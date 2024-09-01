Деку хочет уйти из «Барселоны». Спортдиректор разочарован финансовыми ограничениями и невыполненными обещаниями Лапорты (Diario Sport)

Теги Барселона Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Будущее Деку в «Барселоне» под вопросом.

Diario Sport утверждает, что спортивный директор задумался о том, что делать дальше, и уже сообщил друзьям о желании покинуть свой нынешний пост.

Бывший футболист сборной Португалии устал от работы в условиях финансовых ограничений, он недоволен тем, что президент Жоан Лапорта не выполнил того, что обещал.

Отмечается, что глава клуба убеждал Деку в том, что в ближайшее время «блауграна» сможет тратить существенные суммы, что команда сможет оформить партнерские соглашения с Nike, саудовским фондом, продать определенные активы, однако в конечном счете руки менеджера так и остались связаны, а неудачные попытки побороться за целый ряд игроков в стесненных условиях привели к ухудшению его репутации.

Также спортивный директор столкнулся с продвижением интересов определенных людей внутри клуба: в одном случае нельзя было подписывать футболиста потому, что у него «недружественный» агент, в другом – нужно было переводить игрока из резервной в основную команду потому, что его отец дружит с Лапортой.

Утверждается, что Деку предпочитает действовать и общаться прямолинейно, а потому у него возникли проблемы в таких условиях, требующих определенных дипломатических навыков.

Теперь же он собирается уйти из клуба из-за того, что ему не дают работать свободно и с такими возможностями, которые должны быть у спортивного директора «Барселоны». Сейчас Деку собирается в отпуск и затем будет решать, уйти или все же остаться в «блаугране».

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Держим кулачки!
+37
-3
+34
Ответ svaz
Там клуб уже опроверг , успокойтесь
Было бы странно, если бы клуб это подтвердил. Не лишайте болельщиков надежды :)
+8
0
+8
Слава богу
+8
-2
+6
Все болельщики Барселоны на это надеются. Видимо ещё Флик ему не дал кого-то из своих клиентов привести
+9
-3
+6
Деку, вероятно, стоит начать с себя. Отличный игрок - не всегда отличный тренер/менеджер
+5
-2
+3
Скатертью дорожка!
+2
-1
+1
Лучшая новость за Сегодня! Верните Алемани
+1
0
+1
он знал куда шёл
и прекрасно понимал экономическую ситуацию в клубе
скатертью дорожка, скучать точно не будем

и вообще, назначать бывших футболистов на такие должности это огромный риск, мы уже видели это на примере Абидаля в Барсе, часто ничем хорошим это не заканчивается
+1
0
+1
заметили тенденцию? когда у Барселоны всё плохо (прошлый сезон) - Деку себя чувствовал в своей тарелке и все было круто "для него", как только Барселона начала побеждать - всё, Деку в депрессии
+2
-1
+1
Ответ fRsk
Держим кулачки!
То есть вы действительно вините Деку? В чем его винить вообще? В том, что он за жвачку и левый носок не смог игроков взять?
0
0
0
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (по СБП, банк по умолчанию)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
0
0
0
прлще лаплрту ввшнать.
0
0
0
Эту инфу уже опровергли, но честно сказать, мало кто из болельщиков Барсы будет скучать по такому спорт. диру
0
0
0
Никуда он не уйдет :))
0
0
0
Слишком хорошо чтобы быть правдой
0
0
0
Скатертью дорога!
0
0
0
Ну наконец-то!
0
0
0
Откатами он хоть удовлетворён?
0
0
0
Возможно, команде Флика дали карт-бланш, судя по последним результатам команды. А там совсем другое видение трансфернной политики.
0
0
0
Болтливые друзья)
0
0
0
Досвиданье , думаю что никто скучать не будет .
0
0
0
Хоть бы Алемани вернулся.
0
0
0
Давай,до свидания.!!😅
+1
-1
0
Уже опровержение у клуба вышло
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий