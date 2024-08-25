Алексей Миллер высказался о ничьей «Зенита» со «Спартаком» (0:0).

– Как Вы оцениваете вчерашнюю игру?

– Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли (улыбается).

«Зенит» – чемпион! – сказал председатель правления ПАО «Газпром».