Техника «Хааса» остается в Нидерландах – возврат спонсорских средств «Уралкалию» не подтвержден

Теги Гран-при Италии Формула-1 Дмитрий Мазепин Джин Хаас Хаас Никита Мазепин Гран-при Нидерландов Авто

«Хаас» не сможет покинуть Нидерланды и отправиться в Италию как минимум до понедельника.

В Зандворте завершился Гран-при Нидерландов, а с 30 августа по 1 сентября пройдет этап «Формулы-1» в Монце.

Американская команда утверждает, что исполнила решение швейцарского арбитражного суда и отправила остаток спонсорских средств российской компании «Уралкалий» (в прессе назывались суммы от 9 до 12 миллионов долларов). Контракт с бывшим титульным партнером – компанией Дмитрия Мазепина, чей сын Никита Мазепин выступал за «Хаас» – был разорван в 2022 году, с тех пор стороны судились.

«Уралкалий» все еще не получил перевод. «Хаас» подтвердил, что болиды и оборудование не могут отправиться в Италию. Они останутся в Нидерландах сегодня ночью, а в понедельник команда будет ожидать подтверждения платежа.

В данный момент неясно, получится ли закрыть вопрос завтра. Возникают опасения, сможет ли «Хаас» вовремя подготовиться к Гран-при Италии.

По информации RacingNews365, владельцу коллектива Джину Хаасу, который находится в Зандворте, также запрещено покидать страну.

Неопределенной остается и ситуация вокруг болида 2021 года, который «Хаас» по контракту и решению суда тоже должен передать «Уралкалию». Предполагалось, что с данной проблемой разберутся в понедельник.

Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов

«Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии (Адам Купер)

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прикрываясь санкциями хотели оттяпать десяток миллионов) Теперь получайте по заслугам.
+47
-5
+42
И это правильно.
А следующий этап уже в следующее воскресенье.
+23
-3
+20
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И это правильно. А следующий этап уже в следующее воскресенье.
Этап начинается уже в четверг. Так как все первые намётки должны делаться к четвергу. А в пятницу уже практики.
+21
-1
+20
Круто все-таки, когда суды работают
+20
-1
+19
Ну так правильно. Выходные - в Европе все банки закрыты, некому платежку проштамповать))
+5
0
+5
Ответ yasvetik
А зачем уралкалию болид 2021 года?🤔
Поставить на торпедо БелАЗа, как аксессуар.
+5
0
+5
Ответ NRNG
Посмотрим как суд в Париже отработает. Но сомневаюсь что там будет все законно.
О, а вы знаете французское законодательство? Вы знаете их нормы уголовного права?)) "Законно" говорит))) Юрист, наверное, с международным опытом?
+13
-10
+3
Ответ hypnotoad94
Круто все-таки, когда суды работают
Посмотрим как суд в Париже отработает. Но сомневаюсь что там будет все законно.
+14
-12
+2
Ответ Дмитрий Воронцов
О, а вы знаете французское законодательство? Вы знаете их нормы уголовного права?)) "Законно" говорит))) Юрист, наверное, с международным опытом?
А вы думаете, надо знать все законы Франции, чтобы засомневаться в законности задержания Дурова, правильно я понимаю? Иначе не имеем право, тупенькие, раз не международные юристы?

Так то я не сомневаюсь, что все будет "законно" на бумаге. Конечно.

Только вот на бумаге и по делу разные вещи.
+2
-1
+1
Ответ пашу
Ну так правильно. Выходные - в Европе все банки закрыты, некому платежку проштамповать))
Так в России тоже, попробуй с расчетного счета на расчетный отправить, только по рабочим дням
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий