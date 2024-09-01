🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Жданов завоевал золото в плавании, Ищиулова – серебро, Лукьяненко – бронзу
Российские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Париже
Соревнования проходят 1 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
150 м, комплекс, SM4 (атлеты с ПОДА)
1. Роман Жданов (Россия) – 2.23,03
2. Ами Омер Дадаон (Израиль) – 7,47
3. Анхель де Хесус Камачо (Мексика) – 14,26
Женщины
100 м, спина, S11, (атлеты с нарушением зрения)
1. Цай Ливэнь (Китай) – 1.14,02
2. Ли Гуйчжи (Китай) – 2,15
3. Дарья Лукьяненко (Россия) – 2,62 (рекорд Европы)
200 м, комплекс, S8 (атлеты с низкой степенью нарушения координации)
1. Брок Уистон (Великобритания) – 2.40,37
2. Виктория Ищиулова (Россия) – 0,28
3. Элис Тай (Великобритания) – 0,92
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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