Галактионов о 1-м месте «Локо»: «Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед. 6 туров – промежуточный этап, нас не расшатать, мы знаем, когда встряхнуть, а когда похвалить»
Михаил Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в таблице РПЛ.
Железнодорожники возглавили турнирную таблицу чемпионата России после победы над «Ростовом» в 6-м туре со счетом 3:2. В активе москвичей 15 очков.
– «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?
– Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед.
Шесть туров – промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить, – сказал главный тренер «Локомотива».
В следующем туре железнодорожники примут «Краснодар» 1 сентября.
Галактионов о 3:2 с «Ростовом»: «От ребят прет страсть, самоотдача, я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо»
Но это так, шутки. А по серьезному - отличный настрой, Михалыч! Уверенность в себе - это важно. И тренер прямо на это влияет. Сегодня просто чувствовалось, что Локомотив вышел выигрывать и выигрывать красиво. Что и получилось. Так держать!