Генсек РФС о призыве Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций Кубка: «Тогда нужно перейти в другую конфедерацию. Не помню подобных призывов от «Матч ТВ» в прошлом году»
В РФС ответили на призыв Тины Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций.
Ранее заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» высказалась о расписании трансляций Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. Лига чемпионов решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает».
«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения.
Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию.
В прошлом году подобных призывов от телеканала («Матч ТВ» – Спортс’‘) я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен.
Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», – рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Напомним, большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с еврокубками многие встречи начинаются не вечером, а днем.
Поделом.
Вот это дилемма😀
о чем вой?
просто на время посмотрите, и все вопросы отпадут сами собой.
я понимаю, что Тина тупая, но вы-то вроде, знаете, в какое время играются еврокубки , или нет?🤦♂️
Отстранит от еврокубков?
там ниже коммент про это же от
riverman1980 и от Anton Abramov
мы наверное сговорились ))