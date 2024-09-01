«Локо» после ошибки Лантратова пропустил от «Краснодара». Вратарь выронил мяч, врезавшись в Кордобу

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Илья Лантратов Джон Кордоба Жоао Виктор Сантос Футбол

Илья Лантратов совершил результативную ошибку в игре с «Краснодаром».

На 5-й минуте голкипер «Локомотива» вышел из ворот после навеса «быков», поймал и сразу выронил мяч, столкнувшись с форвардом Джоном Кордобой.

Колумбиец попытался пробить, мяч отскочил к Жоао Виктору, и полузащитник отправил его в сетку – 1:0.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:1 – Жоао Виктор забил после ошибки Лантратова. Онлайн-трансляция

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31 комментарий
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Краснодар что в прошлом сезоне на зенит работает, что в этом
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-6
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Ответ Dizzod
Кто смотрит игру, там у Краснодара красивая игра есть? Может быть 11 воспитанников вышло? С какой целью прошлогоднее золото слили?
Воспитанники копа Америка
+8
-1
+7
Детский ляп, конечно. Для вратаря уровня РПЛ непростительно. Но бывает, что ж поделаешь.
+6
0
+6
Игра на выходах - слабое место Ильи.
+4
0
+4
Ответ N23
Читал сейчас пост Дорского про лидерство Локо, один из комментаторов- Лантратов топ для рпл!😂
Так Лантратов и есть топ для рпл.
С этим глупо спорить даже.
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Ответ superbro
Ну Краснодар играет лучше Локо, может эффект быстрого гола, но вторых на поле почти не видно
Спасибо. Подождем окончания матча.
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Игры вообще нет
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А как Жоао Виктору потом двоим между ног пустил
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Ответ Мадина Уйгурова
Краснодар что в прошлом сезоне на зенит работает, что в этом
На Зенит в прошлом сезоне сработал Песьяков. Иначе был бы "Краснодар" чемпионом
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0
Ответ Dizzod
Кто смотрит игру, там у Краснодара красивая игра есть? Может быть 11 воспитанников вышло? С какой целью прошлогоднее золото слили?
Золото Динамо слило в прошлом году. У Краснодара было меньше всего шансов
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Ответ Dizzod
Спасибо. Подождем окончания матча.
Сейчас после середины Локо уже пришел в себя, появились моменты, стали атаковать неплохо
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Читал сейчас пост Дорского про лидерство Локо, один из комментаторов- Лантратов топ для рпл!😂
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Позорище
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Лантратов да и вся команда говно
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не день Бекхэма
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Ничего страшного отыграемся
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Не спорю, но не сегодня
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Новый веллитон подрастает?
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Сами себе привезли.
Поэтому всё заслуженно.
И гол правильно отменили, по плечу видно, что офсайд был.
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да.....дела
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Как интершум включить? Ужасные однобокие московские комментаторы (( фанаты Локо у пульта какие то
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Позорная игра от локомотива! Трусливая игра
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Зенит здесь ни причём, следите за игрой.
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Лантратов просто косячник
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