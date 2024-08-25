Генсек РФС о призыве Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций Кубка: «Тогда нужно перейти в другую конфедерацию. Не помню подобных призывов от «Матч ТВ» в прошлом году»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА телевидение РФС Максим Митрофанов Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Лига конференций УЕФА Футбол

В РФС ответили на призыв Тины Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций.

Ранее заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» высказалась о расписании трансляций Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. Лига чемпионов решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает».

«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения.

Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию.

В прошлом году подобных призывов от телеканала («Матч ТВ» – Спортс’‘) я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен.

Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», – рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с еврокубками многие встречи начинаются не вечером, а днем.

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48 комментариев
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Тину слегка осадили….
Поделом.
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+51
Генсек, где штраф Песьякову за шутку?
+18
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+17
Тина Канделаки и её верблюжья лапка
+18
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Ответ Тиджани Бабангида
Тину слегка осадили…. Поделом.
Осадили обратно под руль….
+25
-9
+16
ЛЧ или Фонбет Кубок России?
Вот это дилемма😀
+14
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+14
ну да, давайте, проводите матчи рос. кубков в 22.00/23.00 мск. это очень удобно для болельщиков 😂
+9
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+9
Испанцы играют на свой кубок во время ЛЧ. Только РФС чего-то боится, наверное, что могут от еврокубков отстранить.
+8
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+8
Ответ Dexter Morgan
А причём тут ЛЧ? Если у Okko ЛЧ. Другие должны ничего не показывать в это время?
На матч-тв могут в это время бильярд показывать. Или дартс. Или что у них там сейчас в тренде. Рейтинги будут одинаково днищенские😐
+8
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+7
В прошлом сезоне еврокубки показывали на Матче, а в этом уже нет. Вот и весь ответ.
+5
0
+5
РФС сама как конфедерация. Можно сделать десяток региональный чемпионатов и проводить Лигу Чемпионов РФС. Раз в 4 года сборные регионов, прошедшие отбор, будут участвовать в Кубке мира РФС.
+6
-2
+4
Ответ Dexter Morgan
Ну они могут и футбол показать. Кубок России вполне может идти когда угодно.
какой кубок России можно показывать в 22.00 летом и 23.00 зимой? кто играет в это время?
о чем вой?
просто на время посмотрите, и все вопросы отпадут сами собой.
я понимаю, что Тина тупая, но вы-то вроде, знаете, в какое время играются еврокубки , или нет?🤦‍♂️
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+4
Ответ ApXuMaHqPuT
ЛЧ или Фонбет Кубок России? Вот это дилемма😀
А причём тут ЛЧ? Если у Okko ЛЧ. Другие должны ничего не показывать в это время?
+8
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+4
Ответ укротитель троллей
то есть в остальной Европе ставят время как хотят, а нам надо подстраиваться , интересно
Никто не ставит время матчей кубка как хочет. Страны участвующие в еврокубках обязаны не проводить внутренние матчи в одно время с лч/ле
+5
-2
+3
Ответ укротитель троллей
конечно конечно , в прошлом сезоне постоянно наблюдал матчи из еврочемпов во время ЛЧ
Пример будет ?
+2
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+2
Ответ donatodonatore
Сколько уже можно лизать УЕФА? Они нас в упор не видят на международной арене ещё лет 5 минимум.
Лизать - это соблюдать закон?
+2
0
+2
Ответ donatodonatore
Сколько уже можно лизать УЕФА? Они нас в упор не видят на международной арене ещё лет 5 минимум.
Ты из какой партии.?)
+3
-1
+2
Я извиняюсь, а что сделает нам УЕФА за то, что будут проводить матчи параллельно с матчами ЛЧ/ЛЕ?
Отстранит от еврокубков?
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В прошлом сезоне много матчей играли в одно время с лч. в 22 часа в частности играл Мс матч чемпионата. Никто этого не запретил. и Лч начинается в 20 часов,придется играть кубок в 18 по мск. Что очень не удобно людям,которые в будний день работают
+1
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Ответ korysh
да причем тут даже позиция УЕФА. Просто можно сказать честно, что если матч кубка России будет играться в одно время с матчем ЛЧ, то никто не будет смотреть этот кубок, тем более ничего не значащий особо групповой этап этого самого кубка. То есть от такой принципиальной позиции больше пострадает не УЕФА, а сам же РФС.
В результате пострадает и Okko и РФС. Все пойдут на Okko, и обрушат его. А на Матч-ТВ , даже текстовой репортаж провести не смогут.
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Ответ ApXuMaHqPuT
ЛЧ или Фонбет Кубок России? Вот это дилемма😀
Если мы начнём показывать кубки России в слотах Еврокубков, то товарищеских матчей не будет. Проблема в том, что санкций за нарушение телевизионных правил не предусмотрено. Но есть вариант, что могут запретить сотрудничать УЕФА с Россией.
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Ответ Любезный Коссутий
какой кубок России можно показывать в 22.00 летом и 23.00 зимой? кто играет в это время? о чем вой? просто на время посмотрите, и все вопросы отпадут сами собой. я понимаю, что Тина тупая, но вы-то вроде, знаете, в какое время играются еврокубки , или нет?🤦‍♂️
несколько игр ЛЧ проходит в 20:00
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Ответ Dexter Morgan
А причём тут ЛЧ? Если у Okko ЛЧ. Другие должны ничего не показывать в это время?
Ну как бы да) У остальных и так не много событий, а если их еще показывать, когда никто смотреть не будет, то им как бы побарабану, т.к. рейтинги их не интересуют и они от них не зависят. Поэтому речь тут не о показе, а об очном посещении матчей, если Тина не совсем еще того.
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Ответ ApXuMaHqPuT
ЛЧ или Фонбет Кубок России? Вот это дилемма😀
И что там смотреть без наших клубов?
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Ответ Anton Abramov
В прошлом сезоне много матчей играли в одно время с лч. в 22 часа в частности играл Мс матч чемпионата. Никто этого не запретил. и Лч начинается в 20 часов,придется играть кубок в 18 по мск. Что очень не удобно людям,которые в будний день работают
вот и я о том же
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Митрофанвшка ещё мечтает об 1/4 ЛЧ, где ему уже не быть никогда(((
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Ответ Макс Y-O-Y
Пример будет ?
спецом в этом году тебе скринов наделаю ))
там ниже коммент про это же от
riverman1980 и от Anton Abramov
мы наверное сговорились ))
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Ответ atomio
Осадили обратно под руль….
Призвали начать делать
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Палка о двух концах с точки зрения рейтингов трансляций в пику ЛЧ.
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Тина🤡
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Выслушай женщину и сделай наоборот
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