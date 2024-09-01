Две ошибки Каземиро привели к дублю Диаса в ворота «МЮ» в 1-м тайме. Бразилец сначала отдал неточный пас, а затем потерял мяч в борьбе с Луисом
Луис Диас дважды забил в ворота «МЮ» после ошибок Каземиро.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в матче 3-го тура АПЛ.
Мерсисайдцы открыли счет на 35-й минуте матча, воспользовавшись неточной передачей Каземиро. Райан Гравенберх перехватил мяч и отдал передачу на Мохамеда Салаха, после навеса которого Луис Диас забил гол головой.
Спустя несколько минут полузащитник «Манчестер Юнайтед» потерял мяч, упав в результате борьбы с Луисом Диасом. После этого вингер «Ливерпуля» отдал мяч Салаху, и тот вновь ассистировал Диасу на 42-й минуте.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, перерыв).
Вот зачем, собственно))
Ровно такое же ощущение было когда Санчо про##л суперкубок... Сразу было понятно этого парня мы больше не увидим. Так и тут вышел школьник от безысходности ...