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🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Жданов завоевал золото в плавании, Ищиулова – серебро, Лукьяненко – бронзу

Российские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Париже

Соревнования проходят 1 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

150 м, комплекс, SM4 (атлеты с ПОДА)

1. Роман Жданов (Россия) – 2.23,03

2. Ами Омер Дадаон (Израиль) – 7,47

3. Анхель де Хесус Камачо (Мексика) – 14,26

Женщины

100 м, спина, S11, (атлеты с нарушением зрения)

1. Цай Ливэнь (Китай) – 1.14,02

2. Ли Гуйчжи (Китай) – 2,15

3. Дарья Лукьяненко (Россия) – 2,62 (рекорд Европы)

200 м, комплекс,  S8 (атлеты с низкой степенью нарушения координации)

1. Брок Уистон (Великобритания) – 2.40,37

2. Виктория Ищиулова (Россия) – 0,28

3. Элис Тай (Великобритания) – 0,92

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
плавание
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Виктория Ищиулова
Роман Жданов
Дарья Лукьяненко
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