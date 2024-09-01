Пеп Гвардиола: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высоко оценил Эрлинга Холанда.

«Холанд играет намного лучше во всем. Он остается на 20-30 минут после тренировок. 

Ему нужно, чтобы команда давала ему больше мячей в финальной трети. Мы будем создавать такие ситуации. Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить.

Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершающих ударов. Холанд был вовлечен в игру, не потерял ни одного мяча и сыграл невероятно – не только с мячом, но и в обороне, и в атаке», – сказал тренер «Ман Сити».

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54 комментария
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Ответ Talgat Ergeshov
только безумный рюдигер😁
У него был ствол
+46
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только безумный рюдигер😁
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Салиба и Рюдигер передают привет
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Пеп не знает классики. Линкольн дал всем свободу, а Кольт всех уравнял.
+9
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+8
Ван Дейку это расскажите
+9
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+6
Где то посмеялись Рюдигер, Тчуамени и Начо.
+9
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+6
Ответ Budabuda
Где то посмеялись Рюдигер, Тчуамени и Начо.
Салиба, Магаляеш
+6
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Ответ S. A.
Салиба и Рюдигер передают привет
У них, судя по всему, руки-базуки)
+5
0
+5
Мотивирует хорошо, но конечно это не так. Все защитники топ клубов его кладут в кармашек
+7
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Ответ Talgat Ergeshov
только безумный рюдигер😁
🤣Иди ко мне белоснежка))).
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Как там живется в кармане Рюдигера и Салиба?
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Пожалуйста, опять может на рекорд замахнуться. Правда, Холанду полегче чем многим другим- он на Евро не играл, хорошо отдохнул.
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Гроза дырявых защит. В этом матче Мавропанос с Киллманом, которые не успели сыграться. До этого вообще Ипсвич. У Челси после ухода Тьяго оборона - проходной двор
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Ну не знаю, не знаю насчет остановить, но вот Дивеева бы он удивил вряд ли. ))
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Ответ Joey Ramone
Пока против нормальной защиты не играли. Посмотрим на битву против Калафьори.
Калафьори?
Это дырявое чудо будет только мячи из сетки вынимать
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Ответ tzasasa
Калафьори? Это дырявое чудо будет только мячи из сетки вынимать
Да. Тогда уж Салиба и Габриэль.
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Ответ Юсуп Асхабов_1116198111
Топ ган?))
Топ Дик
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Ответ 6jv2g2dw9n
Кроме Салибы и Габриэля
ван Дейка и Конате, Рюдигера и Начо. Список больше чем кажется
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Посмотрим, как с топами будет играть.
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Юсуф Дикеч может попробовать 😃
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да, Холанд демонстрирует удивительную координацию, невзирая на рост и вес...удивительные данные.... Удачи ему! Только в Реал не уйди, лучше - в Барсу!!!
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Ответ Ник Ник
От человека зависит какие возможности он в жизни получит. У кого-то возможности быть лучшим тренером в мире, у кого-то выпуки совершать в комментариях . Жалок
слушай, это получается ты меня с гваридолой сравнил, а мне и возразить нечего? хм, а ведь и правда: у него была возможность стать лучшим тренером в мире - но он выбрал быть физруком, которого запомнят только по карьере, раздутой бистами типа холанда и месси, при поддержке судей. а я, в свою очередь, мог бы вторить местным неваляшкам расписывая какой он прекрасный тренер (на самом деле нет), а вместо этого несу просвещение в массы.
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А если Лукаку поставить в защиту со стволом?
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Пока против нормальной защиты не играли. Посмотрим на битву против Калафьори.
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А если он будет с золотым пистолетом?
Легко шутить, когда Ахмат не может достаться
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Ответ Marco Marin
Ван Дейку это расскажите
Есть его Ватсапп? В инста написал не прочитал. Надо рассказать
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Ответ Любезный Коссутий
так это когда было. с тех пор против него спокойно играют
В смысле когда? За два прошлых сезона. В последнем матче в рамках АПЛ дырявил Онану
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Ответ #SharkTeam
6 + 3 против вашего манЮ
так это когда было.
с тех пор против него спокойно играют
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Рюдигер остановил его и даже ствол не понадобился
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Это весьма интересный вид спорта бы получился - защитники с пистолетами, нападающие с дробовиками!))
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