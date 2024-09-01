Медведев про отказ российских игроков «Зенита» сидеть рядом с Соболевым: «Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев Футбол

Александр Медведев отреагировал на новость об Александре Соболеве.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Один источник отметил, что отказ был скорее шутливым, конфликта нет.

«Россияне отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке? У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет», – сказал председатель правления «Зенита». 

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72 комментария
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Кто откажется сидеть с Соболевым в раздевалке, будет сидеть в СИЗО, - пояснил Медведев
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Ответ Caniball
Будет отправлен в Оренбург или Сочи.
Ссылка в Сочи - что ещё нужно, чтобы достойно встретить старость
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За деньги? «Да»
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Футболисты Зенита настолько суровы, что отказываются в свой выходной сидеть в раздевалке.
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Ответ Уся Ваткин
Кто откажется сидеть с Соболевым в раздевалке, будет сидеть в СИЗО, - пояснил Медведев
Будет отправлен в Оренбург или Сочи.
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Даже источник говорит что это шутка, но все стали это мусолить и даже Медведеву позвонили
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Пускай с ним Семак сидит
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Сидеть с ним рядом буду я, и точка! Сказал Медведев.
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Имелось в виду, что все планируют играть, а Соболев будет сидеть.
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Быстро смотрю в комментах глоры питерские переобулись, а то кричали нафиг он нужен)))
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Ответ Fliege
За деньги? «Да»
Медведев : «Проблем в раздевалке Зенита нет, быть не может и не будет!
А тому из игроков, кто вздумает их создать, советую пересмотреть видео из нашей раздевалки с Азмуном и Дзюбой. Нас не просто так называют Голубыми львами.
Так будет с каждым!»
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Ответ Duncan MacLeod
Сидеть с ним рядом буду я, и точка! Сказал Медведев.
Вкусно
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Ответ Красная стрела
Мне плевать кто кого поливает. Я за себя отвечаю, а не за всех КБ в мире. Про поведение Соболева я всегда говорил, что зашквар и это позорит клуб. Как и его неприличные жесты в адрес сопа. Так и нырки. И по Промесу прямо сказал здесь, что после приговора его в команде быть не должно. И никак не оправдывал его поступки🤷‍♂️А вам счастливой перестройки 😁
"Я за себя отвечаю"

Поэтому считаешь достойным себя вот это вот "зашкваренные", "Шерсть одна"? Молодец. Сразу видно - спартаковец.
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Ответ Давид Agabekyan
Даже источник говорит что это шутка, но все стали это мусолить и даже Медведеву позвонили
В том и суть, что там не так. Там два источника пишут чётко про отказ. А потом во второй половине новости появляется третий источник, который пишет про шутку. Раньше были сочинения, что у Семака конфликты с руководством, теперь будем про Соболева сказки читать. Скуфское ца надо же чем то кормить.
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«Саша и Mедведь» продолжение следует.
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Посмотрите пожалуйста на ложку и миску соболева.. и всё станет понятно)
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Мне вот интересно ... Когда наш футбол был футболом ( от " Старостиных -Нетто" до " Белановых- Мостовых" ) - кто -нибудь " слышал- читал" про то , кто там с кем рядом сидит в раздевалке ?
А когда наш футбол стал по уровню , стилю и качеству ( и по игре , и по результатам) похож на сетевые дешёвые магазины " Магниты- Пятерочки" , то сразу вой во всех СМИ - сколько там Сафонов алиментов должен , как там Дзюба передёргивает и кто там с Соболевым рядом сядет ...
Чем дерьмовей футбол - тем больше " отвлекающих" новостей , позволяющих хоть какой-то интерес к этому унынию и тоске на поле поддерживать...
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Недавно этот человек говорил, что сделка по соболеву это фантастика
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Даниил вообще капитальный красавчик: и на US Open побеждает, и раздевалку в Зените держит.
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Ответ Игорь Ерин
Мне вот интересно ... Когда наш футбол был футболом ( от " Старостиных -Нетто" до " Белановых- Мостовых" ) - кто -нибудь " слышал- читал" про то , кто там с кем рядом сидит в раздевалке ? А когда наш футбол стал по уровню , стилю и качеству ( и по игре , и по результатам) похож на сетевые дешёвые магазины " Магниты- Пятерочки" , то сразу вой во всех СМИ - сколько там Сафонов алиментов должен , как там Дзюба передёргивает и кто там с Соболевым рядом сядет ... Чем дерьмовей футбол - тем больше " отвлекающих" новостей , позволяющих хоть какой-то интерес к этому унынию и тоске на поле поддерживать...
Раньше не было интернета...
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он часто пердит?
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следующая новостишка от горе -инсайдеров , что Соболь под шконарём спит , ест дырявой ложкой ,моет раздевалку и его собираются оттарабанить ??
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А дельфин то тухлый
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РПЛ интересен не то что на поле ,а то что за рамками в не футбола )))Слухи интерьвью .
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Да ладно, с Дзюбой сидели - ничего не пропало же) С Соболевым тоже можно)
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Игроки Зенита такие: Дельфина мы отшиваем, передайте на районе, чтобы за руку с ним не здоровались
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Медведев был несколько раз пойман на лжи, веры ему, как до Луны...
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Ответ Красная стрела
Футболисты шуткуют, почему мне не шутковать? 😁И причем здесь спартаковец. Как вы любите приписывать всем спартаковцам какие-то вещи. Типичный зенитовец, любящий обобщения😂 С одним не прокатило, давай еще наваляем, называется.
А давно оскорбления стали юмором?
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Ответ Красная стрела
Для обычного человека это как раз бред бредовый и шутка. Это оскорбление если ты сам живёшь в парадигме "понятий"
Комментарий удален модератором
Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
С чего вы сделали такой вывод? Вот читаю комменты и поражаюсь, насколько люди могут в меру своей испорченности гениально додумать и приписать эти гениальные додумки оппоненту. Я даже теряюсь и не могу воссоздать вашу логику и как пришли к такому выводу.
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