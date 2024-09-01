Медведев про отказ российских игроков «Зенита» сидеть рядом с Соболевым: «Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет»

Александр Медведев отреагировал на новость об Александре Соболеве.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Один источник отметил, что отказ был скорее шутливым, конфликта нет.

«Россияне отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке? У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет», – сказал председатель правления «Зенита».