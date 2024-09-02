«Реал» поднялся на 2-е место в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 4 очка после 4 туров
«Реал» вышел на второе место в чемпионате Испании.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Бетис» в 4-м туре. Теперь на ее счету 8 очков.
Благодаря дополнительным показателям мадридцы опережают «Атлетико» и «Вильярреал», у которых тоже по 8 баллов.
Лидирует в Ла Лиге «Барселона», выигравшая все 4 матча и набравшая 12 очков.
Победой, как и Барселоны. Это только начало, будет интересный сезон. ГЛОРЬЕМ с обеих сторон чуть мозгов и уважение к другим.
Всем удачи ✊✊
Это как сравнивать Дзюбу и Роналду.
Ну а моему любимому Реалу надеюсь больше не придется так страдать. Вроде удары есть, моменты есть, но не очень везет. Посмотрим как будет после перерыва на сборных!
Будущий капитан , тут без вопросов !!!
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