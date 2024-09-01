Талалаев и Ташуев – главные кандидаты на пост тренера «Ахмата» (Metaratings)

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Стало известно, кто может возглавить «Ахмат» после ухода Магомеда Адиева.

По данным Metaratings.ru, Андрей Талалаев и Сергей Ташуев – главные кандидаты на пост грозненского клуба.

Талалаев и Ташуев ранее уже тренировали «Ахмат». Предыдущим клубом Талалаева были «Химки», Ташуев работал в «Факеле».

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 5 ничьих и 2 поражения. 

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел», имеющий матч в запасе.

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50 комментариев
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Талалай красавец ,поработает чуть ,неустоечка на карту капнет и опять на матч тв экспертом,потом другой клуб и так далее ,не жизнь,а мечта
+76
0
+76
Черевченко тоже норм варик)
+34
-1
+33
Круговорот экспертов матч ТВ
+32
0
+32
Ответ Viktor Makaroff
Черевченко тоже норм варик)
Игорь Геннадьевич, перелогиньтесь.
+27
-2
+25
Хватит забирать специалистов со студии Матч ТВ!!! Ну, сколько можно.
+14
0
+14
Ответ NIKPLUS
Не очень понимаю, каким образом туда может вернуться Талалаев! Ведь его уволили отнюдь не по футбольным причинам, а по причинам конфликта с руководством. Наверное, вмешивались в тренерские дела (что в Ахмате вообще принято) и были вежливо (или не вежливо) посланы. За что и уволили. Как он вернется?!
Это Талалаев видимо вмешивался в тренировачный процесс и выгнали взашей .
+12
0
+12
Ответ Сергей Жарковский
А почему про Царя не вспоминают?!🤭
Он тренирует по телефону.
+9
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+9
Ахаха. Они что читают комменты у нас на спортсе?)
+8
0
+8
Талалаев живёт по принципу
Поработал,неустойка,матч тв
+5
0
+5
Ответ Viktor Makaroff
Черевченко тоже норм варик)
Мостовой самый лучший вариант, чего уж там...
+5
-1
+4
А почему про Царя не вспоминают?!🤭
+5
-1
+4
Можно сразу обоих гениев современности назначать
+3
0
+3
Не очень понимаю, каким образом туда может вернуться Талалаев! Ведь его уволили отнюдь не по футбольным причинам, а по причинам конфликта с руководством. Наверное, вмешивались в тренерские дела (что в Ахмате вообще принято) и были вежливо (или не вежливо) посланы. За что и уволили. Как он вернется?!
+3
0
+3
Вот Ташуева сейчас разрывает, куда ему идти на полгодика - дождаться места в Факеле (его очередь скоро подойдет) или идти в Ахмат.

"По данным Metaratings.ru"

Да тут источник и не нужен, круг претендентов очевиден.
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+1
Ответ NIKPLUS
Не очень понимаю, каким образом туда может вернуться Талалаев! Ведь его уволили отнюдь не по футбольным причинам, а по причинам конфликта с руководством. Наверное, вмешивались в тренерские дела (что в Ахмате вообще принято) и были вежливо (или не вежливо) посланы. За что и уволили. Как он вернется?!
Ну либо ему пообещают больше не вмешиваться, либо он извинится и скажет, что был не прав.

Другое дело, что "Ахмату" с таким подходом надо сразу трех-четырех тренеров нанимать и менять их помесячно, проще будет.
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Ответ ALMANAC
Можно сразу обоих гениев современности назначать
отличная идея, кстати. давненько не было тренерских дуэтов
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Ответ Константин Михайлович
Талалаев живёт по принципу Поработал,неустойка,матч тв
Он за всю карьеру неустойку брал только у Химок и Торпедо.
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Ответ Dinamik1
Очередной заход Талалаева за неустойкой. Это же чистой воды мошенничество.
Мошенничество – это становиться с командой чемпионом и забирать свои деньги через суд?
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Еще Тихонов есть, но он сейчас занят
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Круговорот тренеров в РПЛ стартовал
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Сразу обоих надо брать!)
+1
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Неужеле варианты закончились, пошли по второму кругу
+3
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Очередной заход Талалаева за неустойкой. Это же чистой воды мошенничество.
+2
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Талалаев истерический.
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Почему не Адам Кадыров 🐑
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Одни и те же рожи из раза в раз)
Где молодые и талантливые тренеры?
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При Ташуеве Ахмат играл лучше, но в данном случае надо брать Талалаева. Команду надо вытаскивать из ямы, а с этим лучше справится Талалай.
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Ответ Jadie James
Сделайте ход конем и позовите своего чеченца
Так Ташуев как раз чеченец. Сергей Абуезидович.
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Ответ Adeen
Кто-нибудь! Разорвите уже этот бесконечный круг!☹️
Согласен. Хватит брать одних и тех же на работу. Вон, Ди Франческо за 5 лет уже 3 клуба выкинул в Серию Б, а ему опять дали работу в Серии А. Та же история с Лопетеги, Нуну Эшпириту Санту, Мойес, Дайч. В Италии так вообще всегда одних и тех же тренеров юзают по кругу.
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Сделайте ход конем и позовите своего чеченца
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