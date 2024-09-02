«Реал» 36 матчей не проигрывает в Ла Лиге – почти год. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

«Реал» в 36-й раз подряд избежал поражения в Ла Лиге.

Команда Карло Анчелотти победила « » в 4-м туре – 2:0.

Последнее поражение мадридцев датируется 24 сентября 2023 года – тогда их обыграл «Атлетико» (1:3). С тех пор у «Реала» 26 побед и 10 ничьих.

Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

15 сентября действующие чемпионы Испании встретятся с «Реал Сосьедад».