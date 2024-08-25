«Локомотив» лидирует в РПЛ после 6-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Краснодар» и «Динамо» – на 3, «Спартак» – на 4

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Локомотив» вышел на первое место в таблице Мир РПЛ после 6-го тура.

После сегодняшней победы над «Ростовом» (3:2) команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу, набрав 15 очков. На 2-м месте с 14 очками идет «Зенит», в 6-м туре сыгравший вничью со «Спартаком».

«Краснодар» и «Динамо», занимающие 3-ю и 4-ю строчку соответственно, набрали по 12 очков, идущий 5-м «Спартак» – 11 очков.

ЦСКА идет на 6-м месте с 10 очками, столько же у «Рубина».

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95 комментариев
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Локо- это русская Барса! Сегодня в старте играло -10 россиян и лишь один легионер. Взгляните на другие ведущие российские команды ! Причем, 6 человек в старте- наши собственные воспитанники: Лантратов, Морозов , Сильянов, Карпукас, Баринов, Батраков. А после 60 минуты, вышли Сулейманов и Раков и Локо играл с 8( восьмью!) воспитанниками в составе ! Вот поэтому мы и первые !)) Вперед, Локомотив! P.s. Могли бы играть и с 9 воспитанниками, если бы Антон Миранчук не решил остаться без клуба )))
+149
-17
+132
локомотив теряет системообразующего игрока глушенкова - в основу берут собственного воспитанника батракова, который оказывается ничуть не хуже

зенит теряет системообразующего игрока глушенкова - семак требует купить ещё трёх игроков минимум

вот и вся разница
+80
-16
+64
С победой, Локомотив на первом месте, глаз радует ! Молодцы, у команды есть характер, взаимопонимание, отличная самоотдача, выверенные скоростные атаки.
Батраков продолжает прогрессировать, кпд запредельный, качество паса тоже💪
В целом, спасибо всей команде за эмоции 👍
+50
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Вот это сюрприз. Всех продали и заиграли)
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+37
ну Галактионов, ну удивляешь!
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Локомотив настолько очистился, что занял 1 строчку
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Понятное дело, что пока прошло только 6 туров, но всё равно "Локомотиву" браво за тот темп, который они сейчас набрали и который никто от них не ожидал.
+26
-1
+25
Вперёд, Локомотив! ❤️💚
Спасибо работникам академии Локо за такую плодотворную работу из года в год! 👏
+24
-1
+23
Ответ kvint(ksk)
Локо- это русская Барса! Сегодня в старте играло -10 россиян и лишь один легионер. Взгляните на другие ведущие российские команды ! Причем, 6 человек в старте- наши собственные воспитанники: Лантратов, Морозов , Сильянов, Карпукас, Баринов, Батраков. А после 60 минуты, вышли Сулейманов и Раков и Локо играл с 8( восьмью!) воспитанниками в составе ! Вот поэтому мы и первые !)) Вперед, Локомотив! P.s. Могли бы играть и с 9 воспитанниками, если бы Антон Миранчук не решил остаться без клуба )))
Отличная команда! И главное НАША!
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Михалыч, это браво
+17
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Поздравления новому лидеру чемпионата✌️
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За такое начало и с такой игрой, с нашими молодыми, можно уже любое место в конце простить. Галактионов гений.
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В межсезонье говорили, что Локо всех распродал и играть будет некем. Но Галактионов молоток, пошёл по пути Палыча, тому тоже потребовалось немало времени на построение команды...
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+11
Молодцы, железнодорожники! Подвинули газпромовских с первого места!
+13
-3
+10
Разница между Семаком и ММ.
Семаку нужно ослабить конкурента и забрать лучшего игрока, чтобы брать дешевые титулы.
ММ просто работает с командой и строит игру теми кто есть. И играет команда ММ гораздо лучше.
+18
-9
+9
Ответ Сергей Архаров
ну Галактионов, ну удивляешь!
Галактионов - приводил 17 летних к бронзе Евро. Его молодежка в отборе, до дисквалификации в 22 году, шла на первом месте в группе с испанцами . Он любит и умеет работать с молодежью .
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физионимии Антона Миранчука и Шпинева имаджинировали?))
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один легионер - Ньямси и полулегионер Тикнизян
остальные россияне, причем большинство из них свои воспитанники
урок бабломешку, скупающего оптом бразилов, аргентинов и лидеров у конкурентов
+10
-2
+8
Прекрасный заголовок
+9
-2
+7
Ответ Asfrid Vigman
За такое начало и с такой игрой, с нашими молодыми, можно уже любое место в конце простить. Галактионов гений.
Сомневаюсь, все будут помнить и оценивать по итоговому результату, а не после 6 туров. Поэтому и прошу друзей красно-зеленых не впадать сейчас в эйфорию, выводы можно будет делать хотя бы после 1 круга.
+7
0
+7
Ответ RocketRaccoon2015
локомотив теряет системообразующего игрока глушенкова - в основу берут собственного воспитанника батракова, который оказывается ничуть не хуже зенит теряет системообразующего игрока глушенкова - семак требует купить ещё трёх игроков минимум вот и вся разница
Реально не удивлюсь, если Зенит попробует Батракова купить.
А то, что Зенит 2-3 возьмёт игроков - мне кажется так и произойдёт)
+11
-4
+7
Браво, Михаил Галактионов! Хороший старт "Локомотива"!
+7
-1
+6
Красавчики!
+7
-1
+6
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
да лучше одно чемпионство ЛОКО,чем гегимония зенита.
+12
-6
+6
Ответ almagrosp
Да какие сейчас выводы делать, у локомотива пока все победы нал соперниками из второго эшелона РПЛ были, еще ЦСКА, но там ЦСКА весь матч объективно их возил, с Динамо без шансов. Рано им дифирамбы петь
С Динамо как раз сами профукали..шансов там было миллион ,возили весь матч Динамо и по ударам и по владению и по моментам,там 200 процентные не забили раз 5 и штанга от Самохи..ЦСКА возил Локо раза в 3 меньше,чем Локо возил Динамо
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Паровоз завелся - лев отскочил
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Пионеротряд прям приятно удивляет. Красавчики!
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Лидерство Локо - приятная неожиданность. Перед началом сезона сложно было представить, что мы будем лидировать в чемпионате после определённого тура с такими потерями в составе и при отсутствии усиления. Галактионов проделывает титаническую работу, развивает молодёжь (чего стоит Батраков только) и даёт прикурить всем с воспитанниками и одним легом в стартовом составе.
Академия у нас лучшая в России. Только вперёд! ❤️💚
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Ответ Сергей Архаров
ну Галактионов, ну удивляешь!
это всем хейтерам галактикоса 🤣🤣🤣🤣 которые орали это не тренер это физ рук физ рук это Семак у которого ведущие игроки ломаются и он не знает как выиграть химки. Спартак (без ведущих игроков)
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Команда без звёзд, с одним легионером на поле и толпой молодёжи - на первом месте! Это великолепно, браво тренеру и мальчишкам! Пусть это и временный результат, но главное что игра команды очень радует глаз!
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