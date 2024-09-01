Талалаев и Ташуев – главные кандидаты на пост тренера «Ахмата» (Metaratings)
Стало известно, кто может возглавить «Ахмат» после ухода Магомеда Адиева.
По данным Metaratings.ru, Андрей Талалаев и Сергей Ташуев – главные кандидаты на пост грозненского клуба.
Талалаев и Ташуев ранее уже тренировали «Ахмат». Предыдущим клубом Талалаева были «Химки», Ташуев работал в «Факеле».
«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 5 ничьих и 2 поражения.
На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел», имеющий матч в запасе.
Поработал,неустойка,матч тв
"По данным Metaratings.ru"
Да тут источник и не нужен, круг претендентов очевиден.
Другое дело, что "Ахмату" с таким подходом надо сразу трех-четырех тренеров нанимать и менять их помесячно, проще будет.
Где молодые и талантливые тренеры?