У Эндрика гол в 1-м официальном матче за «Реал». Бразилец забил «Вальядолиду» на 96-й через 10 минут после выхода на замену
Эндрик забил в дебютном матче за «Реал».
18-летний форвард, присоединившийся к мадридскому клубу этим летом, отличился на 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте матча с «Вальядолидом» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.
Эндрик вышел на поле на 86-й минуте, заменив Килиана Мбаппе. Бразилец дебютировал за «Реал» в официальных матчах.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Он отличился за клуб в возрасте 18 лет и 35 дней.
Но и Эндрик самый молодой иностранный игрок, который забивал при Ямале. Короче, где-то неподалёку от Бернабеу должна образоваться точка сингулярности)
P.s. Образуется, если и Эндрик, и Ламин забьют в Классико)