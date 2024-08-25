Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3 000 м, который держался с 1996 года

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3 000 м.

Сегодня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше он преодолел дистанцию за 7 минут 17,55 секунды.

Прежний рекорд мира (7.20,67) принадлежал кенийцу Даниэлю Комену и был установлен в 1996 году.

Бег на 3000 м не является олимпийской дисциплиной.

Ингебригтсену 23 года, он двукратный олимпийский чемпион – на дистанциях 1500 и 5000 м. Также в его активе два золота чемпионатов мира.