«Краснодар» победил «Динамо» в гостях – 1:0! Жоао Виктор забил, Лунева заменили после стыка с Кордобой

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Андрей Лунев Игорь Лещук Жоао Виктор Сантос онлайны Футбол

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Жоао Виктор открыл счет на 25-й минуте, его гол стал победным. Андрей Лунев получил травму во втором тайме после стыка с Джоном Кордобой и на 79-й минуте был заменен на Игоря Лещука. 

Динамо – Краснодар 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
25 августа, 17:30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 25 Жоао Виктор.
ДинамоЛунев (Лещук, 79), Маричаль (Скопинцев, 46), Майсторович, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Чавес (Гагнидзе, 84), Карраскаль (Боков, 90+2), Бителло, Гладышев (Макаров, 74), Тюкавин.
КраснодарАгкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров (Гонсалес, 46), Пина, Кастаньо (Черников, 46), Баши (Олусегун, 46), Сперцян (Кривцов, 69), Жоао Виктор (Кобнан Дэвид, 78), Кордоба (Смолов, 90+6).
Предупреждения:
Диего Коста (56), Оласа (57), Гонсалес (65), Олусегун (66), Бальбуэна (78).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

206 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чтобы стать первыми, Динамо нужно просто обыграть Краснодар. Знакомый расклад
+63
-2
+61
Кордоба сегодня с Карраскалем соревновались, кто больше из них не использует голевых моментов.
+23
0
+23
Гладышева можно выпускать только против команд полупердива. Который раз просто растворяется на поле. Так-то играют как минимум не хуже Краснодара, но какие-то нелепости, как в решении, так и в исполнении все сводят на нет. Потеря Бителло перед голом Краснодара - как символ этого первого тайма.
+15
0
+15
Ответ Jeksan
А что действительно есть правило одного игрока (полевого) перед воротами и последующей отменой гола из-за офсайда?
По правилам перед игроком атакующей команды должно быть не менее двух игроков противника, неважно, есть среди них вратарь или нет.
+15
-1
+14
Ответ mastersolist
Чтобы стать первыми, Динамо нужно просто обыграть Краснодар. Знакомый расклад
😂😂😂
+13
-1
+12
Гладышев просто не тянет такой уровень, мрак, одни обрезы
+11
0
+11
А что Сперцяну нельзя давать жёлтые карточки, за то что он всех игроков Динамо, хватает за футболки. Да и по ногам тоже, всех подряд лупит. Сперцян уже давно, на удаление заработал.
+14
-4
+10
Лаксальта укладывают в штрафной за руку на землю - Карасёв - можно играть. Казалось бы при чём тут ЗПРФ? )
+16
-7
+9
Карась, конечно, сильно поднасрал динамо. Не удалил Джованни, не дал пенальти на Лаксальте. Короче предрешил для Краснодара победу
+18
-9
+9
Будет хорошая и интересная игра, посмотрим к чему готовы команды, в этом сезоне. Думаю что все болельщики России, тоже с интересом будут смотреть игру этих двух команд. Верится что эта игра, будет не хуже чем вчерашняя игра, Зенита и Спартака. Лишь бы травмы и судьи, не испортитили эту игру. Остальное будет зависеть, от игроков обеих команд.
+13
-4
+9
Ответ mastersolist
Чтобы стать первыми, Динамо нужно просто обыграть Краснодар. Знакомый расклад
Маяк работает!
+13
-5
+8
Вот такие моменты с отмеченными голами показывают, что огромное количество "болельщиков" даже не знают элементарного правила офсайда. Футбол - очень простая игра с минимумом сложных правил. Но даже здесь люди не могут выучить эти простые правила
+8
0
+8
Пишут о какой-то мести со стороны Динамо. Смешно. Мы сами отдали титул в мае Зениту (как и Краснодар за пару туров до этого).
Кто был нашим соперником в последнем матче сезона , не так уж и важно. Им мог быть кто угодно - это было чисто динамовское поражение.
Краснодар - сильный клуб, но Динамо должно побеждать сегодня. Хочется верить...
+7
0
+7
Ответ Jeksan
Поясните с отменой гола. Реально не догоняю где там был офсайд? Либо в первой фазе пас от своего, во второй защитник динамовцев был ближе Кордобы в момент подачи
Во второй фазе был офсайд, потому что перед Кордобой был только один динамовец.
+8
-1
+7
Верим в Динамо! Только победа!
+11
-4
+7
Ответ Iamliam
А че за прикол с отменой гола? Игрок Краснодара же мяч не получил сразу от вратаря, а только после игры динамовца головой. То есть пас вратаря не прошел, а передачу на нападающего Краснодара сделал динамовец.
Забивший головой был в офсайде, так как перед ним был только один игрок "Динамо".
+7
-2
+5
Так в первой фазе мяч попал к Кордобе от головы игрока Динамо, не?
+6
-1
+5
Чуть плечо не оторвали- нет пенальти😂
+10
-5
+5
Фууух, можно выдохнуть.
Кордоба - отвратительный матч провёл. Могли легко заканчиввать матч с преимуществом в 2-3 мяча.
Акгацев - это его лучший матч. Отстоял на 5+
Тюкавин - много создавал, но не попёрло у него сегодня.

Классный матч был. Обе команды дали много эмоций. Хороший атакующий футбол без автобусов. Вот бы все так играли.
+8
-3
+5
Ответ zanuda59
В прошлом сезоне золото разыгрывали, но не случилось. Какое место сейчас авансом будут разыгрывать?
О своем месте задумайся, 6-8! В топ-3 вас больше никогда не будет. Вспоминай времена Бердыева, плачь и пей водку!
+5
0
+5
Удачи бело-голубым.
+8
-3
+5
Кордоба древесина просто, столько шикарных моментов запорол.
+4
0
+4
Ответ pegucka7
При чём тут первая фаза?
При том, что во второй офсайда точно не было
+4
0
+4
Ответ Док Аксель
Кордоба сегодня с Карраскалем соревновались, кто больше из них не использует голевых моментов.
А Тюкавин показывает трюк на который ведутся почти все рос клубы. Один яркий сезон воспитанника - ему поют дифирамбы - делают неприкасаемым в команде - переподписывают на жирный контракт - он перестаёт играть, а иногда и вообще перестаёт даже пытаться. Но Динамо само виновато.
+6
-2
+4
Матч неиспользованных моментов у обеих команд, но у Динамо особенно.
+4
0
+4
Надеюсь, с Андреем всё будет нормально. Здоровья ему.
+3
0
+3
Как-то всё грустно.
+4
-1
+3
Агкацев конечно жесточайше лучший матч провел!!!
+4
-1
+3
Даже Карасев не помог(((
+4
-1
+3
В ЛаЛиге бы поставили пенку за такое)
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий