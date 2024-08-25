Захара Петрова вновь лишили золота на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира. Ранее ему вернули награду
Захар Петров вновь лишен золота в заезде на 500 м в каноэ-одиночках на ЧМ.
Российский каноист перевернулся возле финиша, при этом лодка Петрова пересекла черту первой. Результат Петрова не засчитали – первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы.
Российская команда подала протест на результаты заезда. После пересмотра повтора Петрову присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки.
UPD: Первоначальный результат вернули, победителем признан Тарновский.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Узбекистане. Российские гребцы выступают в нейтральном статусе.
Наш гребец выиграл чемпионат мира, но победу забрали – он перевернулся на финише!
Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов уже пенял на политику: «Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным».
Опять заговоры у нас. То напасть на нас хотели, то упасть мы не успели.
Молодец Захар !
Судей на мыло- такое моё решение))