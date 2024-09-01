Женский «Саттон Юнайтед» с тренером-трансгендером подписал вратаря-трансгендера. Активистка и призер Олимпиады Дэвис осудила это: «Чертовски постыдно»
Женский футбольный клуб в Англии подписал вратаря-трансгендера.
В январе «Саттон Юнайтед» назначил трансгендера главным тренером женской команды. 51-летняя Люси Кларк возглавила команду, которая играет в 5-й женской лиге Англии.
В августе «Саттон Юнайтед» объявил, что 34-летняя Блэр Хэмилтон стала новым голкипером команды. В дебютном матче за новый клуб Хэмилтон сыграла на ноль.
Трансфер осудила серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании, активистка Шэрон Дэвис. Она сообщила, что получила письмо с выражением обеспокоенности насчет этого трансфера.
«Мы хотим сохранить анонимность из-за вероятных угроз. Женская команда наняла трансгендерного [бывшего] судью Люси Кларк, не имевшую никакого опыта в женском футболе.
Теперь Кларк подписала контракт с Хэмилтон, 180-сантиметровым, 34-летним трансвратарем, а женщину-вратаря убрали. Клуб должен понести ответственность за то, что вытеснил женщин из женского футбола. Это отвратительно», – привела текст письма бывшая пловчиха.
«Я получаю такие письма каждый день. Чертовски постыдно», – заявила Дэвис.
Ранее Хэмилтон подвергалась критике со стороны женских правозащитных групп за то, что она «заняла место женщины-вратаря».
The Telegraph отмечает, что Хэмилтон в университете изучала влияние подавления тестостерона на результаты трансгендерных спортсменов. В апреле Блэр опубликовала статью, в которой утверждала, что спортсмены, которые прошли через мужское половое созревание, но идентифицировали себя как женщины, находятся в «невыгодном положении» по сравнению с биологическими женщинами и хуже справляются с некоторыми тестами, оценивающими функционирование сердечно-сосудистой системы.
Это заявление оспорил спортивный ученый Росс Такер, заявив, что в исследовании Хэмилтон биологических мужчин, не занимающихся спортом, ошибочно сравнивали с женщинами в гораздо лучшей физической форме.
180-сантиметровый 34-летний трансвратарь
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