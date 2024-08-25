Миллер про «Зенит» – «Спартак»: «Говорят, что это премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Если так, то немножко переиграли. «Зенит» – чемпион!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Матч ТВ Футбол

Алексей Миллер высказался о ничьей «Зенита» со «Спартаком» (0:0).

– Как Вы оцениваете вчерашнюю игру?

– Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли (улыбается).

«Зенит» – чемпион! – сказал председатель правления ПАО «Газпром».

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96 комментариев
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Питерское жулье пытается походить за интеллигенцию
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Многие говорят? А кто конкретно?
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Сказочный он конечно...
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Ну, сходство Зенита с крепостным театром богатого барина действительно имеется.
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Миллер и Медведев могут хоть до посинения к русской культуре примазываться, но выходить будет всегда нелепо
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Ответ Bartez1986
Многие говорят? А кто конкретно?
Не только лишь все видимо)
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Скажите ему кто-нибудь, что юмор -не его
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Что он сказал?
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Газом надышался?
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Ответ Bartez1986
Многие говорят? А кто конкретно?
Все подхалимы которые заходят в кабинет к нему или под столом
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+16
Судя по тому, что происходит с Газпромом, Миллеру пора бы стать участником спектакля "Преступление и наказание"
+16
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Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Вечером лучше, да?, 😁
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Хорошо, Алексей. Что ещё говорят, голоса у вас в голове? Не стесняйтесь!
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+8
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
Барина в обиду не дашь. Молодец! Возьми с полочки косточку
+9
-2
+7
посмотрел я вчера а зенит то фаворит липовый оказывается
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+7
Попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Провальная, стоит признать 🙃
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Ответ ИВ
Что он сказал?
Кричал "Зенит - чемпион!", пока не поймали и не увели обратно.
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Брюгге, Бенфика и Андерлехт грустят из за отсутствия Зенита в еврокубках
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+5
Ответ Owen_the_Simple
Чего ж Спартачок в большинстве не одолел липового фаворита?
Латышонку спасибо скажите.
+6
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Ответ Owen_the_Simple
Популярный Спартачок всей командой не смог одного игрока забороть? Позор какой! И они этим ещё хвастаются?
Вы не о Спартаке думайте а о том что со всей вашей толпой бразильцев даже пердивные Химки обыграть не в состоянии.
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Миллер - типичный Базаров.
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у питерских спортивных управленцев,одна волна,их мало кто сможет понять
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странно что курянам привет не передал, типа денег нет, вы держитесь там, всего хорошего....
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Переведите, питерцы. Я не говорю на этом диалекте.
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Ответ ILB05
Брюгге, Бенфика и Андерлехт грустят из за отсутствия Зенита в еврокубках
А по отсутствию там Спартака грустят Кошице, Сенкт-Галлен, Легия, АЕК, Авенир и ещё с десяток клубов названия которых никто даже и не помнит )))
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Что сказал то? Закуси!
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Ответ Док Аксель
Скорей всего многие и не знают это литературное произведение, а тем более кто написал. Если домашняя постановка не очень удалась, то пусть на гастролях все ведущие артисты проявят себя и сыграют на бис.
Отцы и дети проходят в школе на уроке Литературы, если не ошибаюсь
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Ответ Eu
До чего же примитивный ход мыслей... А если бы он сказал про Ромео и Джульетта, ты бы написал, что он примазывается к английской, или итальянской культуре?:)
я бы сказал что он просто м****
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Поразительно как у Семака при отсутствии одного игрока игра команды разваливается.

Выпал один Глушенков и Зенит весь матч отбивался. У Зенита за весь матч один момент Мостового у Спартака минимум пять.
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Какой же длб.
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