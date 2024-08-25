Турнир имени Пучкова. СКА обыграл «Ак Барс» по буллитам, «Северсталь» забила 7 голов «Куньлуню»

Теги Ак Барс Северсталь СКА результаты матчей Турнир имени Пучкова Куньлунь Ред Стар Хоккей

В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Николая Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова

«Северсталь» – «Куньлунь» – 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

1:0 – 11 Иванов (Кручинин, Подшивалов)

1:1 – 13 Локхарт (Вуд, Остин Вон)

2:1 – 14 Авраменко (Авраменко)

2:2 – 16 Локхарт (Тайлер Вон, Остин Вон)

3:2 – 22 Давыдов (Квочко, Пьянов)

3:3 – 30  Юрчо (Уилки, Меркли)

4:3 – 36 Пьянов (Давыдов, Кручинин)

5:3 – 39  Марин (Давыдов, Аймурзин)

6:3 – 46 Никитин (Подшивалов)

7:3 – 50 Давыдов (Пьянов, Квочко)

СКА – «Ак Барс» –  4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 13 Терехов (Галимов, Лямкин)

0:2 – 19 Яшкин (Семенов)

1:2 – 30 Зыков (Хайруллин)

2:2 – 40 Зыков (Грицюк, Глотов)

3:2 – 48 Глотов (Зайцев)

3:3 – 54 Коршков (Петан, Юдин)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Ак Барс» – 5 очка (3 матча), СКА – 4 (2), «Северсталь» – 2 (2), Россия U23 – 2 (2), «Куньлунь» – 2 (3), «Сочи» – 1 (2).

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35 комментариев
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За Ак Барс 🙏🙏🙏
+29
-6
+23
Нормально Ак Барс играет, скорость и мышление по сравнению с прошлогодним ватокатом заметно лучше стали
+11
0
+11
Барсы молодцы, сегодня другой хоккей показывают.
+7
-1
+6
Ответ Илья Муромец
Биляш совсем не булитный игрок!!!! Как решето всё пропускает.... Надо молодых ( Ахтяма с Мифтахом) по скорее прокачивать в этом направлениии!!!☝️
В игре то нормально подтаскивал
+6
0
+6
Ответ MaaRek
Нормально Ак Барс играет, скорость и мышление по сравнению с прошлогодним ватокатом заметно лучше стали
Предсезонка Минска и Ак Барса наглядно продемонстрировала, что Шипачев действительно медленный)
+7
-1
+6
Анвар говорил, что много удаляемся, типа поработаем. Толку едва, опять привезли себе удаления, пропустили в меньшинстве.
ЗЫ команда хорошая, освежили кровь. хорошо смотрелись, безусловно плюс, что не продлили ветеранов. Как балласт скинули
+7
-1
+6
Игра сегодня понравилась, было интересно.
Командам спасибо за игру.
+7
-1
+6
Ответ Илья Муромец
Биляш совсем не булитный игрок!!!! Как решето всё пропускает.... Надо молодых ( Ахтяма с Мифтахом) по скорее прокачивать в этом направлениии!!!☝️
Ахтямов же уехал, а Мифтахов в прошлом сезоне на булиты уступал место Биляшу.
+5
-1
+4
Ответ Александр Кудрявцев
За Ак Барс 🙏🙏🙏
🤝✊
+6
-2
+4
Глотов как ракета забил решающий
+7
-3
+4
Семёнов классный буллит забил
+4
0
+4
Ответ Илья Муромец
Что именно не правда?
Тимур в прошлых сезонах один из лучших вратарей при булитах был.Нельзя все забывать из-за одной серии.
+5
-2
+3
Буллиты наркота лютый трэш
+4
-2
+2
Ответ Рузалия Лакербая
Не правда.Но одно понять не могу почему СКА не удаляли или они святые без нарушений играют.
Что именно не правда?
+2
0
+2
А у Кузи с Яшкиным конфликт что ли какой-то? А какой вообще между ними может быть конфликт? Че он уехал и руки не пожал?
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Ответ Диандерталец
А у Кузи с Яшкиным конфликт что ли какой-то? А какой вообще между ними может быть конфликт? Че он уехал и руки не пожал?
Тоже не понял
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Ответ newyork13
Буллиты наркота лютый трэш
Кузя вообще никакой. Зачем он им сдался, вопрос, ему место на лавке пока. А старые жгут- Глотов, Зыков. Воробей припахивал классно.
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Биляш совсем не булитный игрок!!!!
Как решето всё пропускает....
Надо молодых ( Ахтяма с Мифтахом) по скорее прокачивать в этом направлениии!!!☝️
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Ответ Илья Муромец
Ключевое слово "был" ! Радики, Шыпы,Каги,Войновы....тоже когда то были лучшими.....
А вторую половину моего вопроса ответить не хотите?
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Ответ Рузалия Лакербая
Не правда.Но одно понять не могу почему СКА не удаляли или они святые без нарушений играют.
"Но одно понять не могу почему СКА не удаляли"

Тут не в непонимании дело, а в обычном вранье. Так как по штрафным минутам счет 10-14. Непринципиальная разница. Да Ак Барс еще и больше минуты 5 на 3 играл. Вот так вот СКА "не удаляют"
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Предсезонка. Плот, ну смысл так бить.
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Ответ dmitrii zukov
Семёнов классный буллит забил
👍👍👍
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Ответ artistry
Глотов как ракета забил решающий
Вася сегодня MVP , тут спору нет
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Ответ Илья Муромец
Биляш совсем не булитный игрок!!!! Как решето всё пропускает.... Надо молодых ( Ахтяма с Мифтахом) по скорее прокачивать в этом направлениии!!!☝️
Не правда.Но одно понять не могу почему СКА не удаляли или они святые без нарушений играют.
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Ответ Рузалия Лакербая
А вторую половину моего вопроса ответить не хотите?
Я не говорю что он плохой кипер!
Но на данный момент он сыграл не очень....
P.s
Во первых я не вижу где там вторая половина вопроса?
Во вторых там и первой нету....?
В третьих я говорю все стареют с каждым годом!!
Поэтому нужно натаскивать молодёжь
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Ответ S 14
Тоже не понял
В Вашингтоне одно время играли вместе. Все может быть
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По ходу матч договарной основное время ничья, дальше по булитам тут уже зависит от враторей
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Россией U23 тоже Ромка руководит?
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Ак Барс – 5 очка? спортс некультурный?
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Толчинский буллит мне понравился
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