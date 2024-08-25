«Локомотив» лидирует в РПЛ после 6-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4

«Локомотив» вышел на первое место в таблице Мир РПЛ после 6-го тура.

После сегодняшней победы над «Ростовом» (3:2) команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу, набрав 15 очков. На 2-м месте с 14 очками идет « », в 6-м туре сыгравший вничью со « ».

« » и « », занимающие 3-ю и 4-ю строчку соответственно, набрали по 12 очков, идущий 5-м «Спартак» – 11 очков.

ЦСКА идет на 6-м месте с 10 очками, столько же у «Рубина».