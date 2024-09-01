Деку хочет уйти из «Барселоны». Спортдиректор разочарован финансовыми ограничениями и невыполненными обещаниями Лапорты (Diario Sport)
Будущее Деку в «Барселоне» под вопросом.
Diario Sport утверждает, что спортивный директор задумался о том, что делать дальше, и уже сообщил друзьям о желании покинуть свой нынешний пост.
Бывший футболист сборной Португалии устал от работы в условиях финансовых ограничений, он недоволен тем, что президент Жоан Лапорта не выполнил того, что обещал.
Отмечается, что глава клуба убеждал Деку в том, что в ближайшее время «блауграна» сможет тратить существенные суммы, что команда сможет оформить партнерские соглашения с Nike, саудовским фондом, продать определенные активы, однако в конечном счете руки менеджера так и остались связаны, а неудачные попытки побороться за целый ряд игроков в стесненных условиях привели к ухудшению его репутации.
Также спортивный директор столкнулся с продвижением интересов определенных людей внутри клуба: в одном случае нельзя было подписывать футболиста потому, что у него «недружественный» агент, в другом – нужно было переводить игрока из резервной в основную команду потому, что его отец дружит с Лапортой.
Утверждается, что Деку предпочитает действовать и общаться прямолинейно, а потому у него возникли проблемы в таких условиях, требующих определенных дипломатических навыков.
Теперь же он собирается уйти из клуба из-за того, что ему не дают работать свободно и с такими возможностями, которые должны быть у спортивного директора «Барселоны». Сейчас Деку собирается в отпуск и затем будет решать, уйти или все же остаться в «блаугране».
и прекрасно понимал экономическую ситуацию в клубе
скатертью дорожка, скучать точно не будем
и вообще, назначать бывших футболистов на такие должности это огромный риск, мы уже видели это на примере Абидаля в Барсе, часто ничем хорошим это не заканчивается
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