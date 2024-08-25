«Краснодар» победил «Динамо» в гостях – 1:0! Жоао Виктор забил, Лунева заменили после стыка с Кордобой
«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Жоао Виктор открыл счет на 25-й минуте, его гол стал победным. Андрей Лунев получил травму во втором тайме после стыка с Джоном Кордобой и на 79-й минуте был заменен на Игоря Лещука.
- Дата проведения
- 25 августа, 17:30, «ВТБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 25 Жоао Виктор.
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Динамо –
Лунев (Лещук, 79), Маричаль (Скопинцев, 46), Майсторович, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Чавес (Гагнидзе, 84), Карраскаль (Боков, 90+2), Бителло, Гладышев (Макаров, 74), Тюкавин.
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Краснодар –
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров (Гонсалес, 46), Пина, Кастаньо (Черников, 46), Баши (Олусегун, 46), Сперцян (Кривцов, 69), Жоао Виктор (Кобнан Дэвид, 78), Кордоба (Смолов, 90+6).
- Предупреждения:
- Диего Коста (56), Оласа (57), Гонсалес (65), Олусегун (66), Бальбуэна (78).
Кто был нашим соперником в последнем матче сезона , не так уж и важно. Им мог быть кто угодно - это было чисто динамовское поражение.
Краснодар - сильный клуб, но Динамо должно побеждать сегодня. Хочется верить...
Кордоба - отвратительный матч провёл. Могли легко заканчиввать матч с преимуществом в 2-3 мяча.
Акгацев - это его лучший матч. Отстоял на 5+
Тюкавин - много создавал, но не попёрло у него сегодня.
Классный матч был. Обе команды дали много эмоций. Хороший атакующий футбол без автобусов. Вот бы все так играли.