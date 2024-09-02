«Реал» поднялся на 2-е место в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 4 очка после 4 туров

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Ла Лига Футбол

«Реал» вышел на второе место в чемпионате Испании.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Бетис» в 4-м туре. Теперь на ее счету 8 очков.

Благодаря дополнительным показателям мадридцы опережают «Атлетико» и «Вильярреал», у которых тоже по 8 баллов.

Лидирует в Ла Лиге «Барселона», выигравшая все 4 матча и набравшая 12 очков.

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38 комментариев
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Сегодня уже получше, не было этих постоянных смещений игроков атаки в чужие зоны. Родриго четко играл справа, Мбаппе в центре, Вини слева и о чудо? всем было более менее комфортно? удивляло только, что Мбаппе постоянно бьет в соперника, там не меньше 5 заблокированных ударов наверно вышло. Ну а главный mvp для меня это Феде. Самый незаменимый игрок команды на поле, а его пасу даже Кроос бы похлопал сегодня
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+25
желаю барсе выиграть еще 32 матча,а реалу все оставшиеся 34))
+16
-11
+5
Ответ VuNePonimaete
Сегодня уже получше, не было этих постоянных смещений игроков атаки в чужие зоны. Родриго четко играл справа, Мбаппе в центре, Вини слева и о чудо? всем было более менее комфортно? удивляло только, что Мбаппе постоянно бьет в соперника, там не меньше 5 заблокированных ударов наверно вышло. Ну а главный mvp для меня это Феде. Самый незаменимый игрок команды на поле, а его пасу даже Кроос бы похлопал сегодня
Феде вообще лучший игрок Реала прямо сейчас. Также и Браим снова мощнейше вышел на замену и сделал разницу
+5
0
+5
Ответ VuNePonimaete
Сегодня уже получше, не было этих постоянных смещений игроков атаки в чужие зоны. Родриго четко играл справа, Мбаппе в центре, Вини слева и о чудо? всем было более менее комфортно? удивляло только, что Мбаппе постоянно бьет в соперника, там не меньше 5 заблокированных ударов наверно вышло. Ну а главный mvp для меня это Феде. Самый незаменимый игрок команды на поле, а его пасу даже Кроос бы похлопал сегодня
Так он наверное похлопал. Думаю, он смотрит матчи Реала
+6
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+5
Всех болельщиков Реал Мадрида с
Победой, как и Барселоны. Это только начало, будет интересный сезон. ГЛОРЬЕМ с обеих сторон чуть мозгов и уважение к другим.
Всем удачи ✊✊
+7
-2
+5
С классической причёской вернулся и классический Вини. Возил оппонента по флангу, получил жёлтую за базар, был активен и результативен. Все нприятности были от этих дред. Они только Камавинге идут
+4
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+3
Ответ Predator87
потому что как по мне флик посильнее анчелотти будет как тренер.видно что команда выполняет все что требует тренер
посильнее🤣🤣
Это как сравнивать Дзюбу и Роналду.
+3
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+2
Ответ VuNePonimaete
Сегодня уже получше, не было этих постоянных смещений игроков атаки в чужие зоны. Родриго четко играл справа, Мбаппе в центре, Вини слева и о чудо? всем было более менее комфортно? удивляло только, что Мбаппе постоянно бьет в соперника, там не меньше 5 заблокированных ударов наверно вышло. Ну а главный mvp для меня это Феде. Самый незаменимый игрок команды на поле, а его пасу даже Кроос бы похлопал сегодня
Он и Вальядолиду забил, когда игра не получалась и здесь отдал пас.
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Ответ Бутсы Крооса
Эти 2 гола очень помогут Киллиану в уверенности. Мне кажется, хотя нет, надеюсь, что после сборных Анчи войдет в правильное русло.
Как же сейчас не хватает вас, бутсы Крооса
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Надо наверстывать. Конечно, победа есть победа, но расслабляться не нужно
Эти 2 гола очень помогут Киллиану в уверенности. Мне кажется, хотя нет, надеюсь, что после сборных Анчи войдет в правильное русло.
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Бетис на 17 месте, но смотрелся не сильно хуже Реала
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Ответ Футбол_это_жизнь
Барса со всеми проблемами умудряется лидировать в лиге
В прошлем сезоне и Жирона лидировала в Ла лиге,и что? Сезон длинный,все покажет время. Из Реала ушел ключевой игрок и пришел другой топ игрок.Нужно время чтобы все работали как единый механизм. А Барса пусть лидирует и его фани пусть радуются,всеровно Мадрид возьмет свое!
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Ответ Футбол_это_жизнь
Барса со всеми проблемами умудряется лидировать в лиге
Это заслуживает похвалы только! Флик действительно измененил с ног до головы Барсу Хави. Будет интересная борьба за ЛаЛигу! Приятного просмотра всем нам.
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Ответ 72bp4cq2tr
Комментарий удален модератором
Он меня уже забанил)
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Ответ Predator87
потому что как по мне флик посильнее анчелотти будет как тренер.видно что команда выполняет все что требует тренер
Хави тоже залетел с двух ног.И его тоже прозвали покруче Анчи,а потом что случилось знают все...
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Ответ JohnnyMadsen
Барселона красавчики, хорошо начали. Приятно хоть конкурировать будет. Остается только радоваться что ценность Ла Лиги от этого вырастет. Ну а Реалу - победы!
Барселонцы молодцы, если с ротацией смогут поддерживать физ форму юниоров то могут и на дистанции неплохо смотреться. Просто у них ресурсов мало, и когда начнется ЛЧ и Кубок Испании вместе с Ла Лигой, то придется их грамотно распределять.
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Ответ Reims Start 2023
Всех болельщиков Реал Мадрида с Победой, как и Барселоны. Это только начало, будет интересный сезон. ГЛОРЬЕМ с обеих сторон чуть мозгов и уважение к другим. Всем удачи ✊✊
Лайк.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Артем Гавин
С классической причёской вернулся и классический Вини. Возил оппонента по флангу, получил жёлтую за базар, был активен и результативен. Все нприятности были от этих дред. Они только Камавинге идут
Хоть и Вини мутный, но как товарищ он отличный)
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Ответ Артем Гавин
С классической причёской вернулся и классический Вини. Возил оппонента по флангу, получил жёлтую за базар, был активен и результативен. Все нприятности были от этих дред. Они только Камавинге идут
С этой причёской винни сам заметил, что он играет как будто в летнем отпуске в своей бразильской лиге, никакой серьёзности не добавляет и болельщики относятся к нему с негативом, когда игра не идёт, а он бегает с этими дредами или косичками
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Ответ Артем Гавин
С классической причёской вернулся и классический Вини. Возил оппонента по флангу, получил жёлтую за базар, был активен и результативен. Все нприятности были от этих дред. Они только Камавинге идут
Ахах, тоже такие мысли посещали.
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Ответ VuNePonimaete
Сегодня уже получше, не было этих постоянных смещений игроков атаки в чужие зоны. Родриго четко играл справа, Мбаппе в центре, Вини слева и о чудо? всем было более менее комфортно? удивляло только, что Мбаппе постоянно бьет в соперника, там не меньше 5 заблокированных ударов наверно вышло. Ну а главный mvp для меня это Феде. Самый незаменимый игрок команды на поле, а его пасу даже Кроос бы похлопал сегодня
Феде и Чуамени это сейчас два лучших игрока Реала.
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Ответ Гномович!
В прошлом сезоне второй каталонский начал с 7 побед и 3 ничьих в ЛЛ, потом случилось Эль Класико... дальше уже все знают, что было.
А до этого Реал так-то стартовал с 9 побед и 1 ничьи, а потом случился провальный сезон. Короче говоря, нельзя расслабляться
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Все таки не хватает Англичанина. На удивление Модрич резко сдал. Не понимаю Анчелотти почему не дает играть Гулеру? Когда он играл в позапрошлой игре он осень классно показал себя, намного лучше играет чем Сьебаллос.
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Все таки не хватает Англичанина. На удивление Модрич резко сдал. Не понимаю Анчелотти почему не дает играть Гулеру? Когда он играл в позапрошлой игре он осень классно показал себя, намного лучше играет чем Сьебаллос.
0
0
0
Все таки не хватает Англичанина. На удивление Модрич резко сдал. Не понимаю Анчелотти почему не дает играть Гулеру? Когда он играл в позапрошлой игре он осень классно показал себя, намного лучше играет чем Сьебаллос.
0
0
0
Все таки не хватает Англичанина. На удивление Модрич резко сдал. Не понимаю Анчелотти почему не дает играть Гулеру? Когда он играл в позапрошлой игре он осень классно показал себя, намного лучше играет чем Сьебаллос.
0
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Все таки не хватает Англичанина. На удивление Модрич резко сдал. Не понимаю Анчелотти почему не дает играть Гулеру? Когда он играл в позапрошлой игре он осень классно показал себя, намного лучше играет чем Себаллос.
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Барселона здорово начала сезон и красиво ушла на перерыв. Это говорит о том, что борьба за чемпионство в этом сезоне будет непростой. Атлетико тоже нельзя забывать, он усилился очень даже неплохо.
Ну а моему любимому Реалу надеюсь больше не придется так страдать. Вроде удары есть, моменты есть, но не очень везет. Посмотрим как будет после перерыва на сборных!
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Вальверде просто ТОПИЩЕ!!!!
Будущий капитан , тут без вопросов !!!
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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