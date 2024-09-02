«Реал» 36 матчей не проигрывает в Ла Лиге – почти год. Команда Анчелотти продлила рекордную серию
«Реал» в 36-й раз подряд избежал поражения в Ла Лиге.
Команда Карло Анчелотти победила «Бетис» в 4-м туре Ла Лиги – 2:0.
Последнее поражение мадридцев датируется 24 сентября 2023 года – тогда их обыграл «Атлетико» (1:3). С тех пор у «Реала» 26 побед и 10 ничьих.
Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.
15 сентября действующие чемпионы Испании встретятся с «Реал Сосьедад».
Падение Винисиуса это — нырок.
https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка))
Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
какая вообще разница что эти глорики считают, их мнение ничего не решает
еще месяц назад они обсирали Леву и хотели чтоб продали Рафинью саудам, а теперь на каждой ветке их облизывают
у глориков нет чести и совести, забей
работает и даёт результат.
Всех болельщиков Реал Мадрида
с Победой. Всем удачи ✊✊
Браим топ игру показал. За 30 отведенных минут был лучшим на поле. Именно после выхода Браима Реал забил свои голы.