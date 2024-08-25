Захара Петрова вновь лишили золота на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира. Ранее ему вернули награду

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России чемпионат мира Сергей Тарновский Захар Петров Гребля

Захар Петров вновь лишен золота в заезде на 500 м в каноэ-одиночках на ЧМ.

Российский каноист перевернулся возле финиша, при этом лодка Петрова пересекла черту первой. Результат Петрова не засчитали – первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы. 

Российская команда подала протест на результаты заезда. После пересмотра повтора Петрову присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. 

UPD: Первоначальный результат вернули, победителем признан Тарновский.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Узбекистане. Российские гребцы выступают в нейтральном статусе.

Наш гребец выиграл чемпионат мира, но победу забрали – он перевернулся на финише!

68 комментариев
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Ответ Святослав Федорович
Ну и правильно. Финиш по носу лодки, а она пересекла первой, поэтому, думаю, верное решение
Финиш по носу каноэ со спортсменом, видимо, в этот момент он еще не полностью вывалился.
+33
-2
+31
Ответ maximus388
Финиш по носу каноэ со спортсменом, видимо, в этот момент он еще не полностью вывалился.
Именно так. На финише часть спортсмена оставалась в лодке 😁
+26
0
+26
Ну и правильно. Финиш по носу лодки, а она пересекла первой, поэтому, думаю, верное решение
+28
-11
+17
Ответ Сергей Лепехин
Интересно... На чемпионат мира выступают, а на ОИ нельзя
Он выступал на ОИ дурилка.
+19
-3
+16
Часть команды - часть корабля!
+17
-1
+16
Предлагаю лодку Захара наградить. На пьедестале ее будет держать Петров.
+13
-1
+12
Протест скорее справедливый, Захар же не финишировал - финишировала его лодка, а он сам спокойно плавал до линии финишных буйков, пока его не подобрала судейская лодка. Финишную черту наверное должны полностью пересечь и каноэ, и спортсмен, кто разбираетесь, просветите)
+9
0
+9
Лодке будет выдан приз зрительских симпатий )
+8
-1
+7
Ответ Тов.Ротэнберг
Где видос посмотреть?
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&list=RDEMt6MUSQI0t_Ts2EDUDWGRhQ&start_radio=1
+6
0
+6
До итогового решения…
Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов уже пенял на политику: «Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным».

Опять заговоры у нас. То напасть на нас хотели, то упасть мы не успели.
+16
-10
+6
Всё правильно, поздравления чемпиону !
+10
-4
+6
В шаге был от "никчемного спортсмена", а теперь чемпион мира! Крутое золото!
+10
-5
+5
Что за дичь? Опять лишили золота
+6
-1
+5
Ответ Александр Иванов
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&list=RDEMt6MUSQI0t_Ts2EDUDWGRhQ&start_radio=1
СПАСИБО!!!
+4
0
+4
ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
Молодец Захар !
+12
-8
+4
Ответ Вася Обломов
А вы говорите кругом заговор против наших спортсменов
Только недалекие так говорят
+7
-4
+3
Ответ Святослав Федорович
Ну и правильно. Финиш по носу лодки, а она пересекла первой, поэтому, думаю, верное решение
Погуглите прежде чем писать.Финиш не по носу считается.Еще плюсуют же.
+3
0
+3
Надо выдать два золота
+3
0
+3
Шапито
+3
0
+3
Ещё обратно заберут,вот увидите))
+7
-4
+3
Я тоже всегда именно так финиширую в каноэ, как Захар сейчас. Но чемпионом так и не стал (
+4
-1
+3
Ответ dalmolchun
Держи в курсе, когда эти медали вернут) 2002 Солт-Лейк-Сити Ольга Данилова  Россия Золото Лыжные гонки, гонка преследования 2002 Солт-Лейк-Сити Ольга Данилова  Россия Серебро Лыжные гонки, гонка на 10 км 2002 Солт-Лейк-Сити Лариса Лазутина  Россия Золото Лыжные гонки, гонка на 30 км 2002 Солт-Лейк-Сити Лариса Лазутина  Россия Серебро Лыжные гонки, гонка на 15 км 2002 Солт-Лейк-Сити Лариса Лазутина  Россия Серебро Лыжные гонки, гонка преследования 2004 Афины Ирина Коржаненко  Россия Золото Лёгкая атлетика, толкание ядра 2004 Афины Светлана Кривелёва  Россия Бронза Лёгкая атлетика, толкание ядра 2004 Афины Олег Перепечёнов  Россия Бронза Тяжёлая атлетика, до 77 кг 2006 Турин Ольга Пылёва  Россия Серебро Биатлон, гонка на 15 км 2008 Пекин Мария Абакумова  Россия Серебро Лёгкая атлетика, метание копья 2008 Пекин Хаджимурат Аккаев  Россия Бронза Тяжёлая атлетика, до 94 кг 2008 Пекин Денис Алексеев  Россия Бронза Лёгкая атлетика, эстафета 4×400 м 2008 Пекин Хасан Бароев  Россия Серебро Греко-римская борьба, до 120 кг 2008 Пекин Екатерина Волкова  Россия Бронза Лёгкая атлетика, 3000 метров с/п 2008 Пекин Надежда Евстюхина  Россия Бронза Тяжёлая атлетика, до 75 кг 2008 Пекин Анастасия Капачинская  Россия Серебро Лёгкая атлетика, эстафета 4×400 м 2008 Пекин Дмитрий Лапиков  Россия Бронза Тяжёлая атлетика, до 105 кг 2008 Пекин Татьяна Фирова  Россия Серебро Лёгкая атлетика, эстафета 4×100 м 2008 Пекин Юлия Чермошанская  Россия Серебро Лёгкая атлетика, эстафета 4×100 м 2008 Пекин Анна Чичерова  Россия Бронза Лёгкая атлетика, прыжки в высоту 2008 Пекин Марина Шаинова  Россия Серебро Тяжёлая атлетика, до 58 кг 2012 Лондон Апти Аухадов  Россия Серебро Тяжёлая атлетика, до 85 кг 2012 Лондон Наталья Заболотная  Россия Серебро Тяжёлая атлетика, до 75 кг 2012 Лондон Юлия Зарипова  Россия Золото Лёгкая атлетика, 3000 метров с/п 2012 Лондон Александр Иванов  Россия Серебро Тяжёлая атлетика, до 94 кг 2012 Лондон Ольга Каниськина  Россия Серебро Лёгкая атлетика, ходьба 2012 Лондон Сергей Кирдяпкин  Россия Золото Лёгкая атлетика, ходьба 50 км 2012 Лондон Евгения Колодко  Россия Серебро Лёгкая атлетика, толкание ядра 2012 Лондон Татьяна Лысенко  Россия Золото Лёгкая атлетика, метание молота 2012 Лондон Дарья Пищальникова  Россия Серебро Лёгкая атлетика, метание диска 2016 Рио-де-Жанейро Михаил Алоян  Россия Серебро Бокс, до 52 кг
Зачем тут этот список допингеров ?
+6
-4
+2
Золото Шредингера какое-то
+3
-1
+2
Там Казарцев с Бобровским что ли решения принисают?
+4
-3
+1
А вы говорите кругом заговор против наших спортсменов
+7
-6
+1
Ответ vova123456
На самом деле это не главный аргумент, судьи смотрели прикасался ли Петров к лодке когда она пересекла финиш или он уже был полностью в воде на тот момент. Да и всё равно молдованин должен быть доволен, ведь на Олимпиаде именно он обогнал Петрова и занял 3 место, а Петров без медалей ушёл.
Где видос посмотреть?
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0
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А если бы был из другой страны...)
+10
-9
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Ура!
+1
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россия молдова узбекистан гребля на байдарках и каноэ....
+1
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Что с судьями?! Потом молдаванин подал протест и решили в его пользу?
Судей на мыло- такое моё решение))
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