Кордоба получил вторую желтую при 3:0 с «Локо» и пропустит матч «Краснодара» с «Ростовом». Джон признан лучшим в сегодняшней игре
Джон Кордоба удален при счете 3:0 в пользу «Краснодара».
На 87-й минуте игры с «Локомотивом» форвард столкнулся с Вадимом Раковым. Главный судья Владислав Безбородов показал ему вторую желтую карточку. Первая была продемонстрирована на 78-й минуте.
Также рефери предупредил возмущенного Мурада Мусаева, главного тренера «Краснодара».
Примечательно, что Кордоба был признан лучшим игроком матча с «Локомотивом». Встречу с «Ростовом» 14 сентября он пропустит из-за дисквалификации.
28 надо зажечь