Кордоба получил вторую желтую при 3:0 с «Локо» и пропустит матч «Краснодара» с «Ростовом». Джон признан лучшим в сегодняшней игре

Теги Ростов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Владислав Безбородов Краснодар Джон Кордоба Мурад Мусаев Вадим Раков Футбол

Джон Кордоба удален при счете 3:0 в пользу «Краснодара».

На 87-й минуте игры с «Локомотивом» форвард столкнулся с Вадимом Раковым. Главный судья Владислав Безбородов показал ему вторую желтую карточку. Первая была продемонстрирована на 78-й минуте.

Также рефери предупредил возмущенного Мурада Мусаева, главного тренера «Краснодара».

Примечательно, что Кордоба был признан лучшим игроком матча с «Локомотивом». Встречу с «Ростовом» 14 сентября он пропустит из-за дисквалификации.

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11 комментариев
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Ничо, Федя сыграет. Лучше с Козловым
+7
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+6
Ответ mg2000
Ничо, Федя сыграет. Лучше с Козловым
Да и так перед Зенитом поберечь стоило бы)))
28 надо зажечь
+5
-1
+4
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Не шаришь, впереди сборные и на неделю больше можно задержаться на родине
+6
-2
+4
Молодец! Нам ещё легче будет!) Тем более надеюсь Мохеби восстановится!)
+4
-3
+1
Ответ Кристина нырялдовна
Молодец! Нам ещё легче будет!) Тем более надеюсь Мохеби восстановится!)
Даже если и восстановится к 14 сентября , сразу в бой его никто не бросит.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Кордоба это не Фёдор Михайлович, моторный игрок.
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0
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Ответ mg2000
Ничо, Федя сыграет. Лучше с Козловым
НичО, пишется через ё, грамотей 🤣🤣🤣
+1
-1
0
Ответ shoopdawoop
Не шаришь, впереди сборные и на неделю больше можно задержаться на родине
У него Аритрянка
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