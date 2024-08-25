Мюллер сравнялся с рекордсменом Майером по количеству матчей за «Баварию» (709) и превзошел его по числу игр в Бундеслиге – 474

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Зепп Майер рекорды Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер близок к новому рекорду по количеству матчей за «Баварию».

Встреча 1-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:2) стала для 34-летнего полузащитника 709-й в футболке мюнхенского клуба.

По количеству матчей за «Баварию» Мюллер догнал рекордсмена Зеппа Майера.

Более того, Томас обошел его по числу игр за клуб в Бундеслиге – 474 матча.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года.

10 комментариев
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Томас-Легенда.
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+26
Вот это и называется клуб с традициями. Оба легенды. Зепп вообще зверюга, как и Кайзер.
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Интересно где Майер такое количество набрал, для товарищеских матчей слишком большим выглядит количество)
+10
-1
+9
Ответ Harryck
Интересно где Майер такое количество набрал, для товарищеских матчей слишком большим выглядит количество)
63 в Кубке Германии, 86 в Европе и еще 23 в разных стыковых/других кубковых встреч
+4
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+4
Томас Мюллер большая звезда немецкого футбола и абсолютный мастер на поле, настоящий профессионал и боец! Кстати, если вдруг кто не знает, он большой шутник и балагур..))⚽️
+3
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+3
Ответ Бюрофакс Барселоны
63 в Кубке Германии, 86 в Европе и еще 23 в разных стыковых/других кубковых встреч
Да, но все же у Мюллера больше матчей в "БЛ" значительно, в кубке также немало матчей. В одной "ЛЧ" он только провел более 150 игр (логично, что больше, чем все международные матчи Зеппа, учитывая что сейчас играют их намного больше, чем в те времена и квалифицироваться можно каждый год, да и "Бавария" всю карьеру Мюллера стабильно доходит до поздних стадий, хоть в эпоху Майера тоже был очень успешный период, но матчей во всех еврокубках все равно соответственно меньше). Мне интересно включены ли в статистику Майера матчи за молодежку, т.к. он там много лет играл на разных уровнях.
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+2
Ответ Harryck
Да, но все же у Мюллера больше матчей в "БЛ" значительно, в кубке также немало матчей. В одной "ЛЧ" он только провел более 150 игр (логично, что больше, чем все международные матчи Зеппа, учитывая что сейчас играют их намного больше, чем в те времена и квалифицироваться можно каждый год, да и "Бавария" всю карьеру Мюллера стабильно доходит до поздних стадий, хоть в эпоху Майера тоже был очень успешный период, но матчей во всех еврокубках все равно соответственно меньше). Мне интересно включены ли в статистику Майера матчи за молодежку, т.к. он там много лет играл на разных уровнях.
Майер же успел во второй Бл попылить годик, плюс думаю до основания Бл какие-то регионалки были. Ну и всякие КОКи и тому подобные кроме КЕЧа были.
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Крутейший
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Мюллер - топ. Легенда Баварии
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Ответ Harryck
Да, но все же у Мюллера больше матчей в "БЛ" значительно, в кубке также немало матчей. В одной "ЛЧ" он только провел более 150 игр (логично, что больше, чем все международные матчи Зеппа, учитывая что сейчас играют их намного больше, чем в те времена и квалифицироваться можно каждый год, да и "Бавария" всю карьеру Мюллера стабильно доходит до поздних стадий, хоть в эпоху Майера тоже был очень успешный период, но матчей во всех еврокубках все равно соответственно меньше). Мне интересно включены ли в статистику Майера матчи за молодежку, т.к. он там много лет играл на разных уровнях.
Бавария же не была в числе первых участников Бундеслиги. Первый сезон после ее создания она провела в Оберлиге и еще два Регионаллиге - там Майер и набил еще 64 игры.
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