У Хвичи гол и ассист в матче с «Болоньей» во 2-м туре Серии А

Хвича Кварацхелия отметился голом и ассистом в матче чемпионата Италии.

« » принимает «Болонью» во 2-м туре Серии А (2:0, второй тайм).

Грузинский вингер неаполитанцев поучаствовал в каждом голе своей команды.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Хвича отдал голевой пас на Джованни Ди Лоренцо, а на 75-й отличился сам с передачи Амира Ррахмани.

Напомним, получил повреждение в первом туре с «Вероной» (0:3) и досрочно завершил игру.