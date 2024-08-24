Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лечче», «Милан» уступил «Парме», «Удинезе» обыграл «Лацио»

«Милан» проиграл «Парме» (1:2) в гостях во 2-м туре Серии А.

Также в субботу « » победил « » (2:0).

В воскресенье « » сыграет с «Болоньей», а завершится тур в понедельник матчем « » – « ».

2-й тур

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