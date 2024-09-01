«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после 7-го тура. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й
«Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ по итогам 7-го тура.
Команда Сергея Семака воспользовалась поражением «Локомотива» от «Краснодара» и опередила его. На счету действующих чемпионов России 17 очков.
«Быки» вышли на вторую строчку – у них 15 баллов, как и у железнодорожников. Замыкает четверку «Спартак» (14 очков), следом идут ЦСКА и «Динамо» (по 13).
Если бы не нелепое качество игры Краснодара с аутсайдерами, то сейчас бы лидировали. Ведь всех москвичей кроме Спартака они победили - ЦСКА дважды, Локомотив, Динамо. Локомотиву банально не хватает опыта и стабильности, Краснодару, видимо, психология мешает, раз могут выносить лидеров в чемпионских играх, но проигрывают аутсайдерам или катают ничью
Ну вот. Быстро же праздник кончился у тех, кто под такой же новостью после прошлого тура праздновал. Хех, тяжелая все-таки жизнь у все видов трехтуровых, шеституровых и т.д.
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