«Реал» 36 матчей не проигрывает в Ла Лиге – почти год. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига Футбол

«Реал» в 36-й раз подряд избежал поражения в Ла Лиге.

Команда Карло Анчелотти победила «Бетис» в 4-м туре Ла Лиги – 2:0.

Последнее поражение мадридцев датируется 24 сентября 2023 года – тогда их обыграл «Атлетико» (1:3). С тех пор у «Реала» 26 побед и 10 ничьих.

Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

15 сентября действующие чемпионы Испании встретятся с «Реал Сосьедад».

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По мнению фанатов барсы:

Падение Винисиуса это — нырок.

https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка))

Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
+36
-7
+29
Ответ Raul14
По мнению фанатов барсы: Падение Винисиуса это — нырок. https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка)) Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
в коллекцию) https://www.youtube.com/watch?v=LR_udhpEs_I

какая вообще разница что эти глорики считают, их мнение ничего не решает

еще месяц назад они обсирали Леву и хотели чтоб продали Рафинью саудам, а теперь на каждой ветке их облизывают

у глориков нет чести и совести, забей
+26
-7
+19
С победой мадридисты, и наконец-то внятной игрой!!!
+23
-5
+18
Без Кирилла Алхазова и Дениса Хаита Ла Лига скучно смотрится. Как же не хватает Лалалиги...(
+12
-1
+11
Финальный свисток и сразу трансляция закончилась на матче. Как же было круто, когда ЛЛ была на Окко
+9
-2
+7
Ответ Raul14
По мнению фанатов барсы: Падение Винисиуса это — нырок. https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка)) Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
То падение Суареса это искусство конечно 👍🏻
+8
-3
+5
Ответ Raul14
По мнению фанатов барсы: Падение Винисиуса это — нырок. https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка)) Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
Самый великий пенальти был, это когда Альба газон решил пропахать и забрать домой, тот пендаль на века
+6
-2
+4
Ответ Raul14
По мнению фанатов барсы: Падение Винисиуса это — нырок. https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка)) Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
Ахах легендарный момент. Но не падение Альбы в 2017году об газон
+4
0
+4
Килиан - супер! С победным дублем! И особенно приятно, что вкатил именно Бетису, с которым в последние годы непросто было Мадриду играть. ¡Vamos!
+6
-3
+3
как и ожидалось голы Мбаппе это просто вопрос времени. А вот центр это уже проблема (пока нет Джуда), и как же я рад что Анчи понял что Модрич уже бревно, и Себальос очень хорошо сыграл и даже смог заработать пеналь, но судья у нас косой.
+4
-1
+3
Отличная достижения, Анчи
работает и даёт результат.
Всех болельщиков Реал Мадрида
с Победой. Всем удачи ✊✊
+3
-1
+2
Ответ Cleric9339
Самый великий пенальти был, это когда Альба газон решил пропахать и забрать домой, тот пендаль на века
Лучший нырок в истории, после нырка Бускетса в полуфинале ЛЧ против Интера.
+2
0
+2
Какой же умница Браим. Лучший суперсаб в мировом футболе прямо сейчас. Жалко, что со старта не всегда так хорош. Если бы так всё время играл, был бы железным игроком основы.
+3
-1
+2
Уже 36 матчей спрашиваю у спотифайцев в чём причина тряски, но никто не отвечает(((
+3
-2
+1
Избежал поражение? Как будто до 90 мин проигрывали в этом матче
+1
0
+1
Что? 36 ой раз избежал поражение?
+2
-1
+1
Ответ Raul14
По мнению фанатов барсы: Падение Винисиуса это — нырок. https://youtu.be/Ru8WJyhAyxU?si=rg3baPwjcjOOepWC — А это чистая пенка)) Так и живём. Слишком они привыкли к правилам Нэгрейры и Эвребе))
Я читал всю ветку матча сегодня, было немного комментариев, произошел этот момент и повылезали десятки пользователей просто из ни откуда, очень было похоже, будто позвали ботов, открыл аккаунт одного, там сегодняшняя дата регистрации 😁😁
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Конкретно сегодня я никакой осознанной игры не увидел. Все индивидуально было
Ну когда индивидуальности взаимодействуют друг с другом - это и называется командной игрой, в Реале всегда было место импровизации, это не Сити, где расписано, кто куда на какой минуте бежит
+1
0
+1
Ответ дамьен
Без Кирилла Алхазова и Дениса Хаита Ла Лига скучно смотрится. Как же не хватает Лалалиги...(
Может, Кирилла Хаита?)
+1
0
+1
Ответ Артем Гавин
Какой же умница Браим. Лучший суперсаб в мировом футболе прямо сейчас. Жалко, что со старта не всегда так хорош. Если бы так всё время играл, был бы железным игроком основы.
Под шумихой дубля Мбаппе и поистине гениальной передачи Вальверде как-то незаслуженно остаются забытыми игра Родриго и Браима. Родриго вообще красавчик, весь первый тайм только на него и была надежда в атаке. При этом в обороне отработал наравне с Карвахалем. А Браим – это вообще огонь. Наверное, весь левый фланг Бетиса сегодня ночью будет спать как младенец после финтов Браима. Столько красоты нарисовал, хватает на отдельный ролик на ютубе
+2
-1
+1
Ответ Cleric9339
Модрич к сожалению уже всё.
Так уже в прошлом сезоне было понятно что он уже всё, не понимаю всей эйфории вокруг его продления, и того почему он хоть и с замены но выходит играть когда есть такие молодые, перспективные ребята (которые даже сейчас играют на голову лучше хорвата)
0
0
0
Ответ Хазяин
как и ожидалось голы Мбаппе это просто вопрос времени. А вот центр это уже проблема (пока нет Джуда), и как же я рад что Анчи понял что Модрич уже бревно, и Себальос очень хорошо сыграл и даже смог заработать пеналь, но судья у нас косой.
Модрич к сожалению уже всё.
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
Я читал всю ветку матча сегодня, было немного комментариев, произошел этот момент и повылезали десятки пользователей просто из ни откуда, очень было похоже, будто позвали ботов, открыл аккаунт одного, там сегодняшняя дата регистрации 😁😁
Они получают больше удовольствий от оскорблений в адрес Реала чем от побед барсы))
+1
-1
0
Ответ Cleric9339
Самый великий пенальти был, это когда Альба газон решил пропахать и забрать домой, тот пендаль на века
Это вообще без слов! Чистая ДНК сине-гранатового цирка показано именно в падении Джесики Альбы и ручной судья Нэгрейры, который с закрытыми глазами показал на точку!))
+1
-1
0
Ответ Артем Гавин
Какой же умница Браим. Лучший суперсаб в мировом футболе прямо сейчас. Жалко, что со старта не всегда так хорош. Если бы так всё время играл, был бы железным игроком основы.
А много он со старта выходил? С Лас Пальмасом , да, провалил первый тайм, и седовласый быстро его заменил. А вот внебрачный сын Анчелотти Родриго, почти от звонка до звонка играет, при никчёмной игре. Много потерь, удары во вратаря, а не в пустой угол, кринжовые пасы в ногу сопернику.. опасности мало от него. Это не стартовый игрок Реала, но не у Анчелотти.
Браим топ игру показал. За 30 отведенных минут был лучшим на поле. Именно после выхода Браима Реал забил свои голы.
0
0
0
Ответ Габи Жезус
в коллекцию) https://www.youtube.com/watch?v=LR_udhpEs_I какая вообще разница что эти глорики считают, их мнение ничего не решает еще месяц назад они обсирали Леву и хотели чтоб продали Рафинью саудам, а теперь на каждой ветке их облизывают у глориков нет чести и совести, забей
Фанатам фк Нэгрейры больше всего подходит пословица — "Громче всех обычно кричит виновный!"
+2
-2
0
Ответ дамьен
Без Кирилла Алхазова и Дениса Хаита Ла Лига скучно смотрится. Как же не хватает Лалалиги...(
ЛаЛа Лига в наших сердцах. А бездари с матча вообще ничего не предлагают для зрителей, как обычно. Канал не способен организовать предматчевую и послематчевую студии, интервью с игроками, интересные материалы. Печально 😥
0
0
0
Ответ дамьен
Без Кирилла Алхазова и Дениса Хаита Ла Лига скучно смотрится. Как же не хватает Лалалиги...(
Но сетанте вполне неплохие комментаторы кстати. Ну а ЛаЛигу да, жаль
0
0
0
Ответ igorkruglov
сегодня было в разы лучше, чем с Лас Пальмасом, да в продвижении все еще есть над чем работать, но прогресс налицо, Вальверде в отличии от Крооса сам часто тащит мяч, это не всегда так же эффективно, но с каждым матчем все лучше и лучше, плюс скоро выйдет Беллингем, там уже будет больше продвижения через пас
Конкретно сегодня я никакой осознанной игры не увидел. Все индивидуально было
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Мы наверное разные матчи смотрели. Где она внятная? С уходом Тони в центре поля 0 игроков, кто может сделать передачу на обострение или вести игру. Вальверде старается, но это не его
сегодня было в разы лучше, чем с Лас Пальмасом, да в продвижении все еще есть над чем работать, но прогресс налицо, Вальверде в отличии от Крооса сам часто тащит мяч, это не всегда так же эффективно, но с каждым матчем все лучше и лучше, плюс скоро выйдет Беллингем, там уже будет больше продвижения через пас
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий