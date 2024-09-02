Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти
Килиан Мбаппе забил дебютный гол в чемпионате Испании.
Нападающий «Реала» открыл счет в игре с «Бетисом» в 4-м туре Ла Лиги. На 67-й минуте он получил передачу пяткой от Федерико Вальверде и отправил мяч в сетку, находясь в метре от вратарской площади.
На 76-й минуте он стал автором дубля, реализовав пенальти.
Француз проводит 4-й матч в чемпионате Испании. Ранее ему удавалось отличиться за «Реал» только в игре с «Аталантой» за Суперкубок Европы.
Статистику Мбаппе можно изучить здесь.
Победой и с дублем МБаппе ⚽️⚽️
Всем удачи ✊✊