный магазин
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Лучше бы сбавил аппетиты , уже не контракте , деньги имеют свойство заканчиваться. Потом придется идти экспертом на матч или как Мостовой каждый пук комментировать
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Будешь получать 100 тыс.руб вмесяц-приспособишься и на ниах жить.Разбаловали наших футблеров.
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зато честно

а то некоторые лимитчики про 50 тыщ в месяц втирают
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Ответ Streetbor
Семёнов живёт же в Чечне, единственный что ли кто платит коммуналку за всех)
Футболисты на другой планете живет, родной!
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Ответ xomamb
Это человек с другой планеты.
А вы с планеты, где 6к на семью потратить — роскошь?
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Ответ xomamb
Это человек с другой планеты.
Так он прав
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Ответ Amroyan
ну и к чему тут эта "новость"? ясное дело, что каждый живёт в меру своих финансовых возможностей. Если условным индусам сказать, что среднестатистический россиянин живёт не на 1 доллар в день, а на 700 в месяц, они тоже скажут "зажрались!"
Чтобы возмутились тому, как один человек тратит за десятерых , логично же
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