У Хвичи гол и ассист в матче с «Болоньей» во 2-м туре Серии А

Теги серия А Италия Наполи Болонья Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия отметился голом и ассистом в матче чемпионата Италии.

«Наполи» принимает «Болонью» во 2-м туре Серии А (2:0, второй тайм).

Грузинский вингер неаполитанцев поучаствовал в каждом голе своей команды.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Хвича отдал голевой пас на Джованни Ди Лоренцо, а на 75-й отличился сам с передачи Амира Ррахмани.

Напомним, Хвича получил повреждение в первом туре с «Вероной» (0:3) и досрочно завершил игру.

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9 комментариев
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Игрок трёх сезонов…
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Рад за Хвичу! Надеюсь, рождение сына придаст ему дополнительных сил и большого воодушевления.
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Брависсимо Хвича !!!
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третий гол также с подачи Хвичи Реддире. Игру сделал Хвича.
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Распиаренный бегунок который раз стал МВП матча.😏👍
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Топка не треснет. Конте найдет ключик.
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Ответ Александра Дежина
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вернись туда откуда вышло)
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