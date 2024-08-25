Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Завершилась 15-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Нидерландов.
За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:
Норрис закрепился в статусе главного конкурента Ферстаппена – снова стартует первым
Зандворт
25 августа 2024 года
Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») – 72 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896
3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137
6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542
7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599
9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
17. Юки Цунода («РБ») +1 круг
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
19. Валттери Боттас («Заубер») +2 круга
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2 круга
Норрис взял поул и разбил Ферстаппена на глазах у «оранжевой армии» Макса
Маки страховщики те ещё, как минимум подиум Оскару сломали.
Мерсы перемудрили и потеряли очки в КК, второй пит Джорджа - тупее еще надо постараться.
А, ну и Чеко как обычно едет и семки грызет, хоть где то стабильность
Mittermeyer:
"Свидетели гоночного темпа Хэмилтона смотрите, как Рассел сейчас будет отьезжать от Левиса. Я думаю к концу гонки на 10 сек точно уедет"