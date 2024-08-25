Техника «Хааса» остается в Нидерландах – возврат спонсорских средств «Уралкалию» не подтвержден

«Хаас» не сможет покинуть Нидерланды и отправиться в Италию как минимум до понедельника.

В Зандворте завершился , а с 30 августа по 1 сентября пройдет этап «Формулы-1» в Монце.

Американская команда утверждает, что исполнила решение швейцарского арбитражного суда и отправила остаток спонсорских средств российской компании «Уралкалий» (в прессе назывались суммы от 9 до 12 миллионов долларов). Контракт с бывшим титульным партнером – компанией Дмитрия Мазепина, чей сын выступал за «Хаас» – был разорван в 2022 году, с тех пор стороны судились.

«Уралкалий» все еще не получил перевод. «Хаас» подтвердил, что болиды и оборудование не могут отправиться в Италию. Они останутся в Нидерландах сегодня ночью, а в понедельник команда будет ожидать подтверждения платежа.

В данный момент неясно, получится ли закрыть вопрос завтра. Возникают опасения, сможет ли «Хаас» вовремя подготовиться к Гран-при Италии.

По информации RacingNews365, владельцу коллектива , который находится в Зандворте, также запрещено покидать страну.

Неопределенной остается и ситуация вокруг болида 2021 года, который «Хаас» по контракту и решению суда тоже должен передать «Уралкалию». Предполагалось, что с данной проблемой разберутся в понедельник.

Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов

«Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии (Адам Купер)