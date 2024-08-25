У Эндрика гол в 1-м официальном матче за «Реал». Бразилец забил «Вальядолиду» на 96-й через 10 минут после выхода на замену

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Эндрик забил в дебютном матче за «Реал».

18-летний форвард, присоединившийся к мадридскому клубу этим летом, отличился на 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча с «Вальядолидом» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.

Эндрик вышел на поле на 86-й минуте, заменив Килиана Мбаппе. Бразилец дебютировал за «Реал» в официальных матчах.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

74 комментария
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Вот форвард, вот это настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
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Эндрик — самый молодой автор гола в истории «Мадрида» среди иностранных игроков.
Он отличился за клуб в возрасте 18 лет и 35 дней.
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Вспомнилось когда приходил Азар , казался суперзвездой , которого иногда будет заменять Винисиус . Но сложилось так что Вини начал блистать , а первый поблек . По сегодняшнему матчу сложилось такое же впечатление по Мбаппе и Эндрику
+58
-4
+54
Ответ Zemanuha
Эндрик — самый молодой автор гола в истории «Мадрида» среди иностранных игроков. Он отличился за клуб в возрасте 18 лет и 35 дней.
Баян конешно ,но он самый молодой игрок Реал Мадрида забивший гол в одном чемпионате с17 летним Ямалем
+58
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+52
Бобби Чарльтон показал зумерам, как по воротам бить надо
+51
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Ответ aslan1994aa@icloud.com
Комментарий скрыт
Юрий Лоза*
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Он не просто Вальядолиду забил, он Мбаппе между ног пробросил.
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+19
Эндрик молодцом. Отличный дебют. Но как же прекрасен Браим. Гюлер молодец, но в следующих матчах нужно Браима выпускать. Какой же он бистяра всё-таки.
+21
-2
+19
Ответ Мадридский тролль
Вот форвард, вот это настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Надо было два раза написать
+19
-1
+18
Ответ Mick Jagger
Вспомнилось когда приходил Азар , казался суперзвездой , которого иногда будет заменять Винисиус . Но сложилось так что Вини начал блистать , а первый поблек . По сегодняшнему матчу сложилось такое же впечатление по Мбаппе и Эндрику
Мбаппе вообще не впечатляет(мягко говор ) на острие, надо пробовать его на фланге.
+11
-3
+8
Ответ Гекдениз Кардениз
Баян конешно ,но он самый молодой игрок Реал Мадрида забивший гол в одном чемпионате с17 летним Ямалем
Ямаль - самый молодой игрок, при котором дебютировал и забивал Эндрик?
Но и Эндрик самый молодой иностранный игрок, который забивал при Ямале. Короче, где-то неподалёку от Бернабеу должна образоваться точка сингулярности)
P.s. Образуется, если и Эндрик, и Ламин забьют в Классико)
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+8
хороший дебют, надеюсь будет приносить пользу уже в этом году
+8
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С почином, талант!💪🇧🇷
+9
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Ответ Мадридский тролль
Вот форвард, вот это настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Для полноты ощущений, конечно, нужно было написать это 2 раза...
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Ответ FRM
Что за камень этот Эндрик
Бобби Чарльтон)
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Эндрик,с почином!
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Ответ Рашпель793
Эндрик молодцом. Отличный дебют. Но как же прекрасен Браим. Гюлер молодец, но в следующих матчах нужно Браима выпускать. Какой же он бистяра всё-таки.
Гюлер прекрасен - его проблема только в том, что он не может заменить Джуда. Не потому что плох, и даже не хуже - просто он совсем другой. Арда не даёт должного объема (хотя старался, первый раз вижу Гюлера таким активным в прессинге и отборе), сваливается по флангам, зато очень круто чувствует момент и отдаёт пас - но тут другая проблема, партнёры под него не сыграны и его не понимают. Второе гораздо хуже, чем первое. Найти место Гюлеру можно, а вот как наигрывать состав под двух диаметрально разных игроков-конкурентов - вопрос.
+4
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Ответ Даулет Сарсенбин
Надо было два раза написать
🥹
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У парня динамит в ногах!
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Все в запасе состава реала такие джокеры, гюлер, браим и вот и эндрик, хотя они бы играли в любом топ клубе, но предпочитают быть джокерами лучшего клуба мира
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Ответ BurBon
Ну после одной игры зм ему еще вручи.
он же не Месси ))
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Гол конечно вратарский , но пробил Эндрик очень хлестко, причем с не рабочей ноги. Для 18 летних жнцов столь поставленный удар - это редкость
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Ответ Нефанатик
Мбаппе всегда говорил что не любит играть в центре. Зачем иметь в составе лучшего игрока мира, если ему не дают играть на родной позиции?
Будет играть там, куда поставят. Выбирать позицию и качать права он мог, если бы перешел в Мадрид в 2017 или даже 2022
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В след матче поставил бы Бобби в старт, вместо пижона9 на месте Анчи
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Ответ Mick Jagger
Вспомнилось когда приходил Азар , казался суперзвездой , которого иногда будет заменять Винисиус . Но сложилось так что Вини начал блистать , а первый поблек . По сегодняшнему матчу сложилось такое же впечатление по Мбаппе и Эндрику
Смотрели матч? Неужели за 10 минут произвел впечатление?
+2
-1
+1
Ответ alirealya
Мбаппе вообще не впечатляет(мягко говор ) на острие, надо пробовать его на фланге.
Так он половину матча провисел на флангах
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Ответ Real2020
Кто нибудь скажет где роке
Роке тоже забивал за Барсу
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Какое трио чёткое вырисовывается Винисиус-Эндрик-Родриго
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Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
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Вывод после матча в старте вместо Мбаппе и Родриго, нужны Браим и Эндрик
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