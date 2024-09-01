Россия сыграет в группе с США, Словакией и Латвией в случае допуска на Олимпиаду-2026

Россия может сыграть против США, Словакии и Латвии на Олимпиаде-2026

В октябре 2023 года ИИХФ предварительно включила Россию в число участников Олимпиады-2026. Сообщалось, что в случае допуска до турнира сборная сыграет в группе С вместе с командой США.

В воскресенье завершился финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира. Победителями в своих группах стали команды Латвии, Словакии и Дании .

Таким образом, в случае допуска на Олимпиаду Россия сыграет против команд США, Словакии и Латвии .

Дания будет противостоять сборным Финляндии , Чехии и Германии в группе B.

В группе А сыграют Канада , Швеция, Швейцария и Италия.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года. Участие сборной России находится под вопросом.