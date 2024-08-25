Миллер про «Зенит» – «Спартак»: «Говорят, что это премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Если так, то немножко переиграли. «Зенит» – чемпион!»
Алексей Миллер высказался о ничьей «Зенита» со «Спартаком» (0:0).
– Как Вы оцениваете вчерашнюю игру?
– Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли (улыбается).
«Зенит» – чемпион! – сказал председатель правления ПАО «Газпром».
Выпал один Глушенков и Зенит весь матч отбивался. У Зенита за весь матч один момент Мостового у Спартака минимум пять.