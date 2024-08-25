Мюллер сравнялся с рекордсменом Майером по количеству матчей за «Баварию» (709) и превзошел его по числу игр в Бундеслиге – 474

Томас Мюллер близок к новому рекорду по количеству матчей за «Баварию».

Встреча 1-го тура чемпионата Германии против « » (3:2) стала для 34-летнего полузащитника 709-й в футболке мюнхенского клуба.

По количеству матчей за «Баварию» догнал рекордсмена .

Более того, Томас обошел его по числу игр за клуб в Бундеслиге – 474 матча.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года.