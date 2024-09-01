«Сити» и «Ливерпуль» лидируют в АПЛ после 3 туров. «Брайтон» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «МЮ» – 14-й

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» опустился на 14-е место в таблице АПЛ.

В матче 3-го тура «МЮ» разгромно проиграл «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» (0:3). Команда Эрика тен Хага набрала 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

После первых 3 туров в АПЛ лидирует «Манчестер Сити», набравший 9 очков. «Ливерпуль» занимает 2-е место, уступая «горожанам» по разнице мячей. 3-ю и 4-ю строчку занимают, соответственно, «Брайтон» и «Арсенал», набравшие по 7 очков.

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27 комментариев
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Гвардиола гений. Как в шахматах, пожертвовал кубком Англии, а взамен получил очередной провальный сезон МЮ, возможно, с новыми антирекордами.
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МЮ зачётно добавили))
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Арсенал прекращай вызывать флешбеки..
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Ответ Николай Бойко
МЮ зачётно добавили))
Тен Хаг: мы 1 и 4, в среднем вторые
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Ответ Omnissiah
Если Арсенал не соберётся, у Сити даже номинального противника в чемпионской гонке не будет
Ливерпуль им будет
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Думаю, все же МЮ не вылетит. Игра у них выглядит более поставленной, чем у Эвертона с Ипсвичем.
Следующий тур будет показательным. Если удастся не проиграть Саутгемптону, то давление на игроков снизится.
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То чувство, когда Ливерпуль выбрал правильного лысого😁
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Ответ superbro
Арсенал прекращай вызывать флешбеки..
Арсен Венгер одобряет
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Ответ superbro
Времена Венгера и Анри навсегда в сердце
Молодой Фабрегас, Аршавин, Лорд и другие..
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Ответ superbro
Времена Венгера и Анри навсегда в сердце
этот Арсенал, не слабее того, просто тут машина Пепа
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В какое же ничтожество превратился, некогда великий клуб. Ещё и миллиарды евро, сливают на поленья, уровня Эвертона
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Надо признать без сенсаций, все на своих законных местах.Наш МЮ уверенно движется в Чемпионшип!!!
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Просто Роналду не прессинговал и тянул одеяло на себя.
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Что объединяет МЮ, Милан и Барсу?
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Челси на своем излюбленном 11
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Ответ superbro
Арсенал прекращай вызывать флешбеки..
Как молоды мы были..
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Ответ Николай Бойко
Как молоды мы были..
Времена Венгера и Анри навсегда в сердце
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Ответ A Saitov
этот Арсенал, не слабее того, просто тут машина Пепа
Не слабее, но в целом футбол того времени мне нравился больше, сейчас сильнее упор на физику
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Ответ superbro
Не слабее, но в целом футбол того времени мне нравился больше, сейчас сильнее упор на физику
скорее наоборот, на технику, футбол Пепа всё оккупировал, либо играют как он, либо противостоят
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Если не отскок с Фулхэмом,были бы последними
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