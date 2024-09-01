«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после 7-го тура. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й

«Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ по итогам 7-го тура.

Команда Сергея Семака воспользовалась поражением « » от « » и опередила его. На счету действующих чемпионов России 17 очков.

«Быки» вышли на вторую строчку – у них 15 баллов, как и у железнодорожников. Замыкает четверку « » (14 очков), следом идут и « » (по 13).