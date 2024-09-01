Андрей Семенов сказал, сколько денег ему необходимо для комфортной жизни.

– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

– Тяжело сказать... Именно мне или моей семье?

– Семье, конечно.

– Тысяч 600-700 нужно.

– Некоторые говорят, что им 50 тысяч хватит.

– Мне это нереально. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тысяч. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч, – заявил экс-защитник «Ахмата» и сборной России в интервью «Коммент.Шоу».

Вратарь «Крыльев» Ломаев о тратах в месяц: «250 тысяч рублей. В Москве для комфортной жизни нужно больше. Не понимаю, когда типы говорят, что на 50-100 можно прожить»

Андрей Мостовой о футболистах: «Ребята тратят 150 тысяч в месяц – ну это же бред, тем более в Москве. Всегда смеялся над этим, не верю»

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