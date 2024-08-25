«Краснодар» победил «Динамо» в гостях – 1:0! Жоао Виктор забил, Лунева заменили после стыка с Кордобой

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жоао Виктор открыл счет на 25-й минуте, его гол стал победным. Андрей Лунев получил травму во втором тайме после стыка с Джоном Кордобой и на 79-й минуте был заменен на Игоря Лещука.

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