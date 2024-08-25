Феликс забил в 1-й игре после возвращения в «Челси». Хавбек вышел на замену во 2-м тайме матча с «Вулвс»

Жоау Феликс забил в первом матче после возвращения в «Челси».

Португалец отличился после передачи на 80-й минуте матча против « » (6:2) во 2-м туре .

вышел на замену на 68-й минуте матча вместо Николаса Джексона. Португалец вышел на поле в составе « » впервые после возвращения в клуб – ранее он выступал за «синих» на правах аренды в сезоне-2022/23.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.