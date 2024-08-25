Генсек РФС о призыве Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций Кубка: «Тогда нужно перейти в другую конфедерацию. Не помню подобных призывов от «Матч ТВ» в прошлом году»

В РФС ответили на призыв Тины Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций.

Ранее заместитель генерального директора холдинга « » высказалась о расписании трансляций Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. Лига чемпионов решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает».

«Мне кажется, что сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения.

Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию.

В прошлом году подобных призывов от телеканала («Матч ТВ» – Спортс’‘) я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен.

Сейчас с идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», – рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с еврокубками многие встречи начинаются не вечером, а днем.