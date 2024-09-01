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Россия сыграет в группе с США, Словакией и Латвией в случае допуска на Олимпиаду-2026

Россия может сыграть против США, Словакии и Латвии на Олимпиаде-2026

В октябре 2023 года ИИХФ предварительно включила Россию в число участников Олимпиады-2026. Сообщалось, что в случае допуска до турнира сборная сыграет в группе С вместе с командой США.

В воскресенье завершился финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира. Победителями в своих группах стали команды Латвии, Словакии и Дании.

Таким образом, в случае допуска на Олимпиаду Россия сыграет против команд США, Словакии и Латвии.

Дания будет противостоять сборным Финляндии, Чехии и Германии в группе B.

В группе А сыграют Канада, Швеция, Швейцария и Италия.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года. Участие сборной России находится под вопросом.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Италии по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Германии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
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