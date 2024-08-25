Феликс забил в 1-й игре после возвращения в «Челси». Хавбек вышел на замену во 2-м тайме матча с «Вулвс»

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Жоау Феликс Педру Нету Николас Джексон Футбол

Жоау Феликс забил в первом матче после возвращения в «Челси».

Португалец отличился после передачи Педру Нету на 80-й минуте матча против «Вулверхэмптона» (6:2) во 2-м туре АПЛ.

Феликс вышел на замену на 68-й минуте матча вместо Николаса Джексона. Португалец вышел на поле в составе «Челси» впервые после возвращения в клуб – ранее он выступал за «синих» на правах аренды в сезоне-2022/23.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Noken
После гола сразу же растворился на поле и стал типичной вялой версией себя. Его запала хватает на десяток минут, серьезно, я еще во время его аренды это заметил.
Действительно.
Нужно было порваться при 2:6 за 10 минут до конца.
+73
-3
+70
Кто бы мог подумать что Мадуэка, Джексон и Феликс вместе наберут 6 результативных действий в одном матче АПЛ.Мудрику пора паковать чемоданы
+43
-3
+40
Не фанат феликса , но он после аренды в Челси ушел поиграть в барсу , вернулся , и умудрился забить гол быстрее маунта с тех пор как они играли вместе в Челси
+20
-1
+19
Ответ Noken
Попытка уйти в крайность не аргумент. Феликс не основной игрок, которому дали время поиграть с замены. То есть, по идее, отличный шанс для него показать чего стоит, да еще и противник позволяет. Забив единожды португез полностью сдулся! Он забил на футбол, нехотя запарывая моменты, которые при такой игре шли и шли. Вопрос: нужен ли чел с менталкой отбывателя номера за такие деньги?
Не основной игрок?
Его для u-23 на 6 лет подписали, что ли?

Он пришёл четыре дня назад, вышел на замену, вообще в первый раз с прошлого сезона на поле оказался, забил гол, закрыл вообще какие-либо вопросы по результату.

Чего вам надо то?
+8
-1
+7
После гола сразу же растворился на поле и стал типичной вялой версией себя. Его запала хватает на десяток минут, серьезно, я еще во время его аренды это заметил.
+25
-19
+6
Ответ Rio de Janeiro
Кто бы мог подумать что Мадуэка, Джексон и Феликс вместе наберут 6 результативных действий в одном матче АПЛ.Мудрику пора паковать чемоданы
Теперь жди беды во следующих 10 матчей.
+5
-2
+3
боехли всех переиграл
+2
0
+2
Так это типичный Феликс. Когда есть какой то эмоциональный фон(первые игры или против Атлетико) то он заметен, если нет, то и на поле ещё считай не найдёшь. Его имя синоним нестабильности.
+2
-1
+1
ну наконец-то! давай, Феликс, начни уже играть!
+1
0
+1
Все такой же лентяй, но в одном- двух моментах был неплох. В любом случае, с почином!Молодец!
+3
-2
+1
5 голов до Галлахера.
+2
-2
0
👍
0
0
0
Феликс по моему каждый год хорошо начинает сехонсно уже к середине сдувается
+2
-2
0
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Не основной игрок? Его для u-23 на 6 лет подписали, что ли? Он пришёл четыре дня назад, вышел на замену, вообще в первый раз с прошлого сезона на поле оказался, забил гол, закрыл вообще какие-либо вопросы по результату. Чего вам надо то?
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Этот нервяк начался бы, если бы гол Лемина состоялся.
Челси бы выиграл матч, безусловно.

Он забил сразу же после этого.
Ну и хорошо, ну и молодец.
+1
-1
0
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Не основной игрок? Его для u-23 на 6 лет подписали, что ли? Он пришёл четыре дня назад, вышел на замену, вообще в первый раз с прошлого сезона на поле оказался, забил гол, закрыл вообще какие-либо вопросы по результату. Чего вам надо то?
Пивка бы
0
0
0
Ответ Ванька-Манька
Пивка бы
Согласен.
Вот бы ещё Феликс за ним сбегал, бездельник.
0
0
0
Ещё Оскара пусть вернут из Лиги Китая
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий