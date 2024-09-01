«Локо» после ошибки Лантратова пропустил от «Краснодара». Вратарь выронил мяч, врезавшись в Кордобу
Илья Лантратов совершил результативную ошибку в игре с «Краснодаром».
На 5-й минуте голкипер «Локомотива» вышел из ворот после навеса «быков», поймал и сразу выронил мяч, столкнувшись с форвардом Джоном Кордобой.
Колумбиец попытался пробить, мяч отскочил к Жоао Виктору, и полузащитник отправил его в сетку – 1:0.
«Локомотив» – «Краснодар». 0:1 – Жоао Виктор забил после ошибки Лантратова. Онлайн-трансляция
С этим глупо спорить даже.
Поэтому всё заслуженно.
И гол правильно отменили, по плечу видно, что офсайд был.