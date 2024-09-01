«Сити» и «Ливерпуль» лидируют в АПЛ после 3 туров. «Брайтон» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «МЮ» – 14-й

«Манчестер Юнайтед» опустился на 14-е место в таблице АПЛ.

В матче 3-го тура « » разгромно проиграл «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» (0:3). Команда Эрика тен набрала 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

После первых 3 туров в лидирует « », набравший 9 очков. « » занимает 2-е место, уступая «горожанам» по разнице мячей. 3-ю и 4-ю строчку занимают, соответственно, «Брайтон» и «Арсенал», набравшие по 7 очков.