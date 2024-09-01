Алина Загитова: «Красивой быть – это тоже работа, за собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно»

Алина Загитова рассказала, что собирается отдыхать после шоу

29 и 30 августа в Казани прошли показы ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

«Завтра я себе дам отдохнуть, надеюсь. Я такой человек, когда говорю: «Алина, завтра ты отдыхаешь», полдня проходит, и как будто грызет душу, что я ничего не делаю.

Но хотя бы ухаживаю за собой. Красивой быть – это тоже работа. За собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?