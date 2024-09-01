Кордоба получил вторую желтую при 3:0 с «Локо» и пропустит матч «Краснодара» с «Ростовом». Джон признан лучшим в сегодняшней игре

Джон Кордоба удален при счете 3:0 в пользу «Краснодара».

На 87-й минуте игры с «Локомотивом» форвард столкнулся с . Главный судья показал ему вторую желтую карточку. Первая была продемонстрирована на 78-й минуте.

Также рефери предупредил возмущенного , главного тренера « ».

Примечательно, что был признан лучшим игроком матча с «Локомотивом». Встречу с «Ростовом» 14 сентября он пропустит из-за дисквалификации.