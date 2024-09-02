Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти

Килиан Мбаппе забил дебютный гол в чемпионате Испании.

Нападающий « » открыл счет в игре с « » в 4-м туре . На 67-й минуте он получил передачу пяткой от и отправил мяч в сетку, находясь в метре от вратарской площади.

На 76-й минуте он стал автором дубля, реализовав пенальти.

Француз проводит 4-й матч в чемпионате Испании. Ранее ему удавалось отличиться за «Реал» только в игре с «Аталантой» за Суперкубок Европы.

Статистику Мбаппе можно изучить здесь.