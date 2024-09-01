Эрик тен Хаг: «Я не Гарри Поттер. «МЮ» должен заново строить команду – в конце сезона у нас будут отличные шансы на трофей, уверен»
Эрик тен Хаг оценил игру «Манчестер Юнайтед» на старте сезона.
Сегодня «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ. Команда занимает 14-е место в таблице, набрав 3 очка.
– Я не Гарри Поттер. Вам стоит это признать.
Три игрока впервые в этом сезоне вышли в стартовом составе. Мануэль Угарте не сыграл ни минуты – ему нужно набирать форму, а затем его нужно будет вводить в состав. Уверен, он принесет пользу команде. Это займет пару недель, может быть, даже месяц. То же самое происходит со многими игроками.
– Многие считают, что команда совершает одни и те же ошибки уже два года.
– Я вижу ситуацию по-другому. Иначе мы бы не выигрывали трофеи и не обыгрывали более серьезных соперников. Сегодня я не хочу говорить о положительных моментах, это болезненное поражение для нас и наших болельщиков.
Это третья игра в сезоне. Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново. У нас все будет хорошо, но очевидно, что нам нужно прибавлять. Уверен, в конце сезона у нас будут отличные шансы завоевать еще один трофей, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Тен Хагу нужно нанять себе PR менеджера, кто-то должен ему сказать, что он несет в интервью полную херню.
А ведь его многие называли тут рыбаком. Почувствуйте разницу как говорится.
Сейчас игра команды, как и все эти 2 года полное уныние и безнадега. Выигранные чашки, выглядят абсолютно рандомными и бессистемными событиями.
А все стройка идет.