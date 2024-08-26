«Локо» – лидер РПЛ, «Краснодар» обыграл «Динамо», 6 голов «Челси», победы «Реала» и «Баварии», Норрис выиграл в Нидерландах, новый рекорд Дюплантиса и другие новости

1. В Мир РПЛ «Краснодар» победил «Динамо» в гостях (1:0). Жоао Виктор забил единственный мяч, а Лунева заменили после стыка с Кордобой. У «Краснодара» 3 победы подряд в лиге после 3 ничьих на старте, а «Динамо» не может обыграть южан в чемпионате уже 5 матчей.

«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2), у 19-летнего Батракова гол и ассист (по «гол+пас» он уже догнал лидера чемпионата Глушенкова), Роналдо сделал дубль. «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (3:1): Гальдамес за 5 минут забил со штрафного и головой, Орозко отличился на 90-й.

«Локо» благодаря победе возглавил турнирную таблицу. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4.

2. «Челси» распылил «Вулвс» во 2-м туре АПЛ – 6:2! Мадуэке сделал хет-трик с пасов Палмера, у Коула 1+3, у Джексона 1+1, Феликс забил в первом же матче после возвращения в лондонский клуб. «Ливерпуль» дежурно победил «Брентфорд» – 2:0, забили Диас и Салах.

3. В Ла Лиге «Реал» разгромил «Вальядолид» (3:0), Эндрик забил в дебютном официальном матче за мадридский клуб, выйдя на замену. «Атлетико» разобрался с «Жироной» (3:0), у Гризманна и Льоренте по 1+1.

4. Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов-2024, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й. Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды и использовал фразу Макса после финиша. Нидерландец проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков.

5. Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,26 м. Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3 000 м, который держался с 1996 года, и другие результаты этапа «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Польше.

6. СКА обыграл «Ак Барс» по буллитам на турнире имени Пучкова, «Северсталь» забила 7 голов «Куньлуню».

7. «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга» (3:2) в 1-м туре Бундеслиги, уступая 1:2. Гнабри забил решающий мяч на 82-й минуте, а Томас Мюллер спрятал в трусы записку с инструкциями от Компани перед выходом на замену, сравнялся с рекордсменом Майером по количеству матчей за «Баварию» (709) и превзошел его по числу игр в Бундеслиге – 474.

8. Захара Петрова лишили золота на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира, хотя ранее ему вернули награду. Российская команда повторно подала протест на лишение каноиста Петрова золота, однако его не удовлетворили. Федерация гребли России решила не обжаловать решение в CAS.

9. В Серии А «Наполи» разгромил «Болонью» (у Хвичи гол и ассист), «Рома» уступила «Эмполи», «Аталанта» проиграла «Торино» в гостях.

10. Игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу. Она отправила супруге футболиста фото из его постели, пишет Daily Mail.

11. Техника «Хааса» остается в Нидерландах – возврат спонсорских средств «Уралкалию» не подтвержден.

12. Джеки Чан поучаствует в эстафете огня Паралимпиады в Париже.

13. Фонбет Кубок Дружбы по баскетболу. Сборная России обыграла «Парму» и стала победителем турнира, «Парма-М» уступила Венесуэле.

Цитаты дня.

Миллер про «Зенит» – «Спартак»: «Говорят, что это премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Если так, то немножко переиграли. «Зенит» – чемпион!»

Роман Ротенберг: «Питер – культурная столица, хоккей должен выигрывать конкуренцию у других видов спорта и театра. Детям не надо смотреть матчи НХЛ по ночам, они могут лицезреть КХЛ, особенно игру СКА»

Генсек РФС о призыве Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций Кубка: «Тогда нужно перейти в другую конфедерацию. Не помню подобных призывов от «Матч ТВ» в прошлом году»

Аршавин о «Зените»: «Нужен еще один сильный русский. Глушенкова не хватает, но он по-любому будет играть»

Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

Галактионов о 1-м месте «Локо»: «Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед. 6 туров – промежуточный этап, нас не расшатать, мы знаем, когда встряхнуть, а когда похвалить»