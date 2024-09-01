Пеп Гвардиола: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его»

Пеп Гвардиола высоко оценил Эрлинга Холанда.

« играет намного лучше во всем. Он остается на 20-30 минут после тренировок.

Ему нужно, чтобы команда давала ему больше мячей в финальной трети. Мы будем создавать такие ситуации. Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить.

Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершающих ударов. Холанд был вовлечен в игру, не потерял ни одного мяча и сыграл невероятно – не только с мячом, но и в обороне, и в атаке», – сказал тренер « ».