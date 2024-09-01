Женский «Саттон Юнайтед» с тренером-трансгендером подписал вратаря-трансгендера. Активистка и призер Олимпиады Дэвис осудила это: «Чертовски постыдно»

Теги премьер-лига Англия женский футбол Саттон Юнайтед дискриминация Шэрон Дэвис Футбол

Женский футбольный клуб в Англии подписал вратаря-трансгендера.

В январе «Саттон Юнайтед» назначил трансгендера главным тренером женской команды. 51-летняя Люси Кларк возглавила команду, которая играет в 5-й женской лиге Англии.

В августе «Саттон Юнайтед» объявил, что 34-летняя Блэр Хэмилтон стала новым голкипером команды. В дебютном матче за новый клуб Хэмилтон сыграла на ноль.

Трансфер осудила серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании, активистка Шэрон Дэвис. Она сообщила, что получила письмо с выражением обеспокоенности насчет этого трансфера.

«Мы хотим сохранить анонимность из-за вероятных угроз. Женская команда наняла трансгендерного [бывшего] судью Люси Кларк, не имевшую никакого опыта в женском футболе.

Теперь Кларк подписала контракт с Хэмилтон, 180-сантиметровым, 34-летним трансвратарем, а женщину-вратаря убрали. Клуб должен понести ответственность за то, что вытеснил женщин из женского футбола. Это отвратительно», – привела текст письма бывшая пловчиха.

«Я получаю такие письма каждый день. Чертовски постыдно», – заявила Дэвис.

Ранее Хэмилтон подвергалась критике со стороны женских правозащитных групп за то, что она «заняла место женщины-вратаря».

The Telegraph отмечает, что Хэмилтон в университете изучала влияние подавления тестостерона на результаты трансгендерных спортсменов. В апреле Блэр опубликовала статью, в которой утверждала, что спортсмены, которые прошли через мужское половое созревание, но идентифицировали себя как женщины, находятся в «невыгодном положении» по сравнению с биологическими женщинами и хуже справляются с некоторыми тестами, оценивающими функционирование сердечно-сосудистой системы.

Это заявление оспорил спортивный ученый Росс Такер, заявив, что в исследовании Хэмилтон биологических мужчин, не занимающихся спортом, ошибочно сравнивали с женщинами в гораздо лучшей физической форме.

32 комментария
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Разблокирован новый персонаж:
180-сантиметровый 34-летний трансвратарь
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Интересно, а Рапино же явно поддерживает трансов, но подняла бы она вой, сыграй она против транса?
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«Тренер-трансгендер одобрил трансфер трансвратаря» — вот так надо было, Спортс.
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Ответ 0mertas626
Разблокирован новый персонаж: 180-сантиметровый 34-летний трансвратарь
ждем юзера с таким ником. который будет поливать Месси/КриРо
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Когда мы увидим женщину, сменившую пол, в мужском футболе?
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Женщины доборолись за равноправие :)) теперь их вместо токсичных мускулинных мужиков притесняют трансформеры
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мужики и тут переиграли фемок.
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Ответ Noken
«Тренер-трансгендер одобрил трансфер трансвратаря» — вот так надо было, Спортс.
Тренерка-трансгендерка одобрила трансферку трансвратарьки - вот так более толерантненько.
+4
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+4
Кажется, началось.
Всё ждал, когда ущемленные начнут ущемлять ущемленных, и между ними начнутся холивары.
Не за горами времена, когда начнутся "пунические войны" между союзом бисексуально-независимых женщин коренной афро-америки, и конфедерацией транс-квир-гендерно-небинарных жено-муже-неопределившихся.
+4
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+4
То есть в Англии есть такие женские правозащитные группы, которые протестуют против мужиков в женском футболе и не хотят признавать их женщинами? Вот это любопытнее, на самом деле. Может Дарья Конурбаева сделает материал?
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+3
Трансгендер не возглавила, а возглавил.
+2
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Наконец-то на нашем толерантном сайте достойные новости:))
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Крепкого здоровья Игорю Новикову
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Ответ Мукунку хороший
К Мбаппе это имеет отношение?
После перехода в Мадрид Мбаппе больше не позорный любитель трансов и денег, а лучший форвард мира и будущий обладатель ЗМ
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Ответ benjamin92
После перехода в Мадрид Мбаппе больше не позорный любитель трансов и денег, а лучший форвард мира и будущий обладатель ЗМ
Было бы смешно, если бы новость про Мбаппе и транса не оказалась фейком..
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Ответ snekker
Антони давно играет уже
Снеккер а ты почему в футбол не играешь ? Был бы первым или первой
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Когда мы увидим женщину, сменившую пол, в мужском футболе?
Антони давно играет уже
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Когда мы увидим женщину, сменившую пол, в мужском футболе?
когда рак на горе свистнет)
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Ответ Dark.Babysitter
Тренерка-трансгендерка одобрила трансферку трансвратарьки - вот так более толерантненько.
Тренерка-трансгендерка одобрила транс-трансферку трансвратарьки - вот так ещё более толерантненько🤓
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Ответ vaniaEee
О, спортс Освещают события в женских лигах А нет, просто хочет актива
Или мужских
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Этот развитый запад 🤣🤣🤣
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Не видел. не знаю. не встречал, да и вообще наплевать, что у них там творится, но осуждаю.
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Создайте уже для них отдельный турнир: будут мужские, женские и трансгендерные соревнования.
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Чистой воды провокация. Закинули удочку в 5 женскую Лигу, проверить на *вшивость*.,потом найдут какой-нибудь процент их поддерживающих, добавят нолики и заорут о всеобщем признании трансов.
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Боксершу из Марокко пусть подпишут в защиту
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О, спортс
Освещают события в женских лигах
А нет, просто хочет актива
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