Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

Завершилась 15-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Нидерландов.

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Норрис закрепился в статусе главного конкурента Ферстаппена – снова стартует первым

Зандворт

25 августа 2024 года

Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 72 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896

3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137

6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542

7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599

9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг

17. Юки Цунода («РБ») +1 круг

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

19. Валттери Боттас («Заубер») +2 круга

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2 круга

Норрис взял поул и разбил Ферстаппена на глазах у «оранжевой армии» Макса