Захара Петрова вновь лишили золота на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира. Ранее ему вернули награду

Захар Петров вновь лишен золота в заезде на 500 м в каноэ-одиночках на ЧМ.

Российский каноист перевернулся возле финиша, при этом лодка Петрова пересекла черту первой. Результат Петрова не засчитали – первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы.

Российская команда подала протест на результаты заезда. После пересмотра повтора Петрову присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки.

UPD: Первоначальный результат вернули, победителем признан Тарновский.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Узбекистане. Российские гребцы выступают в нейтральном статусе.

Наш гребец выиграл чемпионат мира, но победу забрали – он перевернулся на финише!