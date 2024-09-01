Медведев про отказ российских игроков «Зенита» сидеть рядом с Соболевым: «Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет»
Александр Медведев отреагировал на новость об Александре Соболеве.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Один источник отметил, что отказ был скорее шутливым, конфликта нет.
«Россияне отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке? У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет», – сказал председатель правления «Зенита».
А тому из игроков, кто вздумает их создать, советую пересмотреть видео из нашей раздевалки с Азмуном и Дзюбой. Нас не просто так называют Голубыми львами.
Так будет с каждым!»
Поэтому считаешь достойным себя вот это вот "зашкваренные", "Шерсть одна"? Молодец. Сразу видно - спартаковец.
А когда наш футбол стал по уровню , стилю и качеству ( и по игре , и по результатам) похож на сетевые дешёвые магазины " Магниты- Пятерочки" , то сразу вой во всех СМИ - сколько там Сафонов алиментов должен , как там Дзюба передёргивает и кто там с Соболевым рядом сядет ...
Чем дерьмовей футбол - тем больше " отвлекающих" новостей , позволяющих хоть какой-то интерес к этому унынию и тоске на поле поддерживать...