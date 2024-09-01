Алина Загитова: «Красивой быть – это тоже работа, за собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно»
Алина Загитова рассказала, что собирается отдыхать после шоу
29 и 30 августа в Казани прошли показы ледового шоу Загитовой «Хранители времени».
«Завтра я себе дам отдохнуть, надеюсь. Я такой человек, когда говорю: «Алина, завтра ты отдыхаешь», полдня проходит, и как будто грызет душу, что я ничего не делаю.
Но хотя бы ухаживаю за собой. Красивой быть – это тоже работа. За собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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