Эрик тен Хаг: «Я не Гарри Поттер. «МЮ» должен заново строить команду – в конце сезона у нас будут отличные шансы на трофей, уверен»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мануэль Угарте Футбол

Эрик тен Хаг оценил игру «Манчестер Юнайтед» на старте сезона.

Сегодня «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 3 очка.

– Я не Гарри Поттер. Вам стоит это признать.

Три игрока впервые в этом сезоне вышли в стартовом составе. Мануэль Угарте не сыграл ни минуты – ему нужно набирать форму, а затем его нужно будет вводить в состав. Уверен, он принесет пользу команде. Это займет пару недель, может быть, даже месяц. То же самое происходит со многими игроками.

– Многие считают, что команда совершает одни и те же ошибки уже два года.

– Я вижу ситуацию по-другому. Иначе мы бы не выигрывали трофеи и не обыгрывали более серьезных соперников. Сегодня я не хочу говорить о положительных моментах, это болезненное поражение для нас и наших болельщиков.

Это третья игра в сезоне. Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново. У нас все будет хорошо, но очевидно, что нам нужно прибавлять. Уверен, в конце сезона у нас будут отличные шансы завоевать еще один трофей, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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76 комментариев
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в смысле заново? а до этого два года ты что делал?
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Он каждый год строит команду, да никак не построит. Из ЭТХ получится куда более хороший политик, чем тренер, отмазки у него выдающиеся.
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Как можно быть тренером 2 года и говорить, что нужно строить команду заново ? При том, у тебя сидит 100 миллионное полено на банке, которое ты так хотел.
Тен Хагу нужно нанять себе PR менеджера, кто-то должен ему сказать, что он несет в интервью полную херню.
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Если бы у Гарри Поттера был такой бюджет, как у тен Хага, Волан де Морт не продержался бы и сезона
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Ответ Quintin07
в смысле заново? а до этого два года ты что делал?
Не пали хату
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ты даже не Грэм Поттер, успокойся
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Дом 3. Построй свою Эредивизию.
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Строитель етить) Надо по примеру Челси продлить контракт до годика этак 35-го) Гулять так гулять, а то вечно ему что-то мешает)
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Ответ Quintin07
в смысле заново? а до этого два года ты что делал?
Утверждал план и копал котлован. Со вторым получается недурно, учитывая яму, в которой находится МЮ🤓
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« да и команда говёная « добавил не под запись
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Сульшер на пепелище Моура сумел за 1 год выстроить игру команды и навязать реальную конкуренцию в АПЛ и всех кубках.

А ведь его многие называли тут рыбаком. Почувствуйте разницу как говорится.

Сейчас игра команды, как и все эти 2 года полное уныние и безнадега. Выигранные чашки, выглядят абсолютно рандомными и бессистемными событиями.
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Проявите уважение к тренеру, он по XG сегодня не должен был пропускать 3 мяча. У него больше всех трофеев, да и команду он строит всего третий год, а не как Слот 3-й матч
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Да, да, да а пока -50 очков Гриффиндору.
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Я восхищаюсь им.)) 3-й сезон одна и та же пластинка и ему верят.)) Не каждый привокзальный катала так сможет.))
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уместнее было бы сравнить его с грэмом поттером.
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зря он вспомнил про Гарри Поттера - теперь Рэдклиф вспомнит про Грэма
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Процесс идёт, всё нормально. Дайте Тен Хагу ещё пару десятилетий и МЮ выиграет чемпионшип
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Хагу уже весь его Аякс привезли
А все стройка идет.
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У нас армяне так же асфальт кладут, как он команду строит…каждый год заново.
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Это же Слот 3 года в клубе, а Тен Хаг несколько месяцев
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Ладно Гарри, но ты даже не Грэм Поттер. А вот это уже беда.
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Ответ MMMinor
Комментарий удален модератором
лишняя решетка во втором ребусе, извините.
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+3
Ответ mantihor_e
ты даже не Грэм Поттер, успокойся
Я хотел написать этот коммент, но потом подумал, что за час кто-то наверняка уже написал) Я не ошибся)
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Дайте ему ВРЕМЯ. Он же вам объяснял много раз !!!
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зачетный чел)
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Намек на зимнее то, летом как то слабо на откатах срубил всего два голландца, еще же Йонг же есть, пока его не купят дело не пойдет
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Ответ MMMinor
Комментарий удален модератором
Так и скажи , что видишь как Тен Хаг создаёт монстра и поэтому бомбишь
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Ты блин Волан Де Морт, а не Гарри Поттер))
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Ответ Cumbres Borrascosas
Как тебя много сегодня, молча победа не празднуется да? все ветки Мю пометил прям, как не зайдешь на ветку Мю там ты со своей экспертизой и анализом, расслабься не один ты такой обладающий памятью, все помнят прекрасно все и без твоих напоминаний🙄🙏
так вышло, что сегодняшние ветки МЮ находятся и в ветках Ливерпуля, приношу свои извинения за доставленные неудобства
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Увольте его уже сегодня. Пожалуйста.
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