Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лечче», «Милан» уступил «Парме», «Удинезе» обыграл «Лацио»

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«Милан» проиграл «Парме» (1:2) в гостях во 2-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» победил «Лечче» (2:0). 

В воскресенье «Наполи» сыграет с «Болоньей», а завершится тур в понедельник матчем «Верона» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии

2-й тур

Парма – Милан 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
24 августа, 19:30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Ман, 1:1 – 66 Пулишич, 2:1 – 77 Канчельери.
ПармаСудзуки, Валери, Чиркати, Балог, Кулибали, Эстевес (Сипрьен, 74), Бернабе, Зом (Канчельери, 59), Михэилэ (Дель Прато, 70), Ман (Альмквист, 74), Бонни.
МиланМеньян, Тео, Павлович, Томори, Калабрия (Эмерсон, 67), Рейндерс, Муса (Фофана, 67), Лофтус-Чик, Пулишич (Чуквуэзе, 86), Рафаэл Леау, Окафор (Йович, 86).
Предупреждения:
Павлович (34), Эмерсон (88), Лофтус-Чик (90+2).

 

Удинезе – Лацио 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
24 августа, 19:30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Лукка, 2:0 – 49 Товен, 2:1 – 90+5 Исаксен.
УдинезеОкойе, Джанетти (Кабаселе, 75), Бийол, Перес, Бреннер (Эккеленкамп, 66), Товен (Саррага, 76), Камара, Эхизибуэ, Пайеро (Ловрич, 66), Карлстрем, Лукка (Дэвис, 83).
ЛациоПроведель, Марушич (Хюсай, 82), Романьоли, Казале (Габаррон, 46), Ладзари, Деле-Баширу (Диа, 60), Весино, Гендузи, Дзакканьи (Тшауна, 82), Кастельянос, Нослин (Исаксен, 60).
Предупреждения:
Джанетти (32), Камара (49), Пайеро (62), Романьоли (80).
Удаление:
Камара (68).

 

Интер – Лечче 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 21:45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Дармиан, 2:0 – 69, пенальти Чалханоглу.
ИнтерЗоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко (Карлос Аугусто, 72), Дармиан (Думфрис, 72), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 82), Барелла (Фраттези, 72), Тюрам (Арнаутович, 76), Тареми.
ЛеччеФальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Жандре, Пьерре (Бериша, 85), Рамадани, Банда (Моренте, 64), Рафья (Пьеротти, 64), Доргу, Крстович (Кулибали, 86).
Предупреждения:
Галло (31), Банда (60).

 

Монца – Дженоа 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
24 августа, 21:45, «U-Power Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 45+7 Пинамонти.
МонцаПицциньякко, Кальдирола, Мари, Иццо (Гальярдини, 75), Мальдини (Капрари, 62), Мота (Виньято, 75), Кирьякопулос, Биринделли (Педру Перейра, 85), Бондо, Пессина, Петанья (Джурич, 62).
ДженоаГоллини, Васкес, Бани (Вольякко, 45), де Винтер, Аарон Мартин, Сабелли (Дзаноли, 62), Френдруп, Бадель (Торсбю, 62), Жуниор Мессиас, Витинья (Малиновский, 62), Пинамонти (Экубан, 68).
Предупреждения:
Иццо (39), де Винтер (59), Мари (90+6), Малиновский (90+3), Торсбю (90+1).

 

Фиорентина – Венеция
Дата проведения
25 августа, 19:30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Аталанта
Дата проведения
25 августа, 19:30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Болонья
Дата проведения
25 августа, 21:45, «Сан-Паоло»
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Рома – Эмполи
Дата проведения
25 августа, 21:45, «Олимпийский стадион»
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Кальяри – Комо
Дата проведения
26 августа, 19:30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Ювентус
Дата проведения
26 августа, 21:45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Календарь Серии А

90 комментариев
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Такая игра никуда не годится! Пора увольнять Пиоли!
+20
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+19
Без Пиоли намного лучше Милан смотрится!
+15
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+15
счет должен быть 3-0

парма бежит и божит
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0
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С победой, Пармезанцы! Ради такого и живем. Шикарный подарок Тренеру на День Рождения. Форца!
+9
0
+9
кто-то удивлен? хорошего физрука носатый в клуб притащил, топ менеджер
+8
-1
+7
Фонсека? Да убери ты Лофтуса с поля и отряди одного игрока на подстраховку конт атак. Елы палы. Одни и те же ошибки. Что за физрук?
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Воронцов
Без Пиоли намного лучше Милан смотрится!
Фонсека красавчик! Вернул Милан туда, где он был до прихода Маэстро!
+8
-2
+6
Когда его уже уволят нахрен и назначат тренера, или вернут Пиоли
+6
-1
+5
В руководстве Милана все таки бараны конечно,поменять Пьоли на "гения" Фонсеку только бараны могли
+6
-1
+5
Ответ <Inter>
а нормально, что любимчик фанатов Тео просто смотрел футбол?
Тео уже давно мыслями где-то витает, лишь изредка взрываясь в атаке. Но больше, примерно где-то с середины прошлого сезона стал пассивен на поле,
+5
0
+5
Ответ Medik99
Нет Салемакерса и Тшау, но гол всё равно приходит с того фланга. Значит не люди виноваты, а тактика?
Фонсека просто физрук.
+6
-1
+5
Нет Салемакерса и Тшау, но гол всё равно приходит с того фланга. Значит не люди виноваты, а тактика?
+5
0
+5
Forza Venezia!
+5
0
+5
Защита Милана мрак. Ну и реализация Пармы не сильно лучше.
+6
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+5
Кому там Пиолия сватали, Наполю? Пусть возвращается к росонери, Фонсеку в сентябре отчислят
+5
-1
+4
а нормально, что любимчик фанатов Тео просто смотрел футбол?
+5
-1
+4
Ответ Evgen_Hazard
Такая игра никуда не годится! Пора увольнять Пиоли!
Справедливости ради, Пиоли сполна заслужил увольнение, за такое вот неуважение к логике футбола! Имея состав из Круничей, Бенассеров, Калабрий и Ребичей, выиграл Серию А и дошёл до полуфинала ЛЧ! Нельзя такое прощать, а при Фонсеке, Милан теперь на своём месте, как при Джампаоло, Индзаги и Монтелле!
+7
-3
+4
Отскакивает Милан. Если все 10 игроков далеко от середины на половине поля соперника, любой отбор или обрез приводит к "пожару".
Фонсека будто в фифу играет, ставя "все в атаке", ведь 45 минута наша.
+5
-1
+4
Удивительно как банкротный Интер, распродав всех ТОПовых игроков, отскакивает от праймового Лечче. Другое дело прибыльный Милан, с грамотной трансферной политикой, уничтожает всех на своём пути
+5
-1
+4
Пиоли не такой уж и плохой может был? Не узнаю Милан
+4
-1
+3
Парма хорошо сыграла, с победой их, сегодня особенно запомнился Сузуки, похоже, будущий топ растёт, чего я ему и желаю)
+4
-1
+3
Ответ grande Inter
есть один, ник у него parmezanec, но сегодня его не видно
Ну что ж, привет ему
+3
0
+3
Лица глоров Милана представили:))
+3
0
+3
Как-то слабо начал Фонсека. Павлович очень понравился, а вот Эмерсон никакой, сплошные ошибки и привозы. Решил, что в защите можно вообще не играть.
+3
0
+3
Интер с уверенной победой 👍
+3
0
+3
Ответ Claudio_ Caniggia
На ветке наверное болельщиков Пармы нет. Тогда поздравляю пармцев с их первой за 10 лет симпатичной победой над россонери. По игре они заслужили её.
есть один, ник у него parmezanec, но сегодня его не видно
+3
0
+3
Милан удивляет. Ну или Парма удивляет))
+3
0
+3
Ну, за Пармалат! (с детства с мамкиной груди)
+2
0
+2
Ответ lyosha1786
Выводы будем делать позже. Пиоли тоже неудачно начинал в Милане.
Начинал неудачно потому что принял в середине сезона.у этого предсезонка какая никакая была.с кем просто будет этому Милану?даже с мертвым Лацио не будет просто,дальше Венецию может кое-как обыграют, а потом и Интер)не успеешь сделать выводы даже,можно уволить сразу
+2
0
+2
что за ужас у Милана с обороной?
+3
-1
+2
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