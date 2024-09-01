«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после 7-го тура. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ по итогам 7-го тура.

Команда Сергея Семака воспользовалась поражением «Локомотива» от «Краснодара» и опередила его. На счету действующих чемпионов России 17 очков.

«Быки» вышли на вторую строчку – у них 15 баллов, как и у железнодорожников. Замыкает четверку «Спартак» (14 очков), следом идут ЦСКА и «Динамо» (по 13).

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как только Соболев перешёл в Зенит, команда преобразилась и стала лидером!
+22
-1
+21
Как же похорошел Краснодар при Мусаеве))) качать гения)) а Семак как обычно. Ужасный и плохой для комментаторов, но стабильно на 1 месте.
+22
-3
+19
Зато титул шеститурового чемпиона у Локо уже никому не отнять
+16
-2
+14
Краснодар подчищает за Зенитом. Уже даже традицией становится :)
+13
0
+13
Снова на троне, Краснодар нам опять помог.
+12
-2
+10
Все вернулось на свои места. Занятно, что Зенит забил Краснодару в суперкубке больше голов, чем Краснодар пропустил за все матчи РПЛ

Если бы не нелепое качество игры Краснодара с аутсайдерами, то сейчас бы лидировали. Ведь всех москвичей кроме Спартака они победили - ЦСКА дважды, Локомотив, Динамо. Локомотиву банально не хватает опыта и стабильности, Краснодару, видимо, психология мешает, раз могут выносить лидеров в чемпионских играх, но проигрывают аутсайдерам или катают ничью
+10
-2
+8
Краснодар заботливо охраняет первое место для чемпиона.
+5
0
+5
Лицо шеституровых представили?😀
+6
-3
+3
Адепты секты Владимира Ивича - ваш выход!
+4
-2
+2
Все встало на круги своя
+2
0
+2
"«Зенит» лидирует в Мир РПЛ "

Ну вот. Быстро же праздник кончился у тех, кто под такой же новостью после прошлого тура праздновал. Хех, тяжелая все-таки жизнь у все видов трехтуровых, шеституровых и т.д.
+3
-1
+2
Ну и славно.
+2
0
+2
Ну всë, теперь с каждым туром отрыв только будет увеличиваться.
+1
0
+1
Локо здесь, как та белобрысая девчонка в окружении негров из мема
+1
0
+1
Ответ ЦЕС
Адепты секты Владимира Ивича - ваш выход!
Ивич бы с Факелами и Ахматами очков не потерял! А, ой, он же терял(
+2
-1
+1
Таблица очистилась
+1
-1
0
Краснодар прям продолжает традицию сохранения для Зенита лидерства в чемпионате )
0
0
0
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (по СБП, банк по умолчанию)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
0
0
0
Пока что по игре впечатлил только Спартак и Зенит остальные хороши только отрезками
0
0
0
Ответ igls54
Зато титул шеститурового чемпиона у Локо уже никому не отнять
Так быстро как Спартак всего за три тура ещё никто такого не достигал )
+2
-2
0
Ответ Free Walker
Лицо шеституровых представили?😀
Шеституровые, судя по комментариям, в сектантов превращаются. Тут засудили, там засудили, газпром, миллер, медведев, все виноваты. А ещё у них весь состав из воспитанников, значит все остальные овно...
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий