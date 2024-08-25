Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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Завершилась 15-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Нидерландов.

За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:

Норрис закрепился в статусе главного конкурента Ферстаппена – снова стартует первым

Зандворт
25 августа 2024 года
Гонка
 
1. Ландо Норрис («Макларен») – 72 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896
3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137
6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542
7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599
9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
17. Юки Цунода («РБ») +1 круг
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
19. Валттери Боттас («Заубер») +2 круга
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2 круга
 

Норрис взял поул и разбил Ферстаппена на глазах у «оранжевой армии» Макса

587 комментариев
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Лучший круг на убитом харде. Превозмог превозмогателя.
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По мне так Леклер пилот дня. Держать более мощную машину сзади без ошибок и на более старых шинах эт достойно
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Очередной гениальный старт Норриса
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Если Леклер доедет до подиума, то он гонщик дня. Отличный андеркат и хорошее пилотирование.
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Леклера с подиумом! Сдержал быстрый Мак позади и классно поработал с шинами, Сайнс тоже хорошо прорвался, гонка удалась!
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Ну не знаю насчет Ландо как гонщика дня. Леклер сделал гораздо больше
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Надеюсь, эту унылую трассу не будут со Спа чередовать и уберут окончательно. В Монако хоть напряжение постоянное, что кто-то ошибется, а тут надежды на что-то интересное нет.
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Знаешь чувство, будто забуксовал.
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Ответ orangevirus
Албона и Хэмильтона наказали, а хулиганство Макса в практике3 проигнорировали. А все "потому, что он не британский гонщик" :-)
все "потому, что он это Гран-при Нидерландов". Дома наказывать низзя.
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Феррари, Шарль и Карлос сегодня проделали какую-то невероятную работу! Где-то даже сродни подвигу. Молодцы! Есть небольшая надежда на будущее
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тяжело тапку без самовоза…
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Леклер гонщик дня
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ботас второй красавчик)))
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Сарджент конечно талантище- разбил машину еще до квалификации, но при этом опередил двоих на стартовой решетке
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В данной ситуации Леклер сделал максимум максимума
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Думал, что Марк Уэббер - главный специалист в формуле-1 по стартам назад, но Норрис превзошёл учителя.
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Рассел на трассе какой то днарь. Между ним и Хэмом прямо сейчас всего 8 секунд, и это при огромной потере времени при обгонах Хэма. Похоже он простой квалифаер, в гонках он и близко не тянет против Хэма. Теперь я понимаю желание Вольфа заполучить Ферстаппена.
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Нужно расширять очковую зону, ну другая уже надежность в Ф1. Там такая борьба крутая идет за 0 очков
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Хорнер!Ньюи!-где скорость?
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Фуры норм, выжали идеально, гонка в плюс.
Маки страховщики те ещё, как минимум подиум Оскару сломали.
Мерсы перемудрили и потеряли очки в КК, второй пит Джорджа - тупее еще надо постараться.
А, ну и Чеко как обычно едет и семки грызет, хоть где то стабильность
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Маки мощь! После перерыва ещё сильнее стали, привезти 20+ секунд РБ - это сильно, плюс Ландо забрал лучший круг на убитом харде.
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На эти убогие трассы надо привозить самые мягкие комплекты. И плевать на износ. Пусть лучше 3-4 пита, чем смотреть это унылое говно.
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это так смешно, что уже даже не смешно
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Неужели стратеги Феррари смогли?
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И так. С 43 до 30 очков в Кубке Конструкторов. Макс явно не в той форме, Оскар будь это СПА, то прошел бы Шарля. Чеко также последний, только тупой Пит стоп Рассела и старт с хвоста Хэма не откатили его на 8 место.
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Ну если Норрис так будет штамповать и дальше, то может к концу сезона интрига и вернётся...
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План "А" от Маков: Норрис сливает старт, действуем по ситуации
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Ответ Mittermeyer
Ребята, а что Расселу мотор выключили. Что происходит?
А может ты был не прав, и у хэма реально выше гоночный темп...
Mittermeyer:
"Свидетели гоночного темпа Хэмилтона смотрите, как Рассел сейчас будет отьезжать от Левиса. Я думаю к концу гонки на 10 сек точно уедет"
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Феррари ожили внезапно чишо
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Норрис не чемпион. Ну нельзя постоянно заваливать старты. Можно один-два раза, это бывает у каждого. Но не в каждой же гонке, Карл!
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