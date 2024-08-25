У Эндрика гол в 1-м официальном матче за «Реал». Бразилец забил «Вальядолиду» на 96-й через 10 минут после выхода на замену

Эндрик забил в дебютном матче за «Реал».

18-летний форвард, присоединившийся к мадридскому клубу этим летом, отличился на 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча с « » (3:0) во 2-м туре .

вышел на поле на 86-й минуте, заменив . Бразилец дебютировал за « » в официальных матчах.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.