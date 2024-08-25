Техника «Хааса» остается в Нидерландах – возврат спонсорских средств «Уралкалию» не подтвержден
«Хаас» не сможет покинуть Нидерланды и отправиться в Италию как минимум до понедельника.
В Зандворте завершился Гран-при Нидерландов, а с 30 августа по 1 сентября пройдет этап «Формулы-1» в Монце.
Американская команда утверждает, что исполнила решение швейцарского арбитражного суда и отправила остаток спонсорских средств российской компании «Уралкалий» (в прессе назывались суммы от 9 до 12 миллионов долларов). Контракт с бывшим титульным партнером – компанией Дмитрия Мазепина, чей сын Никита Мазепин выступал за «Хаас» – был разорван в 2022 году, с тех пор стороны судились.
«Уралкалий» все еще не получил перевод. «Хаас» подтвердил, что болиды и оборудование не могут отправиться в Италию. Они останутся в Нидерландах сегодня ночью, а в понедельник команда будет ожидать подтверждения платежа.
В данный момент неясно, получится ли закрыть вопрос завтра. Возникают опасения, сможет ли «Хаас» вовремя подготовиться к Гран-при Италии.
По информации RacingNews365, владельцу коллектива Джину Хаасу, который находится в Зандворте, также запрещено покидать страну.
Неопределенной остается и ситуация вокруг болида 2021 года, который «Хаас» по контракту и решению суда тоже должен передать «Уралкалию». Предполагалось, что с данной проблемой разберутся в понедельник.
Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов
«Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии (Адам Купер)
А следующий этап уже в следующее воскресенье.
Так то я не сомневаюсь, что все будет "законно" на бумаге. Конечно.
Только вот на бумаге и по делу разные вещи.