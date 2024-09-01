🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Жданов завоевал золото в плавании, Ищиулова – серебро, Лукьяненко – бронзу

Российские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Париже

Соревнования проходят 1 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе. Паралимпийские игры-2024 Париж, Франция Плавание Мужчины 150 м, комплекс, SM4 (атлеты с ПОДА) 1. Роман Жданов (Россия) – 2.23,03 2. Ами Омер Дадаон (Израиль) – 7,47 3. Анхель де Хесус Камачо (Мексика) – 14,26 Женщины 100 м, спина, S11, (атлеты с нарушением зрения) 1. Цай Ливэнь (Китай) – 1.14,02 2. Ли Гуйчжи (Китай) – 2,15 3. Дарья Лукьяненко (Россия) – 2,62 (рекорд Европы) 200 м, комплекс, S8 (атлеты с низкой степенью нарушения координации) 1. Брок Уистон (Великобритания) – 2.40,37 2. Виктория Ищиулова (Россия) – 0,28 3. Элис Тай (Великобритания) – 0,92 ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Медальный зачет Паралимпиады-2024