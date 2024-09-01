Две ошибки Каземиро привели к дублю Диаса в ворота «МЮ» в 1-м тайме. Бразилец сначала отдал неточный пас, а затем потерял мяч в борьбе с Луисом

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Каземиро Мохамед Салах Луис Диас Футбол

Луис Диас дважды забил в ворота «МЮ» после ошибок Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в матче 3-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы открыли счет на 35-й минуте матча, воспользовавшись неточной передачей Каземиро. Райан Гравенберх перехватил мяч и отдал передачу на Мохамеда Салаха, после навеса которого Луис Диас забил гол головой.

Спустя несколько минут полузащитник «Манчестер Юнайтед» потерял мяч, упав в результате борьбы с Луисом Диасом. После этого вингер «Ливерпуля» отдал мяч Салаху, и тот вновь ассистировал Диасу на 42-й минуте.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, перерыв).

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28 комментариев
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Сразу и не поймешь, кто тренирует команду третий год, а кто третий матч
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Дайте Тен Хага пожизненный контракт. Все болельщики 19 клубов АПЛ просят
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Под списание.
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Каземиро сегодня 0.
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Ответ rigobersong
Костолом без мадридских судей это игрок уровня ФНЛ:)
Даже тут нашел повод реал приплести. Без шуток, у тебя проблемы с головой, это уже даже на хейт не похоже
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Ноу Перецовских судей ноу топа Каземиро с трофеями
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Посмотрел на скамейку МЮ, выпускать вместо Каземиру и некого особо.
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Мда, так резко сдать за 2 сезона...
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Ответ Esu
Каземиро сегодня 0.
Сегодня? Он уже второй сезон такой
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В чемодан и в Саудовскую Аравию.
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Ответ che kaif
Ноу Перецовских судей ноу топа Каземиро с трофеями
Ну да, и здесь Перес виноват. Игра МЮ в целом это фарс. Каземиро в Реале был топом, все нормальные люди это давно признали
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Ответ Coster-love
Неужели некого выпустить вместо Каземиро? такая дырка, просто ужас. Хоть ассистента тренера выпустите и то будет лучше.
Угарте только перешел
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Неужели некого выпустить вместо Каземиро? такая дырка, просто ужас. Хоть ассистента тренера выпустите и то будет лучше.
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главная ошибка в МЮ лысая
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В Ливерпуле уже стали забывать поо Клоппа
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Наглядный ответ всем тем кто писал под ветками про трансферы Угарте и Субименди, что они не нужны и лучше было бы подписать Уильямса
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И сколько тут умников задавалось вопросом, зачем МЮ Угарте)))

Вот зачем, собственно))
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Каземиро официально все! Давайдосвиданья!
Ровно такое же ощущение было когда Санчо про##л суперкубок... Сразу было понятно этого парня мы больше не увидим. Так и тут вышел школьник от безысходности ...
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Каземиро в его нынешней форме наверное и у саудитов будет бесполезен, колоссальная деградадация конечно
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Ответ che kaif
Ноу Перецовских судей ноу топа Каземиро с трофеями
И ты такой важный из себя думаешь: вот я это написал, теперь-то Перес точно больше никого не купит.
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Толстяк
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МЮ спасет только Ротенберг и Газпром)))
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