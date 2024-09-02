«Реал» поднялся на 2-е место в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 4 очка после 4 туров

«Реал» вышел на второе место в чемпионате Испании.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Бетис» в 4-м туре. Теперь на ее счету 8 очков.

Благодаря дополнительным показателям мадридцы опережают « » и « », у которых тоже по 8 баллов.

Лидирует в « », выигравшая все 4 матча и набравшая 12 очков.