Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лечче», «Милан» уступил «Парме», «Удинезе» обыграл «Лацио»
«Милан» проиграл «Парме» (1:2) в гостях во 2-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» победил «Лечче» (2:0).
В воскресенье «Наполи» сыграет с «Болоньей», а завершится тур в понедельник матчем «Верона» – «Ювентус».
2-й тур
- Дата проведения
- 24 августа, 19:30, «Эннио Тардини»
- Голы:
- 1:0 – 2 Ман, 1:1 – 66 Пулишич, 2:1 – 77 Канчельери.
-
Парма –
Судзуки, Валери, Чиркати, Балог, Кулибали, Эстевес (Сипрьен, 74), Бернабе, Зом (Канчельери, 59), Михэилэ (Дель Прато, 70), Ман (Альмквист, 74), Бонни.
-
Милан –
Меньян, Тео, Павлович, Томори, Калабрия (Эмерсон, 67), Рейндерс, Муса (Фофана, 67), Лофтус-Чик, Пулишич (Чуквуэзе, 86), Рафаэл Леау, Окафор (Йович, 86).
- Предупреждения:
- Павлович (34), Эмерсон (88), Лофтус-Чик (90+2).
- Дата проведения
- 24 августа, 19:30, «Фриули»
-
Удинезе –
Окойе, Джанетти (Кабаселе, 75), Бийол, Перес, Бреннер (Эккеленкамп, 66), Товен (Саррага, 76), Камара, Эхизибуэ, Пайеро (Ловрич, 66), Карлстрем, Лукка (Дэвис, 83).
-
Лацио –
Проведель, Марушич (Хюсай, 82), Романьоли, Казале (Габаррон, 46), Ладзари, Деле-Баширу (Диа, 60), Весино, Гендузи, Дзакканьи (Тшауна, 82), Кастельянос, Нослин (Исаксен, 60).
- Удаление:
- Камара (68).
- Дата проведения
- 24 августа, 21:45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 5 Дармиан, 2:0 – 69, пенальти Чалханоглу.
-
Интер –
Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко (Карлос Аугусто, 72), Дармиан (Думфрис, 72), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 82), Барелла (Фраттези, 72), Тюрам (Арнаутович, 76), Тареми.
-
Лечче –
Фальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Жандре, Пьерре (Бериша, 85), Рамадани, Банда (Моренте, 64), Рафья (Пьеротти, 64), Доргу, Крстович (Кулибали, 86).
- Дата проведения
- 24 августа, 21:45, «U-Power Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 45+7 Пинамонти.
-
Монца –
Пицциньякко, Кальдирола, Мари, Иццо (Гальярдини, 75), Мальдини (Капрари, 62), Мота (Виньято, 75), Кирьякопулос, Биринделли (Педру Перейра, 85), Бондо, Пессина, Петанья (Джурич, 62).
-
Дженоа –
Голлини, Васкес, Бани (Вольякко, 45), де Винтер, Аарон Мартин, Сабелли (Дзаноли, 62), Френдруп, Бадель (Торсбю, 62), Жуниор Мессиас, Витинья (Малиновский, 62), Пинамонти (Экубан, 68).
- Предупреждения:
- Иццо (39), де Винтер (59), Мари (90+6), Малиновский (90+3), Торсбю (90+1).
- Дата проведения
- 25 августа, 19:30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 25 августа, 19:30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 25 августа, 21:45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 25 августа, 21:45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 26 августа, 19:30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 26 августа, 21:45, «Марк Антонио Бентегоди»
парма бежит и божит
Фонсека будто в фифу играет, ставя "все в атаке", ведь 45 минута наша.