Деку хочет уйти из «Барселоны». Спортдиректор разочарован финансовыми ограничениями и невыполненными обещаниями Лапорты (Diario Sport)

Будущее Деку в «Барселоне» под вопросом.

Diario Sport утверждает, что спортивный директор задумался о том, что делать дальше, и уже сообщил друзьям о желании покинуть свой нынешний пост.

Бывший футболист сборной Португалии устал от работы в условиях финансовых ограничений, он недоволен тем, что президент не выполнил того, что обещал.

Отмечается, что глава клуба убеждал Деку в том, что в ближайшее время «блауграна» сможет тратить существенные суммы, что команда сможет оформить партнерские соглашения с Nike, саудовским фондом, продать определенные активы, однако в конечном счете руки менеджера так и остались связаны, а неудачные попытки побороться за целый ряд игроков в стесненных условиях привели к ухудшению его репутации.

Также спортивный директор столкнулся с продвижением интересов определенных людей внутри клуба: в одном случае нельзя было подписывать футболиста потому, что у него «недружественный» агент, в другом – нужно было переводить игрока из резервной в основную команду потому, что его отец дружит с Лапортой.

Утверждается, что Деку предпочитает действовать и общаться прямолинейно, а потому у него возникли проблемы в таких условиях, требующих определенных дипломатических навыков.

Теперь же он собирается уйти из клуба из-за того, что ему не дают работать свободно и с такими возможностями, которые должны быть у спортивного директора «Барселоны». Сейчас Деку собирается в отпуск и затем будет решать, уйти или все же остаться в «блаугране».