Пеп Гвардиола: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его»
Пеп Гвардиола высоко оценил Эрлинга Холанда.
«Холанд играет намного лучше во всем. Он остается на 20-30 минут после тренировок.
Ему нужно, чтобы команда давала ему больше мячей в финальной трети. Мы будем создавать такие ситуации. Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить.
Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершающих ударов. Холанд был вовлечен в игру, не потерял ни одного мяча и сыграл невероятно – не только с мячом, но и в обороне, и в атаке», – сказал тренер «Ман Сити».
Это дырявое чудо будет только мячи из сетки вынимать
Легко шутить, когда Ахмат не может достаться
с тех пор против него спокойно играют