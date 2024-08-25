Турнир имени Пучкова. СКА обыграл «Ак Барс» по буллитам, «Северсталь» забила 7 голов «Куньлуню»
В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Николая Пучкова.
«Северсталь» – «Куньлунь» – 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)
1:0 – 11 Иванов (Кручинин, Подшивалов)
1:1 – 13 Локхарт (Вуд, Остин Вон)
2:1 – 14 Авраменко (Авраменко)
2:2 – 16 Локхарт (Тайлер Вон, Остин Вон)
3:2 – 22 Давыдов (Квочко, Пьянов)
3:3 – 30 Юрчо (Уилки, Меркли)
4:3 – 36 Пьянов (Давыдов, Кручинин)
5:3 – 39 Марин (Давыдов, Аймурзин)
6:3 – 46 Никитин (Подшивалов)
7:3 – 50 Давыдов (Пьянов, Квочко)
СКА – «Ак Барс» – 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 13 Терехов (Галимов, Лямкин)
0:2 – 19 Яшкин (Семенов)
1:2 – 30 Зыков (Хайруллин)
2:2 – 40 Зыков (Грицюк, Глотов)
3:2 – 48 Глотов (Зайцев)
3:3 – 54 Коршков (Петан, Юдин)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Ак Барс» – 5 очка (3 матча), СКА – 4 (2), «Северсталь» – 2 (2), Россия U23 – 2 (2), «Куньлунь» – 2 (3), «Сочи» – 1 (2).
ЗЫ команда хорошая, освежили кровь. хорошо смотрелись, безусловно плюс, что не продлили ветеранов. Как балласт скинули
Командам спасибо за игру.
Как решето всё пропускает....
Надо молодых ( Ахтяма с Мифтахом) по скорее прокачивать в этом направлениии!!!☝️
Тут не в непонимании дело, а в обычном вранье. Так как по штрафным минутам счет 10-14. Непринципиальная разница. Да Ак Барс еще и больше минуты 5 на 3 играл. Вот так вот СКА "не удаляют"
Но на данный момент он сыграл не очень....
P.s
Во первых я не вижу где там вторая половина вопроса?
Во вторых там и первой нету....?
В третьих я говорю все стареют с каждым годом!!
Поэтому нужно натаскивать молодёжь