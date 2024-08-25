«Локомотив» лидирует в РПЛ после 6-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4
«Локомотив» вышел на первое место в таблице Мир РПЛ после 6-го тура.
После сегодняшней победы над «Ростовом» (3:2) команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу, набрав 15 очков. На 2-м месте с 14 очками идет «Зенит», в 6-м туре сыгравший вничью со «Спартаком».
«Краснодар» и «Динамо», занимающие 3-ю и 4-ю строчку соответственно, набрали по 12 очков, идущий 5-м «Спартак» – 11 очков.
ЦСКА идет на 6-м месте с 10 очками, столько же у «Рубина».
зенит теряет системообразующего игрока глушенкова - семак требует купить ещё трёх игроков минимум
вот и вся разница
Батраков продолжает прогрессировать, кпд запредельный, качество паса тоже💪
В целом, спасибо всей команде за эмоции 👍
Спасибо работникам академии Локо за такую плодотворную работу из года в год! 👏
Семаку нужно ослабить конкурента и забрать лучшего игрока, чтобы брать дешевые титулы.
ММ просто работает с командой и строит игру теми кто есть. И играет команда ММ гораздо лучше.
остальные россияне, причем большинство из них свои воспитанники
урок бабломешку, скупающего оптом бразилов, аргентинов и лидеров у конкурентов
А то, что Зенит 2-3 возьмёт игроков - мне кажется так и произойдёт)
Академия у нас лучшая в России. Только вперёд! ❤️💚