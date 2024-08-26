Галактионов о 1-м месте «Локо»: «Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед. 6 туров – промежуточный этап, нас не расшатать, мы знаем, когда встряхнуть, а когда похвалить»

Михаил Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в таблице РПЛ.

Железнодорожники возглавили турнирную таблицу чемпионата России после победы над «Ростовом» в 6-м туре со счетом 3:2. В активе москвичей 15 очков.



– «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?

– Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед.

Шесть туров – промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить, – сказал главный тренер « ».

В следующем туре железнодорожники примут « » 1 сентября.

Галактионов о 3:2 с «Ростовом»: «От ребят прет страсть, самоотдача, я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо»