Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3 000 м, который держался с 1996 года

Теги Бег рекорды Даниэль Кипчирчир Комен сборная Кении сборная Норвегии Бриллиантовая лига Якоб Ингебригтсен Легкая атлетика

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3 000 м.

Сегодня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше он преодолел дистанцию за 7 минут 17,55 секунды.

Прежний рекорд мира (7.20,67) принадлежал кенийцу Даниэлю Комену и был установлен в 1996 году.

Бег на 3000 м не является олимпийской дисциплиной.

Ингебригтсену 23 года, он двукратный олимпийский чемпион – на дистанциях 1500 и 5000 м. Также в его активе два золота чемпионатов мира.

5 комментариев
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Ого, это выходит по 58,34с в среднем на круг. Спринт на 3000м. По 3.38,77 каждые 1500м в среднем. А я думал, что рекорд Комена не побить
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Такой талантливый норвежец, всегда болею за него. Очень рада его успеху!
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Ответ Валерий З.
А если бы не астма, то и 7:10 разменял бы :)
А у него астма?
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Ответ Артур Гиматдинов
А у него астма?
И у него, и у его двух братьев.
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