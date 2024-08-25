Феликс забил в 1-й игре после возвращения в «Челси». Хавбек вышел на замену во 2-м тайме матча с «Вулвс»
Жоау Феликс забил в первом матче после возвращения в «Челси».
Португалец отличился после передачи Педру Нету на 80-й минуте матча против «Вулверхэмптона» (6:2) во 2-м туре АПЛ.
Феликс вышел на замену на 68-й минуте матча вместо Николаса Джексона. Португалец вышел на поле в составе «Челси» впервые после возвращения в клуб – ранее он выступал за «синих» на правах аренды в сезоне-2022/23.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нужно было порваться при 2:6 за 10 минут до конца.
Его для u-23 на 6 лет подписали, что ли?
Он пришёл четыре дня назад, вышел на замену, вообще в первый раз с прошлого сезона на поле оказался, забил гол, закрыл вообще какие-либо вопросы по результату.
Чего вам надо то?
Челси бы выиграл матч, безусловно.
Он забил сразу же после этого.
Ну и хорошо, ну и молодец.
Вот бы ещё Феликс за ним сбегал, бездельник.