Талалаев и Ташуев – главные кандидаты на пост тренера «Ахмата» (Metaratings)

Стало известно, кто может возглавить «Ахмат» после ухода Магомеда Адиева.

По данным Metaratings.ru, и – главные кандидаты на пост грозненского клуба.

Талалаев и Ташуев ранее уже тренировали « ». Предыдущим клубом Талалаева были «Химки», Ташуев работал в «Факеле».

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России – 5 ничьих и 2 поражения.

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице, на 1 балл опережая «Факел», имеющий матч в запасе.