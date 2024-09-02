Мбаппе впервые забил в Ла Лиге – дубль «Бетису» с паса Вальверде пяткой и с пенальти

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Футбол

Килиан Мбаппе забил дебютный гол в чемпионате Испании.

Нападающий «Реала» открыл счет в игре с «Бетисом» в 4-м туре Ла Лиги. На 67-й минуте он получил передачу пяткой от Федерико Вальверде и отправил мяч в сетку, находясь в метре от вратарской площади.

На 76-й минуте он стал автором дубля, реализовав пенальти.

Француз проводит 4-й матч в чемпионате Испании. Ранее ему удавалось отличиться за «Реал» только в игре с «Аталантой» за Суперкубок Европы.

Статистику Мбаппе можно изучить здесь.

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20 комментариев
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Пас Феде чистое искусство, браво! Мбаппе не запорол, молодец)
+39
-3
+36
Вальверде 🔥
+31
-5
+26
Какой красивый пас от Вальверде. Вау!
+19
-3
+16
Ответ Михо
Пас Феде чистое искусство, браво! Мбаппе не запорол, молодец)
Феде - важнейший элемент в игре Мадрида.
+11
-2
+9
Ответ Гномович!
Дубль от пахана Барсы.
Не драматизируй детка
+9
-2
+7
Феде Вальверде-наше все!Уже который сезон убеждаюсь в том,что он лучший полузащитник мира!
+2
0
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Разродился наконец-то, Феде и Вини помогли
+2
0
+2
Феде Килиан молодцы, так держать, Хала Мадрид🇪🇸
+1
0
+1
Всех болельщиков Реал Мадрида с
Победой и с дублем МБаппе ⚽️⚽️
Всем удачи ✊✊
+1
0
+1
Массовое переобувание объявляется открытым
0
0
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Комментарий удален пользователем
пока так что ы пользу реала не дали 1 пенальти, в пользу барсы 2 и атлетико 2 в этом сезоне
0
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Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
Кто в каком замешательстве? Это Мбаппе, все всё знали и понимали
+2
-2
0
Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
Он и не 9, и врядли будет
+1
-1
0
Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
Потому что он и не девятка, это не его позиция.
+1
-1
0
Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
тонко подмечено
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
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