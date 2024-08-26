Галактионов о 1-м месте «Локо»: «Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед. 6 туров – промежуточный этап, нас не расшатать, мы знаем, когда встряхнуть, а когда похвалить»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в таблице РПЛ.

Железнодорожники возглавили турнирную таблицу чемпионата России после победы над «Ростовом» в 6-м туре со счетом 3:2. В активе москвичей 15 очков.

– «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?

– Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед.

Шесть туров – промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить, – сказал главный тренер «Локомотива».

В следующем туре железнодорожники примут «Краснодар» 1 сентября.

Галактионов о 3:2 с «Ростовом»: «От ребят прет страсть, самоотдача, я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют – все хорошо»

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18 комментариев
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что за угрозы в сторону Спартака?
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Галактионов решил процитировать Стэтхэма? Про волка точно его цитата
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Откуда такой негатив тут? Что должен сказать тренер команды, которую немногие ожидали увидеть на первом месте: мол мы случайно наверху таблицы, и вообще мы убогие?
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не знаю, как потом, но на данный момент вверху таблицы мясом даже и не пахнет))
Но это так, шутки. А по серьезному - отличный настрой, Михалыч! Уверенность в себе - это важно. И тренер прямо на это влияет. Сегодня просто чувствовалось, что Локомотив вышел выигрывать и выигрывать красиво. Что и получилось. Так держать!
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Ответ Curry30
все ясно, раньше времени начал харахориться - типичный представитель «нашей школы» тренеришек. пока прет - скоро закончится, начнет сетовать на отсутствие трансферов в межсезонье. лучше бы просто молчал и работал
Ты сам текст хоть читал или после заголовка побежал строчить коммент?
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Цыплят по осени считают
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Здоровое желание стремиться к максимальным результатам. Такое и должно быть. Но слова лучше выбирать очень аккуратно. В случае успеха бравада уйдёт на десятый план, а в случае провала её вспомнят и ею же закопают.
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Ответ адекват
Какие бравадные песни в уши мои льются)). Такое ощущение, что Галактионов спешит, чтобы не опаздать
Если считать, что работа в РПЛ - это отличное достижение для российских тренеров, то логично считать, что даже промежуточное первое место должно заставлять тренеров гордиться собой, порой даже так позерно. Вряд ли это сделает из него хуже тренера.
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Не надо его осуждать, молодой ишшо, жизнью не битый, похвалим Локо за хороший старт.
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йоу
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на каждого мясоеда всегда свой веган найдется.
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