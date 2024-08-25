Мюллер сравнялся с рекордсменом Майером по количеству матчей за «Баварию» (709) и превзошел его по числу игр в Бундеслиге – 474
Томас Мюллер близок к новому рекорду по количеству матчей за «Баварию».
Встреча 1-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:2) стала для 34-летнего полузащитника 709-й в футболке мюнхенского клуба.
По количеству матчей за «Баварию» Мюллер догнал рекордсмена Зеппа Майера.
Более того, Томас обошел его по числу игр за клуб в Бундеслиге – 474 матча.
Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года.